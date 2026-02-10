Есть новые отключения электроэнергии в трех областях, в отдельных регионах действуют аварийные отключения, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры по состоянию на утро 10 февраля отключены потребители в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Продолжаются восстановительные работы

Как отмечается, ликвидация последствий и восстановление электроснабжения потребителей продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Действуют графики отключений

По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии", - уточнили в Минэнерго.

