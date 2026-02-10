Ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині: руйнування значні

Ворог знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Які масштаби руйнувань?

Як зазначається, руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - наголошують у ДТЕК.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ знову атакувала енергооб’єкт Одещини: частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах.

