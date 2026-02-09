Есть новые отключения электроэнергии в трех областях, атомная генерация до сих пор частично разгружена, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры страны частично обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Восстановительные работы
Как отмечается, продолжается ликвидация последствий двух массированных атак врага на энергосистему страны в течение прошлой недели. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена.
Действуют графики отключений
По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии", - подчеркнули в Минэнерго.
А як було весело у 2019 році, коли робили їх разом. Сьогодні вияснилося, що "їх" то малося на увазі нас. На кожному стовпі, паркані, стіні висіли потужні і могутні щити з надписом "Велике будівницство". Разом руйнували оборону, захисні споруди, мінні поля, ракетні програми...а сьогодні якісь шахеди пролітають без перешкод і влучають в об'єкти, які колись будували ще наші діди і прадіди.
