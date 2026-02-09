Более 1400 многоэтажек Киева сейчас без отопления, - Зеленский
Сегодня, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике и ликвидации последствий российских ударов.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Где сложнее всего?
По словам главы государства, самые сложные обстоятельства до сих пор в столице: более 1400 многоквартирных домов Киева без отопления, и важно, чтобы люди из каждого такого дома получали всю необходимую поддержку.
Также в Киеве будет увеличен объем программы пакетов тепла. В ближайшее время программа выйдет на объем раздачи людям 40 тысяч таких пакетов, и значительная часть именно в Киеве.
Ситуация в регионах
"Были доклады по ситуации в Киевской области, в Харькове и других городах области, в Сумской, Черниговской, Донецкой, Днепровской областях, в Кропивницком и области. Отдельно обсудили ситуацию в Херсонской области: 6 населенных пунктов области находятся в тяжелых энергетических условиях из-за постоянных ударов беспилотников и, соответственно, чрезвычайно сложных обстоятельств для восстановления. Областная власть должна обеспечить дополнительную работу в этом направлении - и защитную, и восстановительную. Были доклады также по Николаеву, Одессе, Полтавщине, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Львовской, Черновицкой областях. Спасибо всем, кто работает над масштабированием трансграничного сотрудничества с Румынией, чтобы увеличить объемы возможного импорта электричества в Украину", - отмечает Зеленский.
Ситуация с атомной генерацией
На селекторе подробно обсудили с министром энергетики ситуацию с атомной генерацией.
"Для российской армии объекты нашей атомной генерации, в том числе инфраструктура и сети, связанные с атомными станциями, остаются фактически постоянными мишенями. И это требует другого уровня реагирования, чем достигнуто сейчас. Нужно больше защиты и больше коммуникации с партнерами, чтобы мир не молчал об этой угрозе", - добавил президент.
Обеспечение Воздушных сил
Обсудили с командующим Воздушными силами ВСУ и министром обороны выполнение партнерами договоренностей о поставках ракет для ПВО.
"Должен быть четкий график получения соответствующих пакетов от партнеров, и все институты нашего государства должны максимально включиться, чтобы ускорить поставки. Не должно быть таких ситуаций, когда паузы в поставках для Украины фактически усиливают результат российских ударов. На каждую российскую попытку сломать Украину и украинцев должны быть четкие ответы", - резюмирует Зеленский.
змінює гідравлічнй режим -- зменшує тиск і ціркуляція в
оселях не забеспечує прогрів усієї мережі. Крайні квартири
без опалення. Диспетчер тільки і пояснює, що питання
вирішує тільки постачальник тепла, а від ньго а ні бу бу.