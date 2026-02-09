Есть новые отключения электроэнергии в трех областях, атомная генерация до сих пор частично разгружена, - Минэнерго

Как работает энергосистема после обстрела

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры страны частично обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Восстановительные работы

Как отмечается, продолжается ликвидация последствий двух массированных атак врага на энергосистему страны в течение прошлой недели. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена.

Действуют графики отключений

По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии", - подчеркнули в Минэнерго.

Весна вже близько, прорвемося !
09.02.2026 12:32 Ответить
Надюха помирає останньою
09.02.2026 12:55 Ответить
мав бути блекаут на москві, по планах, а натомість блекаут практично по всій Україні, напевно, крім Буковеля. От кацапи поширюють зараз фотку як гарно світиться москва усю ніч, фотка з мкс зроблена їхнім космонавтом. Було б добре цю фотку підсунути під ніс тому, хто розповідав про блекаут на москві. Проїбали все, що могли.
09.02.2026 13:02 Ответить
Знорву інформація про аварійні відключення під час великих морозів. Країна мрій ідіотів відбулася. Що при тому Порошенко і таких слів не знали. А зараз такі всі грамотні, знають слово "графіки відключення" і "аварійні відключення". А так прожили б все життя і цих графіків і не знали. Прогрес!!!
А як було весело у 2019 році, коли робили їх разом. Сьогодні вияснилося, що "їх" то малося на увазі нас. На кожному стовпі, паркані, стіні висіли потужні і могутні щити з надписом "Велике будівницство". Разом руйнували оборону, захисні споруди, мінні поля, ракетні програми...а сьогодні якісь шахеди пролітають без перешкод і влучають в об'єкти, які колись будували ще наші діди і прадіди.
09.02.2026 13:04 Ответить
Світла нема, новин не читаю
Хтось підкаже як довго вже горить москва ? Фоточки кинете?
Зеля ж обіцяв кацапам аналогічну відповідь
09.02.2026 13:23 Ответить
а розвантажена це як? 🤓👀
09.02.2026 13:49 Ответить
Сумська, аврківська, Дніпровська. Там що є місцві АЕС? Нема? То чому без світла сидить вся Україна? Дозволь дурня молитися, так він і лоба розшебе. Саме так виглядає шмаргаль у своїх "протугах" щось показати зелі... Як воно бути йолопом у справі котру ти не знаєш?
09.02.2026 14:04 Ответить
 
 