Враг атаковал энергетический объект ДТЭК на Одесчине: разрушения значительные

Враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Каковы масштабы разрушений?

Как отмечается, разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.

"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", - отмечают в ДТЭК.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ снова атаковала энергообъект Одесской области: частично обесточены населенные пункты в трех громадах.

