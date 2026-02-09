В Бурштыне на Прикарпатье частично восстановлено теплоснабжение после российского удара в ночь на 7 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Бурштынской громады Василий Андриешин.

Коммунальные службы сразу приступили к ликвидации последствий атаки и восстановлению инфраструктуры.

Поэтапное восстановление температурного режима

На сегодняшний день тепло- и водоснабжение восстановлены, однако пока не полностью. Специалисты стабилизировали давление в системе, которое в настоящее время соответствует нормативным показателям.

Температура теплоносителя утром составляла около 55 градусов. До конца суток планируется достичь полного восстановления нормативного температурного режима.

Из-за повреждений и особенностей запуска сетей в системе теплоснабжения возникло заповетывание. Это может затруднять циркуляцию теплоносителя в отдельных домах.

Управляющие компании осуществляют развоздушивание внутридомовых сетей. В то же время жителей просят по возможности присоединяться к этому процессу, если техническое состояние сетей позволяет это сделать самостоятельно. Такие действия помогут быстрее стабилизировать гидравлический режим и обеспечить равномерное теплоснабжение.

Ситуация в социальной сфере

Больница в течение этого периода получала тепло от твердотопливной котельной, что позволило сохранить нормативный температурный режим в помещениях.

Школы временно переведены на дистанционную форму обучения. После полной стабилизации теплоснабжения ученики смогут вернуться к очному обучению.

В детских садах работают дежурные группы, помещения которых дополнительно обогреваются электроприборами до завершения восстановительных работ.

Ситуация под контролем

Все ответственные службы работают в усиленном режиме. Власти отмечают, что ситуация находится под контролем, и уверяют, что прилагаются максимальные усилия для скорейшего восстановления стабильного теплоснабжения.

Что предшествовало?

В результате масштабной комбинированной атаки, осуществленной 7 февраля, в Бурштыне на Ивано-Франковщине была прекращена подача воды и тепла. Бурштынская теплоэлектростанция, подвергшаяся ночному удару со стороны российских войск, получила значительные повреждения и временно выведена из эксплуатации.

Социальные, медицинские и образовательные учреждения будут получать тепло от трех новых твердотопливных котельных, установленных в прошлом году.