В Бурштыне на Прикарпатье частично восстановлено теплоснабжение

В результате атаки повреждена теплоинфраструктура: школы на дистанционном обучении

В Бурштыне на Прикарпатье частично восстановлено теплоснабжение после российского удара в ночь на 7 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Бурштынской громады Василий Андриешин.

Коммунальные службы сразу приступили к ликвидации последствий атаки и восстановлению инфраструктуры.

Поэтапное восстановление температурного режима

На сегодняшний день тепло- и водоснабжение восстановлены, однако пока не полностью. Специалисты стабилизировали давление в системе, которое в настоящее время соответствует нормативным показателям.

Температура теплоносителя утром составляла около 55 градусов. До конца суток планируется достичь полного восстановления нормативного температурного режима.

Из-за повреждений и особенностей запуска сетей в системе теплоснабжения возникло заповетывание. Это может затруднять циркуляцию теплоносителя в отдельных домах.

Управляющие компании осуществляют развоздушивание внутридомовых сетей. В то же время жителей просят по возможности присоединяться к этому процессу, если техническое состояние сетей позволяет это сделать самостоятельно. Такие действия помогут быстрее стабилизировать гидравлический режим и обеспечить равномерное теплоснабжение.

Ситуация в социальной сфере

Больница в течение этого периода получала тепло от твердотопливной котельной, что позволило сохранить нормативный температурный режим в помещениях.

Школы временно переведены на дистанционную форму обучения. После полной стабилизации теплоснабжения ученики смогут вернуться к очному обучению.

В детских садах работают дежурные группы, помещения которых дополнительно обогреваются электроприборами до завершения восстановительных работ.

Ситуация под контролем

Все ответственные службы работают в усиленном режиме. Власти отмечают, что ситуация находится под контролем, и уверяют, что прилагаются максимальные усилия для скорейшего восстановления стабильного теплоснабжения.

Что предшествовало?

В результате масштабной комбинированной атаки, осуществленной 7 февраля, в Бурштыне на Ивано-Франковщине была прекращена подача воды и тепла. Бурштынская теплоэлектростанция, подвергшаяся ночному удару со стороны российских войск, получила значительные повреждения и временно выведена из эксплуатации.

Социальные, медицинские и образовательные учреждения будут получать тепло от трех новых твердотопливных котельных, установленных в прошлом году.

обстрел (32646) Ивано-Франковская область (994) Ивано-Франковский район (44) Бурштын (6)
Оооооо.... Почалося. А по тихому ніяк?
09.02.2026 14:02 Ответить
До сраки ті удари по енергетиці. У мене не має світла і що? Мені пофіг. Це чого не змінить. До перемоги воюємо!!! Немає світла, це навіть добре. Відірвався від компа і багато справ вирішується. Спортом займатися можна більше. А у смартфоні і телебачення і інтернет і замінює пк. Можна адаптуватися в гарно почуватися. Так що нічого воно не змінює. С початку була трохи дезореньація з не звичності, а зараз вже норм. Це була ілюзія і більше психологічна операція. А коли проходить трохи часу і розуміння що все гаразд. У мене така думка, що Україні вигідно воювати довго, бо весь світ допомогає і з усім світом зв'язки вистраюються і у військовій сфері і у енергетицв в виробництва і технології і бізнес і т.д. тому не бачу сенсу закінчуваьи війну. Україна посилюється тільки з усім світом. Мене лякає закінчення війни більше.
09.02.2026 14:04 Ответить
 
 