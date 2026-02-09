На киевской Троещине восстановили теплоснабжение после российских обстрелов
Теплоснабжение на столичной Троещине полностью восстановлено. Об этом сообщила первый заместитель министра развития громад и территорий Алена Шкрум после совместного визита на объект с послом Европейского Союза в Украине Катариной Матерновой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, масштабные восстановительные работы проводились после российских ударов по объектам тепловой генерации.
Масштабы восстановительных работ
Для ликвидации последствий обстрелов были привлечены значительные ресурсы. Всего в работах задействованы 176 аварийных бригад, в составе которых работают 840 специалистов.
В частности, 83 бригады прибыли на помощь из других регионов Украины. К работам также присоединились специалисты киевских коммунальных предприятий и работники "Укрзализныци".
Почему в квартирах еще может быть прохладно
Несмотря на возобновление подачи теплоносителя в систему, температура в отдельных квартирах может оставаться более низкой. Алена Шкрум объяснила, что это связано с двумя основными факторами.
Первый — инерция зданий: после длительного отключения бетонным конструкциям нужно несколько дней, чтобы полностью прогреться. Второй — локальные аварии на внутренних сетях, в частности на стояках в жилых домах и бюджетных учреждениях.
Ситуация в других районах столицы
В то же время общая ситуация с теплоснабжением в Киеве остается напряженной. Из-за остановки ТЭЦ-4 после российского обстрела 7 февраля сложной остается ситуация в Дарницком и Днепровском районах.
На данный момент аварийные службы продолжают устранять 287 повреждений в жилом секторе и на объектах социальной инфраструктуры.
Более 1400 домов без отопления
Ранее президент Зеленский сообщил, что по состоянию на 9 февраля в Киеве без отопления остаются более 1400 многоквартирных домов.
Как сообщал Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил после селекторного совещания по ситуации в энергетике и ликвидации последствий российских ударов.
- Также мы писали, что в Бурштыне на Прикарпатье частично восстановлено теплоснабжение после российского удара в ночь на 7 февраля.
