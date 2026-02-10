Враг атаковал энергетический объект ДТЭК на Одесчине: разрушения значительные
Враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Каковы масштабы разрушений?
Как отмечается, разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.
"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", - отмечают в ДТЭК.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что РФ снова атаковала энергообъект Одесской области: частично обесточены населенные пункты в трех громадах.
