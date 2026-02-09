На київській Троєщині відновили теплопостачання після російських обстрілів

Теплопостачання на столичній Троєщині повністю відновлено. Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум після спільного візиту на об’єкт із послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, масштабні відновлювальні роботи проводилися після російських ударів по об’єктах теплової генерації.

Масштаби відновлювальних робіт

Для ліквідації наслідків обстрілів було залучено значні ресурси. Загалом у роботах залучити 176 аварійних бригад, у складі яких працюють 840 фахівців.

Зокрема, 83 бригади прибули на допомогу з інших регіонів України. До робіт також долучилися спеціалісти київських комунальних підприємств та працівники "Укрзалізниці".

Чому в квартирах ще може бути прохолодно

Попри відновлення подачі теплоносія в систему, температура в окремих квартирах може залишатися нижчою. Альона Шкрум пояснила, що це пов’язано з двома основними чинниками.

Перший — інерція будівель: після тривалого відключення бетонним конструкціям потрібно кілька днів, щоб повністю прогрітися. Другий — локальні аварії на внутрішніх мережах, зокрема на стояках у житлових будинках та бюджетних установах.

Ситуація в інших районах столиці

Водночас загальна ситуація з теплопостачанням у Києві залишається напруженою. Через зупинку ТЕЦ-4 після російського обстрілу 7 лютого складною залишається ситуація в Дарницькому та Дніпровському районах.

Станом на зараз аварійні служби продовжують усувати 287 пошкоджень у житловому секторі та на об’єктах соціальної інфраструктури.

Понад 1400 будинків без опалення

Раніше президент Зеленський повідомив, що станом на 9 лютого в Києві без опалення залишаються понад 1400 багатоквартирних будинків.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив після селекторної наради щодо ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів.

Топ коментарі
09.02.2026 18:40 Відповісти
питань до тимура фируддиновича ткаченка не має?
09.02.2026 18:49 Відповісти
А 13 років назад робили?
09.02.2026 18:50 Відповісти
09.02.2026 18:40 Відповісти
москва вина ,Кличко ні
09.02.2026 18:43 Відповісти
А Порошенко?
09.02.2026 18:44 Відповісти
Порошенко святий
09.02.2026 18:46 Відповісти
Канонізують тільки мертвих
09.02.2026 18:47 Відповісти
А Зеленський?
09.02.2026 18:49 Відповісти
наркоман. якщо хтось не згоден-покаже нехай його аналізи на наркотики.
09.02.2026 18:57 Відповісти
Читай вище - на жаль , не помер .
09.02.2026 19:15 Відповісти
Кличко винен в тому що нові локальні котельні досі не будуються. Ніхто нічого не робить, всі очікують нових прильотів і будуть нити про те що неможливо захистити велику ТЕЦ.
09.02.2026 18:45 Відповісти
Прибалти вже давно відмовились від ТЕЦ
09.02.2026 18:47 Відповісти
Нагадай, скільки тих прибалтів.
09.02.2026 19:39 Відповісти
вони і від АЕС, відмовилися...
09.02.2026 21:36 Відповісти
асфальт важливіше
09.02.2026 18:48 Відповісти
питань до тимура фируддиновича ткаченка не має?
09.02.2026 18:49 Відповісти
Тобто будинок - приватна власність , а міськрада повинна котельню вам збудувати ? Цікава логіка , за нею авто купуєш ти , а бензин у нього безкоштовно заправляє держава , ти просто каву на заправці п'єш (( Учора слухав інтерв'ю Кучеренка Юрія - ваші розбиті ТЕЦ - приватна власність були і ти якось не нервуввався з цього приводу , а тепер бач-Кличко тобі котельню завинив .
09.02.2026 19:19 Відповісти
"авто купуєш ти , а бензин у нього безкоштовно заправляє держава"

Так уже майже так і є. Почитай на різних ресурсах, скільки автовласників проклинають місцеві влади за те, що не хочуть будувати для них безкоштовних парковок. Ще трохи і реально почнуть вимагати безкоштовної заправки.
09.02.2026 20:10 Відповісти
Я ось дивився як люди дійсно у Києві за своїм будинком доглядають , а не скиглять як тут дехто , що "у нас одні пенсіонери , а молоді потікали " : https://www.youtube.com/watch?v=d6n4wC50RGw там додати нічого , але як дурням у голову утовкти що їм ніхто нічого не винен , я не знаю (((((
09.02.2026 21:54 Відповісти
Низкий поклон коммунальщикам.
09.02.2026 18:45 Відповісти
За що їм уклін, що вони 12 років нічого не робили? Ви всім готові кланятись? Може і путіну готові поклонитись?
09.02.2026 18:46 Відповісти
А 13 років назад робили?
09.02.2026 18:50 Відповісти
Вы под веществами какими-то что ли?
09.02.2026 18:52 Відповісти
Під асфальтом...
09.02.2026 18:57 Відповісти
Та хто зна, підари постійно скидають якісь хімічні ********** на нашу локацію, може там і є щось сильнодіюче. Потрібні фахівці по веществам, щоб розібратись, мобілізовуйтесь, чекаємо Вас.
09.02.2026 19:09 Відповісти
знаєте Ви не праві. якщо слідуючи Вашим висновкамі те,що Ви воюєте,нас захищаєте то ми Вам дякуємо.але можемо і спитати,чому ви здаєте землю кацапам? ми робимо це? ні.....
09.02.2026 18:54 Відповісти
Спитати Ви можете, але для цього потрібно мобілізуватись самим і прийти до мене на фронт, щоб мати можливість щось спитати. А поки що Ви знаходитесь в паралельному всесвіті і я не чую про що Ви там хочете в мене спитати.
09.02.2026 19:07 Відповісти
я маю право Вас спитати. бо Ви живете на мої податки. а перед енергетиками за свої слова вам потрібно вибачитись. вони роблять все можливе щоб зберегти тепло та світло. звичайні рядові люди як і Ви звичайний Воїн.
09.02.2026 19:10 Відповісти
Так приходь до мене в окоп і спитай, чому ти вдома сидиш? Чому ти живеш за рахунок солдат які гинуть на фронті і ще висуваєш претензії? Енергетикам подякувати? Я їм організую окремий штурмовий підрозділ, якщо вони не навчаться ремонтувати свої мережі відразу після прильотів!
09.02.2026 19:14 Відповісти
хлопче,я ще в 2014 році ходив у військкомат-вигнали бо я не придатний. а мої два зяті воюють. я перепрошую,ти можеш енергетикам створити окремий штурмовий підрозділ? вибачте таварісчсірський-не впізнав тебе запроданцю!
09.02.2026 19:16 Відповісти
А вони тобі організують окрему бригаду і будуть киздить до напівсмерті, якщо не зумієш відразу після прильотів відновити мережу. Як тобі такий розклад?
ПС. І щось як для штурмовика в тебе забагато часу, сидиш на Цензорі 24/7. Чи вже наловчився штурмуючи посадку однією рукою давити на курок а іншою тикати по клаві, прямо на ходу?
09.02.2026 19:46 Відповісти
Вже давно всі живуть за гроші західних донорів.
09.02.2026 20:14 Відповісти
Аналогічно ти можеш стати електриком і сантехніком, і тоді розкажеш, чому ти нічого не робив 12 років.
09.02.2026 19:41 Відповісти
Вражий бот---пішов " за кораблем"
09.02.2026 19:19 Відповісти
Щоб коротко - ти дурбецал !
09.02.2026 19:20 Відповісти
Ну от нахіба ви про пишете? Зрозуміло що орки і так дізнаються, але пізніше
09.02.2026 18:53 Відповісти
А можна якось тихенько відновлювати і мовчати про це? Чи це така національна забавка, відзвітувати про готовність до наступного масованого удару?
09.02.2026 19:00 Відповісти
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

https://t.me/eRadarrua/81563

❗️ Як і попереджали, ворог спробує провести ще 1 масовану ракетно-дронову атаку найближчим часом.

✈️ З метою підготовки до нанесення удару, здійснено передислокацію 4х Ту-95МС з аеродрому "Дягилево"на аеродром "Енгельс", які будуть споряджені крилатими ракетами.
Ще 2 Ту-95 залишаються спорядженими на аеродромі "Оленья".

Це останні борти стратегічної авіації, які знаходяться поблизу України. Очевидно, що після наступного удару і ці борти перелетять на Далекий Схід та стануть у режим накопичення ракет.

Слідкуємо за подальшими передислокаціями бортів та про всі зміни обов'язково повідомимо.
09.02.2026 19:01 Відповісти
Патріоти пусті можна проводити обстріли спокійно, як там двушечки ? Нікому не жме?
09.02.2026 19:22 Відповісти
"Болтун - находка для шпиона!"
09.02.2026 19:40 Відповісти
Шкрумно, звичайно , та що поробиш...
09.02.2026 19:57 Відповісти
Для відновлення теплопостачання знадобився посол Європейського Союзу...може й електропостачання таким чином відновиться?...
09.02.2026 20:30 Відповісти
 
 