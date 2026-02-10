Есть новые отключения электроэнергии в трех областях, в отдельных регионах действуют аварийные отключения, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры по состоянию на утро 10 февраля отключены потребители в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Продолжаются восстановительные работы
Как отмечается, ликвидация последствий и восстановление электроснабжения потребителей продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Действуют графики отключений
По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии", - уточнили в Минэнерго.
Оманські із зеленським-стефанчуками, добре подбали на посадах про особисте збагачення і родичів….з 2019 року!!