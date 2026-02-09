Вівторок та середа через низькі температури пройдуть у складних графіках, - Шмигаль

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

В Україні тривають безперервні ремонтні роботи на об’єктах генерації та розподілу електроенергії. Через низькі температури найближчі дні залишатимуться складними для енергосистеми, а держава посилює контроль за справедливим розподілом електроенергії та забезпеченням критичної інфраструктури.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Провели засідання Штабу. Були доповіді представників енергетичних компаній, Мінрозвитку, керівництва області та столиці", - написав Шмигаль.

Ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках, як і сьогодні, попри те, що вдень систему частково підтримує сонячна генерація.

Переглядаємо перелік об'єктів критичної інфраструктури

  •  Безумовним пріоритетом залишаються лікарні, водоканали та соціальні обʼєкти – вони передусім будуть забезпечені електроенергією.
  • Інші установи поступово будуть переведені на автономну роботу та забезпечені генераторами. 
  • Такий крок дозволить вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів.

Окремо порушили питання справедливості розподілу електроенергії. Аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів, держава посилить контроль – дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки.

Допомога від партнерів

Сьогодні до хабів Міненерго надійшло 14 вантажів допомоги від партнерів. Це 78 тонн енергетичного обладнання. 

  • 5 силових трансформаторів з Азербайджану, а також
  • 10 потужних генераторів з Італії.
  • Вже в дорозі допомога від ЄС, Австрії, Японії, Литви, Люксембургу, Італії, Чехії, Нідерландів, ПРООН та UNICEF/WASH. 

Топ коментарі
+9
нагадує совкові битви за урожай, коли до неврожаїв постійно приводили, то морози, то дощі, то засухи,... в майбутньому, шмиголь буде міністром сільського госпідарства!
09.02.2026 22:56 Відповісти
+7
Краще заткнувся та не пиз@ів. Брехло
09.02.2026 22:45 Відповісти
+7
А в п'ятницю і в суботу будуть дощі , теж буде гіперскладно, а потім ще щось придумають.
09.02.2026 22:52 Відповісти
09.02.2026 22:45 Відповісти
09.02.2026 22:52 Відповісти
Чуєш...відключи його напуй зовсім...Полтавщина на завтра 4 години, у підчергах 2...тварини
09.02.2026 22:53 Відповісти
"Болтун находка для шпиона" шмигаль ти цей вислів чув взагалі?
09.02.2026 22:53 Відповісти
09.02.2026 22:56 Відповісти
Таки розумна людина цей Шмигаль. Вловити майже невидимий зв'язок між низькими температурами і енергетикою дано не кожному.
09.02.2026 22:56 Відповісти
... берегти його потрібно свиріденчисі! Не багато там таких розумних!
09.02.2026 22:58 Відповісти
Ідея, треба підключити Потужного до Генератора Потужності! Ось він може виробити гігавати від себе
09.02.2026 23:01 Відповісти
Цікаво а де свириденчиха? Щось не відсвічує
09.02.2026 22:58 Відповісти
на морях.... Гріється! Відпустка!
09.02.2026 23:01 Відповісти
А щось не згадаю, а коли графіки покращувались через вищу температуру?
09.02.2026 23:10 Відповісти
Кондьор треба включати.
10.02.2026 10:00 Відповісти
Аєс наче від погоди не залежать
09.02.2026 23:13 Відповісти
Поки ця ЗЕлена зграя ж... буде "керувати" Україною нам піпець - українці схаменіться і просніться поки ще не пізно!!!
10.02.2026 00:50 Відповісти
Коли зелені довбограї відкривають свого рота треба ждати якогось подвоха....
10.02.2026 06:06 Відповісти
Головнк щоб "двушечка на маскву" до складних графіків не призвела
10.02.2026 08:14 Відповісти
В організмі є таки клітини,які можуть перетворюватись на яки завгодно від м'язів до серця і нервових клітин.Стовбурові клітини.В організмі кабміну це стобуровий міністр Шмигаль.
