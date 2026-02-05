8 будинків у Києві два місяці затоплює гарячою водою через прорив тепломережі: комунальники перекладають відповідальність

Упродовж двох місяців 8 будинків у Голосіївському районі Києва затоплює гарячою водою. Попри звернення до комунальних служб, проблему досі не можуть вирішити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

2 місяці затоплення

Власник та директор HEDONIST Bar&Kitchen (вул. Антоновича, 45), що працює у підвальному приміщенні одного з будинків, Святослав Івченко, розповів, що 2 грудня 2025 року заклад затопило гарячою водою через прорив тепломережі, що розташована у дворі будинку.

"Тепломережа через ґрунтові води якимось чином потрапила до сусідньої бойлерної і з бойлерної потрапила до нас у бар. Наш бар розташований у підвальному приміщенні", - розповів Святослав.

Що кажуть в аварійній службі та в ЖЕКу

"Звісно, ми зверталися всюди, куди можна – в ЖЕК, аварійки. Але це досі не дало жодних результатів. Приїжджала аварійна і сказала, що ми нічого не можемо зробити. Тобто, тече гаряча вода з-під землі, з теплотраси, пів Києва стоїть без опалення, зате в барі у нас щодня тече гаряча вода, щодня затоплює. Ми щодня відкачуємо… Питання, навіщо комунальники ллють цю воду у землю, коли всі сидять без опалення. Це гаряча вода, яке тече протягом двох місяців безперервно", - говорить Святослав.

За його словами, того дня рівень гарячої води сягав 1,5 метри.

"Ми впродовж декількох днів відкачували воду. Комунальники підписали акт, що затоплення сталося через прорив тепломереж. Якимось чином вони це все відремонтували. За свій рахунок ми відкачували воду, втратили багато обладнання, все обладнання погоріло, всі продукти були зіпсовані. Ми заново відновлювали все впродовж декількох тижнів інтенсивної роботи – без жодної допомоги з боку тих, хто винуватий в цій аварії", - говорить власник бару.



Акт про залиття

Святослав зазначає, що попри те, що у дворі відремонтували тепломережу – гаряча вода й надалі затоплює заклад, хоч уже в менших обсягах. Така ситуація триває уже два місяці.

"У нас приміщення обладнане дренажними насосами, які відкачують ґрунтові води, Звісно, вони якимось чином справляються з надлишком гарячої води, яка тече уже протягом двох місяців", - розповів власник закладу.

У відповідь на звернення закладу, ЖЕК відповів, що це питання тепломереж та не входить до їхньої компетенції.

"Вода тече не з приміщення, яке належить до ЖЕКу, а вона тече звідкись з-під землі. Надсилали також (звернення, - ред.) в аварійні (служби, - ред). Аварійні казали: "це не наше, це тепломережі, ми нічого зробити не можемо, до вас хтось приїде поставить насоси". Поки що впродовж 10 років я сам лише ставив насоси в усіх приміщеннях, де можна було. І вони працювали поки ми не увійшли в такий режим жорстких блекаутів", - говорить Святослав.

Тривала відсутність світла, як зауважує Святослав, ускладнює відкачування води.

"Вдень чи вночі ми часто не маємо електрики і приміщення просто затоплює", - говорить власник закладу.

Також заклад намагався подати заявку щодо вирішення своєї проблеми до "Контактного центру міста Києва".

"Наприклад, сьогодні впродовж дня ми намагалися через 1551 лишити заявку. Ми то 120 в черзі, то 140, то 110. Тобто, неможливо дочекатися ніякої заявки. Лишали заявки онлайн, регулярно телефонували в аварійні, надсилали нашого представника і в ЖЕК, і в аварійні, в тепломережі", - розповів Святослав.

Втім жодне звернення не дало результату.

"Вода тече, всім байдуже, крім команди закладу та мене, який за все платить, щоб відкачувати… Наприклад, сьогодні весь день працювали всі наші насоси і вони не змогли відкачати. Тобто кількість гарячої води, яка тече, стає все більше і більше", - розповідає власник закладу.

Проблема ускладнює й без того непросту ситуацію для бізнесу

"Будь-які труднощі ми подолаємо, і не таке вже проходили, але для чого це все? Це ж не питання військового часу, це питання утримання зовнішніх міських комунікацій, яке виникло не зараз, до нього десятиліттями ніхто не підходить, системно. Нам зараз електроенергія коштує в 4-5 разів дорожче, тому багато ресторанів закривається",- додав Святослав.

Читайте також: В Україні 50% мереж теплопостачання знаходяться в аварійному стані