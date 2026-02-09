Есть новые отключения электроэнергии в трех областях, атомная генерация до сих пор частично разгружена, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры страны частично обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Восстановительные работы

Как отмечается, продолжается ликвидация последствий двух массированных атак врага на энергосистему страны в течение прошлой недели. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена.

Действуют графики отключений

По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии", - подчеркнули в Минэнерго.

