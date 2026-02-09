РУС
Новости Восстановление энергосистемы
2 117 41

На киевской Троещине восстановили теплоснабжение после российских обстрелов

Теплоснабжение на столичной Троещине полностью восстановлено. Об этом сообщила первый заместитель министра развития громад и территорий Алена Шкрум после совместного визита на объект с послом Европейского Союза в Украине Катариной Матерновой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, масштабные восстановительные работы проводились после российских ударов по объектам тепловой генерации.

Масштабы восстановительных работ

Для ликвидации последствий обстрелов были привлечены значительные ресурсы. Всего в работах задействованы 176 аварийных бригад, в составе которых работают 840 специалистов.

В частности, 83 бригады прибыли на помощь из других регионов Украины. К работам также присоединились специалисты киевских коммунальных предприятий и работники "Укрзализныци".

Почему в квартирах еще может быть прохладно

Несмотря на возобновление подачи теплоносителя в систему, температура в отдельных квартирах может оставаться более низкой. Алена Шкрум объяснила, что это связано с двумя основными факторами.

Первый — инерция зданий: после длительного отключения бетонным конструкциям нужно несколько дней, чтобы полностью прогреться. Второй — локальные аварии на внутренних сетях, в частности на стояках в жилых домах и бюджетных учреждениях.

Ситуация в других районах столицы

В то же время общая ситуация с теплоснабжением в Киеве остается напряженной. Из-за остановки ТЭЦ-4 после российского обстрела 7 февраля сложной остается ситуация в Дарницком и Днепровском районах.

На данный момент аварийные службы продолжают устранять 287 повреждений в жилом секторе и на объектах социальной инфраструктуры.

Более 1400 домов без отопления

Ранее президент Зеленский сообщил, что по состоянию на 9 февраля в Киеве без отопления остаются более 1400 многоквартирных домов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил после селекторного совещания по ситуации в энергетике и ликвидации последствий российских ударов.

Автор: 

Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
09.02.2026 18:40 Ответить
+9
питань до тимура фируддиновича ткаченка не має?
показать весь комментарий
09.02.2026 18:49 Ответить
+5
А 13 років назад робили?
показать весь комментарий
09.02.2026 18:50 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2026 18:40 Ответить
москва вина ,Кличко ні
показать весь комментарий
09.02.2026 18:43 Ответить
А Порошенко?
показать весь комментарий
09.02.2026 18:44 Ответить
Порошенко святий
показать весь комментарий
09.02.2026 18:46 Ответить
Канонізують тільки мертвих
показать весь комментарий
09.02.2026 18:47 Ответить
А Зеленський?
показать весь комментарий
09.02.2026 18:49 Ответить
наркоман. якщо хтось не згоден-покаже нехай його аналізи на наркотики.
показать весь комментарий
09.02.2026 18:57 Ответить
Читай вище - на жаль , не помер .
показать весь комментарий
09.02.2026 19:15 Ответить
Кличко винен в тому що нові локальні котельні досі не будуються. Ніхто нічого не робить, всі очікують нових прильотів і будуть нити про те що неможливо захистити велику ТЕЦ.
показать весь комментарий
09.02.2026 18:45 Ответить
Прибалти вже давно відмовились від ТЕЦ
показать весь комментарий
09.02.2026 18:47 Ответить
Нагадай, скільки тих прибалтів.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:39 Ответить
вони і від АЕС, відмовилися...
показать весь комментарий
09.02.2026 21:36 Ответить
асфальт важливіше
показать весь комментарий
09.02.2026 18:48 Ответить
питань до тимура фируддиновича ткаченка не має?
показать весь комментарий
09.02.2026 18:49 Ответить
Тобто будинок - приватна власність , а міськрада повинна котельню вам збудувати ? Цікава логіка , за нею авто купуєш ти , а бензин у нього безкоштовно заправляє держава , ти просто каву на заправці п'єш (( Учора слухав інтерв'ю Кучеренка Юрія - ваші розбиті ТЕЦ - приватна власність були і ти якось не нервуввався з цього приводу , а тепер бач-Кличко тобі котельню завинив .
показать весь комментарий
09.02.2026 19:19 Ответить
"авто купуєш ти , а бензин у нього безкоштовно заправляє держава"

Так уже майже так і є. Почитай на різних ресурсах, скільки автовласників проклинають місцеві влади за те, що не хочуть будувати для них безкоштовних парковок. Ще трохи і реально почнуть вимагати безкоштовної заправки.
показать весь комментарий
09.02.2026 20:10 Ответить
Я ось дивився як люди дійсно у Києві за своїм будинком доглядають , а не скиглять як тут дехто , що "у нас одні пенсіонери , а молоді потікали " : https://www.youtube.com/watch?v=d6n4wC50RGw там додати нічого , але як дурням у голову утовкти що їм ніхто нічого не винен , я не знаю (((((
показать весь комментарий
09.02.2026 21:54 Ответить
Низкий поклон коммунальщикам.
показать весь комментарий
09.02.2026 18:45 Ответить
За що їм уклін, що вони 12 років нічого не робили? Ви всім готові кланятись? Може і путіну готові поклонитись?
показать весь комментарий
09.02.2026 18:46 Ответить
А 13 років назад робили?
показать весь комментарий
09.02.2026 18:50 Ответить
Вы под веществами какими-то что ли?
показать весь комментарий
09.02.2026 18:52 Ответить
Під асфальтом...
показать весь комментарий
09.02.2026 18:57 Ответить
Та хто зна, підари постійно скидають якісь хімічні ********** на нашу локацію, може там і є щось сильнодіюче. Потрібні фахівці по веществам, щоб розібратись, мобілізовуйтесь, чекаємо Вас.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:09 Ответить
знаєте Ви не праві. якщо слідуючи Вашим висновкамі те,що Ви воюєте,нас захищаєте то ми Вам дякуємо.але можемо і спитати,чому ви здаєте землю кацапам? ми робимо це? ні.....
показать весь комментарий
09.02.2026 18:54 Ответить
Спитати Ви можете, але для цього потрібно мобілізуватись самим і прийти до мене на фронт, щоб мати можливість щось спитати. А поки що Ви знаходитесь в паралельному всесвіті і я не чую про що Ви там хочете в мене спитати.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:07 Ответить
я маю право Вас спитати. бо Ви живете на мої податки. а перед енергетиками за свої слова вам потрібно вибачитись. вони роблять все можливе щоб зберегти тепло та світло. звичайні рядові люди як і Ви звичайний Воїн.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:10 Ответить
Так приходь до мене в окоп і спитай, чому ти вдома сидиш? Чому ти живеш за рахунок солдат які гинуть на фронті і ще висуваєш претензії? Енергетикам подякувати? Я їм організую окремий штурмовий підрозділ, якщо вони не навчаться ремонтувати свої мережі відразу після прильотів!
показать весь комментарий
09.02.2026 19:14 Ответить
хлопче,я ще в 2014 році ходив у військкомат-вигнали бо я не придатний. а мої два зяті воюють. я перепрошую,ти можеш енергетикам створити окремий штурмовий підрозділ? вибачте таварісчсірський-не впізнав тебе запроданцю!
показать весь комментарий
09.02.2026 19:16 Ответить
А вони тобі організують окрему бригаду і будуть киздить до напівсмерті, якщо не зумієш відразу після прильотів відновити мережу. Як тобі такий розклад?
ПС. І щось як для штурмовика в тебе забагато часу, сидиш на Цензорі 24/7. Чи вже наловчився штурмуючи посадку однією рукою давити на курок а іншою тикати по клаві, прямо на ходу?
показать весь комментарий
09.02.2026 19:46 Ответить
Вже давно всі живуть за гроші західних донорів.
показать весь комментарий
09.02.2026 20:14 Ответить
Аналогічно ти можеш стати електриком і сантехніком, і тоді розкажеш, чому ти нічого не робив 12 років.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:41 Ответить
Вражий бот---пішов " за кораблем"
показать весь комментарий
09.02.2026 19:19 Ответить
Щоб коротко - ти дурбецал !
показать весь комментарий
09.02.2026 19:20 Ответить
Ну от нахіба ви про пишете? Зрозуміло що орки і так дізнаються, але пізніше
показать весь комментарий
09.02.2026 18:53 Ответить
А можна якось тихенько відновлювати і мовчати про це? Чи це така національна забавка, відзвітувати про готовність до наступного масованого удару?
показать весь комментарий
09.02.2026 19:00 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

https://t.me/eRadarrua/81563

❗️ Як і попереджали, ворог спробує провести ще 1 масовану ракетно-дронову атаку найближчим часом.

✈️ З метою підготовки до нанесення удару, здійснено передислокацію 4х Ту-95МС з аеродрому "Дягилево"на аеродром "Енгельс", які будуть споряджені крилатими ракетами.
Ще 2 Ту-95 залишаються спорядженими на аеродромі "Оленья".

Це останні борти стратегічної авіації, які знаходяться поблизу України. Очевидно, що після наступного удару і ці борти перелетять на Далекий Схід та стануть у режим накопичення ракет.

Слідкуємо за подальшими передислокаціями бортів та про всі зміни обов'язково повідомимо.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:01 Ответить
Патріоти пусті можна проводити обстріли спокійно, як там двушечки ? Нікому не жме?
показать весь комментарий
09.02.2026 19:22 Ответить
"Болтун - находка для шпиона!"
показать весь комментарий
09.02.2026 19:40 Ответить
Шкрумно, звичайно , та що поробиш...
показать весь комментарий
09.02.2026 19:57 Ответить
Для відновлення теплопостачання знадобився посол Європейського Союзу...може й електропостачання таким чином відновиться?...
показать весь комментарий
09.02.2026 20:30 Ответить
 
 