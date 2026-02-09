Более 1400 многоэтажек Киева сейчас без отопления, - Зеленский

Сегодня, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике и ликвидации последствий российских ударов.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Где сложнее всего?

По словам главы государства, самые сложные обстоятельства до сих пор в столице: более 1400 многоквартирных домов Киева без отопления, и важно, чтобы люди из каждого такого дома получали всю необходимую поддержку.





Также в Киеве будет увеличен объем программы пакетов тепла. В ближайшее время программа выйдет на объем раздачи людям 40 тысяч таких пакетов, и значительная часть именно в Киеве.

Ситуация в регионах

"Были доклады по ситуации в Киевской области, в Харькове и других городах области, в Сумской, Черниговской, Донецкой, Днепровской областях, в Кропивницком и области. Отдельно обсудили ситуацию в Херсонской области: 6 населенных пунктов области находятся в тяжелых энергетических условиях из-за постоянных ударов беспилотников и, соответственно, чрезвычайно сложных обстоятельств для восстановления. Областная власть должна обеспечить дополнительную работу в этом направлении - и защитную, и восстановительную. Были доклады также по Николаеву, Одессе, Полтавщине, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Львовской, Черновицкой областях. Спасибо всем, кто работает над масштабированием трансграничного сотрудничества с Румынией, чтобы увеличить объемы возможного импорта электричества в Украину", - отмечает Зеленский.

Ситуация с атомной генерацией

На селекторе подробно обсудили с министром энергетики ситуацию с атомной генерацией.

"Для российской армии объекты нашей атомной генерации, в том числе инфраструктура и сети, связанные с атомными станциями, остаются фактически постоянными мишенями. И это требует другого уровня реагирования, чем достигнуто сейчас. Нужно больше защиты и больше коммуникации с партнерами, чтобы мир не молчал об этой угрозе", - добавил президент.

Обеспечение Воздушных сил

Обсудили с командующим Воздушными силами ВСУ и министром обороны выполнение партнерами договоренностей о поставках ракет для ПВО.

"Должен быть четкий график получения соответствующих пакетов от партнеров, и все институты нашего государства должны максимально включиться, чтобы ускорить поставки. Не должно быть таких ситуаций, когда паузы в поставках для Украины фактически усиливают результат российских ударов. На каждую российскую попытку сломать Украину и украинцев должны быть четкие ответы", - резюмирует Зеленский.

