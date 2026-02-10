РУС
Есть новые отключения электроэнергии в трех областях, в отдельных регионах действуют аварийные отключения, - Минэнерго

Какова ситуация со светом 10 февраля

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры по состоянию на утро 10 февраля отключены потребители в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Продолжаются восстановительные работы

Как отмечается, ликвидация последствий и восстановление электроснабжения потребителей продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Действуют графики отключений

По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии", - уточнили в Минэнерго.

Шмигаль, з власниками обленерго і Укренерго, мали достатньо часу і грошей, щоб завчасно подбати про функціонування в особливий період стратегічної галузі економіки України!!!
Оманські із зеленським-стефанчуками, добре подбали на посадах про особисте збагачення і родичів….з 2019 року!!
10.02.2026 12:28 Ответить
Щоб захистити об'єкти енергетики від знищення російськими ракетами і дронами, потрібно тим громадянам, що залишаються без світла вимагати прибути в їх міста міністраів, особливо Шмигаля і перебувати разом з ними в тих умовах, що і громадяни. Прибути мають разом зі своїми сім'ями. Буде мало, то вимагати, щоб прибували і інші посадовці, які займають ще вищі посади. Всі депутати, які приймали ганебні рішення і голосували за знищення НАБУ і САП, які розслідують крадіжки з Енергоатому. Впевнений, що після двох-трьох таких ночей відразу відшукаються гроші на свої системи ППО і захисні споруди.
10.02.2026 13:16 Ответить
 
 