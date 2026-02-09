На київській Троєщині відновили теплопостачання після російських обстрілів

Теплопостачання на столичній Троєщині повністю відновлено. Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум після спільного візиту на об’єкт із послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, масштабні відновлювальні роботи проводилися після російських ударів по об’єктах теплової генерації.

Масштаби відновлювальних робіт

Для ліквідації наслідків обстрілів було залучено значні ресурси. Загалом у роботах залучити 176 аварійних бригад, у складі яких працюють 840 фахівців.

Зокрема, 83 бригади прибули на допомогу з інших регіонів України. До робіт також долучилися спеціалісти київських комунальних підприємств та працівники "Укрзалізниці".

Чому в квартирах ще може бути прохолодно

Попри відновлення подачі теплоносія в систему, температура в окремих квартирах може залишатися нижчою. Альона Шкрум пояснила, що це пов’язано з двома основними чинниками.

Перший — інерція будівель: після тривалого відключення бетонним конструкціям потрібно кілька днів, щоб повністю прогрітися. Другий — локальні аварії на внутрішніх мережах, зокрема на стояках у житлових будинках та бюджетних установах.

Ситуація в інших районах столиці

Водночас загальна ситуація з теплопостачанням у Києві залишається напруженою. Через зупинку ТЕЦ-4 після російського обстрілу 7 лютого складною залишається ситуація в Дарницькому та Дніпровському районах.

Станом на зараз аварійні служби продовжують усувати 287 пошкоджень у житловому секторі та на об’єктах соціальної інфраструктури.

Понад 1400 будинків без опалення

Раніше президент Зеленський повідомив, що станом на 9 лютого в Києві без опалення залишаються понад 1400 багатоквартирних будинків.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив після селекторної наради щодо ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів.

