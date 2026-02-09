Вівторок та середа через низькі температури пройдуть у складних графіках, - Шмигаль

В Україні тривають безперервні ремонтні роботи на об’єктах генерації та розподілу електроенергії. Через низькі температури найближчі дні залишатимуться складними для енергосистеми, а держава посилює контроль за справедливим розподілом електроенергії та забезпеченням критичної інфраструктури.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Провели засідання Штабу. Були доповіді представників енергетичних компаній, Мінрозвитку, керівництва області та столиці", - написав Шмигаль.

Ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках, як і сьогодні, попри те, що вдень систему частково підтримує сонячна генерація.

Переглядаємо перелік об'єктів критичної інфраструктури

Безумовним пріоритетом залишаються лікарні, водоканали та соціальні обʼєкти – вони передусім будуть забезпечені електроенергією.

Інші установи поступово будуть переведені на автономну роботу та забезпечені генераторами.

Такий крок дозволить вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів.

Окремо порушили питання справедливості розподілу електроенергії. Аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів, держава посилить контроль – дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки.

Допомога від партнерів

Сьогодні до хабів Міненерго надійшло 14 вантажів допомоги від партнерів. Це 78 тонн енергетичного обладнання.

5 силових трансформаторів з Азербайджану, а також

10 потужних генераторів з Італії.

Вже в дорозі допомога від ЄС, Австрії, Японії, Литви, Люксембургу, Італії, Чехії, Нідерландів, ПРООН та UNICEF/WASH.

