Вівторок та середа через низькі температури пройдуть у складних графіках, - Шмигаль
В Україні тривають безперервні ремонтні роботи на об’єктах генерації та розподілу електроенергії. Через низькі температури найближчі дні залишатимуться складними для енергосистеми, а держава посилює контроль за справедливим розподілом електроенергії та забезпеченням критичної інфраструктури.
Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Провели засідання Штабу. Були доповіді представників енергетичних компаній, Мінрозвитку, керівництва області та столиці", - написав Шмигаль.
Ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках, як і сьогодні, попри те, що вдень систему частково підтримує сонячна генерація.
Переглядаємо перелік об'єктів критичної інфраструктури
- Безумовним пріоритетом залишаються лікарні, водоканали та соціальні обʼєкти – вони передусім будуть забезпечені електроенергією.
- Інші установи поступово будуть переведені на автономну роботу та забезпечені генераторами.
- Такий крок дозволить вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів.
Окремо порушили питання справедливості розподілу електроенергії. Аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів, держава посилить контроль – дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки.
Допомога від партнерів
Сьогодні до хабів Міненерго надійшло 14 вантажів допомоги від партнерів. Це 78 тонн енергетичного обладнання.
- 5 силових трансформаторів з Азербайджану, а також
- 10 потужних генераторів з Італії.
- Вже в дорозі допомога від ЄС, Австрії, Японії, Литви, Люксембургу, Італії, Чехії, Нідерландів, ПРООН та UNICEF/WASH.
