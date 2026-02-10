РУС
Враг атаковал энергетический объект ДТЭК на Одесчине: разрушения значительные

атака на ДТЭК

Враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Каковы масштабы разрушений?

Как отмечается, разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.

"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", - отмечают в ДТЭК.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ снова атаковала энергообъект Одесской области: частично обесточены населенные пункты в трех громадах.

А що Україна рашистам зруйнувала? Да ми вже даже не б'ємо по рашистським НПЗ. Це війна на виживання і виживе тільки один той хто зруйнує ворожу країну
