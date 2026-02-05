УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11945 відвідувачів онлайн
Новини Прорив тепломережі
2 728 10

8 будинків у Києві два місяці затоплює гарячою водою через прорив тепломережі: комунальники перекладають відповідальність

Два місяці затоплює гарячою водою будинки у Києві через аварію

Упродовж двох місяців 8 будинків у Голосіївському районі Києва затоплює гарячою водою. Попри звернення до комунальних служб, проблему досі не можуть вирішити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

2 місяці затоплення

Власник та директор HEDONIST Bar&Kitchen (вул. Антоновича, 45), що працює у підвальному приміщенні одного з будинків, Святослав Івченко, розповів, що 2 грудня 2025 року заклад затопило гарячою водою через прорив тепломережі, що розташована у дворі будинку.

"Тепломережа через ґрунтові води якимось чином потрапила до сусідньої бойлерної і з бойлерної потрапила до нас у бар. Наш бар розташований у підвальному приміщенні", - розповів Святослав.

Що кажуть в аварійній службі та в ЖЕКу

"Звісно, ми зверталися всюди, куди можна – в ЖЕК, аварійки. Але це досі не дало жодних результатів. Приїжджала аварійна і сказала, що ми нічого не можемо зробити. Тобто, тече гаряча вода з-під землі, з теплотраси, пів Києва стоїть без опалення, зате в барі у нас щодня тече гаряча вода, щодня затоплює. Ми щодня відкачуємо… Питання, навіщо комунальники ллють цю воду у землю, коли всі сидять без опалення. Це гаряча вода, яке тече протягом двох місяців безперервно", - говорить Святослав.

затоплення бару

затоплення бару

затоплення

За його словами, того дня рівень гарячої води сягав 1,5 метри.

затоплення

"Ми впродовж декількох днів відкачували воду. Комунальники підписали акт, що затоплення сталося через прорив тепломереж. Якимось чином вони це все відремонтували. За свій рахунок ми відкачували воду, втратили багато обладнання, все обладнання погоріло, всі продукти були зіпсовані. Ми заново відновлювали все впродовж декількох тижнів інтенсивної роботи – без жодної допомоги з боку тих, хто винуватий в цій аварії", - говорить власник бару.

акт
Акт про залиття 

Святослав зазначає, що попри те, що у дворі відремонтували тепломережу – гаряча вода й надалі затоплює заклад, хоч уже в менших обсягах. Така ситуація триває уже два місяці.

"У нас приміщення обладнане дренажними насосами, які відкачують ґрунтові води, Звісно, вони якимось чином справляються з надлишком гарячої води, яка тече уже протягом двох місяців", - розповів власник закладу.

затоплення

затоплення

У відповідь на звернення закладу, ЖЕК відповів, що це питання тепломереж та не входить до їхньої компетенції.

"Вода тече не з приміщення, яке належить до ЖЕКу, а вона тече звідкись з-під землі. Надсилали також (звернення, - ред.) в аварійні (служби, - ред). Аварійні казали: "це не наше, це тепломережі, ми нічого зробити не можемо, до вас хтось приїде поставить насоси". Поки що впродовж 10 років я сам лише ставив насоси в усіх приміщеннях, де можна було. І вони працювали поки ми не увійшли в такий режим жорстких блекаутів", - говорить Святослав.

Тривала відсутність світла, як зауважує Святослав, ускладнює відкачування води.

"Вдень чи вночі ми часто не маємо електрики і приміщення просто затоплює", - говорить власник закладу.

Також заклад намагався подати заявку щодо вирішення своєї проблеми до "Контактного центру міста Києва".

"Наприклад, сьогодні впродовж дня ми намагалися через 1551 лишити заявку. Ми то 120 в черзі, то 140, то 110. Тобто, неможливо дочекатися ніякої заявки. Лишали заявки онлайн, регулярно телефонували в аварійні, надсилали нашого представника і в ЖЕК, і в аварійні, в тепломережі", - розповів Святослав.

Втім жодне звернення не дало результату.

"Вода тече, всім байдуже, крім команди закладу та мене, який за все платить, щоб відкачувати… Наприклад, сьогодні весь день працювали всі наші насоси і вони не змогли відкачати. Тобто кількість гарячої води, яка тече, стає все більше і більше", - розповідає власник закладу.

Проблема ускладнює й без того непросту ситуацію для бізнесу

"Будь-які труднощі ми подолаємо, і не таке вже проходили, але для чого це все? Це ж не питання військового часу, це питання утримання зовнішніх міських комунікацій, яке виникло не зараз, до нього десятиліттями ніхто не підходить, системно. Нам зараз електроенергія коштує в 4-5 разів дорожче, тому багато ресторанів закривається",- додав Святослав.

Читайте також: В Україні 50% мереж теплопостачання знаходяться в аварійному стані

Автор: 

бар (14) Київ (20659) тепломережа (143) сховище (194) вода (1223)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Не пойму, зачем они мебеля воду положили. Чтоб ущерб побольше насчитать?
показати весь коментар
05.02.2026 11:55 Відповісти
+2
Без майдану українська влада нічого робити не буде! А ви ще дивуєтесь, чого перекривають дороги.
показати весь коментар
05.02.2026 12:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не пойму, зачем они мебеля воду положили. Чтоб ущерб побольше насчитать?
показати весь коментар
05.02.2026 11:55 Відповісти
взагалі не розумію - що ця паршива барижня-ригалівка робить у житловому приміщенні? Там же над ними люди живуть - і мусять той весь гармидер роками терпіти.
показати весь коментар
05.02.2026 12:00 Відповісти
Відповідь проста, їх змило потоком води
показати весь коментар
05.02.2026 14:06 Відповісти
ЗЕлупа це аквадискотека з підргрівом!! Портал із конча-заспи єрмака відкрився..
А вам - сказочки, що ОП мерзне
показати весь коментар
05.02.2026 11:58 Відповісти
Без майдану українська влада нічого робити не буде! А ви ще дивуєтесь, чого перекривають дороги.
показати весь коментар
05.02.2026 12:07 Відповісти
Это подвал должен был быть найпростишим укриттям! Как он попал "товарисЧу в собственность?
показати весь коментар
05.02.2026 12:38 Відповісти
Через прозорий аукціон, нехай звертається до того хто йому відвів це помешкання.
показати весь коментар
05.02.2026 13:53 Відповісти
Так не стоните, что некуда бежать, когда "летает"! Все "законно" разбазарили, а теперь плачут. Вопрос, кто дал дозвил на магистрали теплотрассы строить?
показати весь коментар
05.02.2026 13:56 Відповісти
А злити воду з мережі - ліньки?
показати весь коментар
05.02.2026 14:51 Відповісти
З системи
показати весь коментар
05.02.2026 14:53 Відповісти
 
 