Отменить аварийные отключения пока невозможно, атомная генерация частично разгружена, - "Укрэнерго"

Как будут отключать свет

Продолжается ликвидация последствий двух массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в течение этой недели. Ситуация в энергосистеме остается сложной.

Отменить аварийные отключения пока невозможно

Как отмечается, уровень дефицита мощности и повреждения, нанесенные сетям передачи и распределения электроэнергии, пока не позволяют отменить аварийные отключения в большинстве регионов. Но благодаря круглосуточной работе энергетиков - в части областей объем примененных ограничений сегодня меньше, чем вчера.

"Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена", - говорится в сообщении.

Графики не действуют

Из-за вынужденного применения аварийных отключений - обнародованные накануне графики почасовых отключений электроэнергии в большинстве регионов пока не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам применения ограничений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. 

"Когда свет появляется, пожалуйста, не включайте мощные электроприборы в сеть сразу и пользуйтесь ими поочередно. По возможности - перенесите энергоемкие процессы на ночные часы, когда нагрузка на энергосистему меньше", - добавили в "Укрэнерго".

08.02.2026 11:12 Ответить
08.02.2026 11:38 Ответить
Графіки погодинних знеструмленнь, "Коли світло з'являється... не вмикайте потужні електроприлади в мережу одразу та користуйтесь ними почергово. За можливості - перенесіть енергоємні процеси на нічні години, коли навантаження на енергосистему менше",
08.02.2026 10:48 Ответить
08.02.2026 11:38 Ответить
Потрібно біля АЕС будувати акумуляційні конденсаторні електростанції, які зможуть брати на себе електроенергію в моменти раптових відключень споживачів, щоб не потрібно було вивантажувати з енергоблоків АЕС ядерне паливо. Це дозволить згладити моменти підключень споживачів до електромережі, після аварійних відключень.
08.02.2026 12:54 Ответить
пєрєстаньтє вам сказать...
08.02.2026 13:36 Ответить
Швидше вчителі отримають міліард дерев, аніж Ваші побажання здійсняться.
08.02.2026 15:26 Ответить
Фільозоф а що робити коли вночі електрику вмикають всього на 2 години???
08.02.2026 12:27 Ответить
А робити, якщо взагалі не будуть вмикати ніколи?
08.02.2026 13:48 Ответить
От чому в одному місті для одних черг ГПВ, а для інших - аварійні? Хтось пояснить це? Чи в країні тотальний бардак наступив?
08.02.2026 10:55 Ответить
Бардак був, є і буде. Всім все пох@ю
08.02.2026 10:58 Ответить
Треба було в школі фізику вчити а не за хлопцями бігати
08.02.2026 11:00 Ответить
Краще б я за хлопцями бігала, може би краще жила зараз! Бо до сраки та ваша фізика, коли все вирішують гроші і блат!
08.02.2026 11:12 Ответить
ну може
08.02.2026 12:14 Ответить
Бо там працює СИСТЕМА... Не "блатна", а електрична... У різних районах іде подача електроенергії з різних електропідстанцій. І якщо якась пошкоджена - той район попадає під "аварійку". Крім того, в різних районах різна кількість "критичних" об'єктів. При їх великій кількості прерогатива надається саме цим районам... Можливо, є й інші причини...
08.02.2026 11:28 Ответить
Причина та же, по который через дорогу может быть свет чуть ли не сутки, а напротив нет вообще ничего включая отопление. Потому что систем и так еле дышала.А теперь она пошла в разнос. На всех уровнях. Начиная от потужнича и его кабмина, заканчивая простым жэком.
08.02.2026 11:45 Ответить
"... в частині областей обсяг застосованих обмежень сьогодні менший, ніж учора."

Блд! Смішно! До вчорашнього дня світло було відсутнє 7 годин. З від учора 9 годин. Дніпропетровська область.
Може хтось розповість про ті чарівні міста, в яких настало покращення?
08.02.2026 11:00 Ответить
На Хмельниччині було відсутнє 20 годин. Медведчуковська агентура активізувалась і кличе з лопатами і ножами штурмувати міськради. Пуцькіну дрочить на ці висери і планує нові бомби на електростанції, бо ж спопцьовує
08.02.2026 11:04 Ответить
Коли людям набридло терпіти знущання над собою,брехню,відверте грабування і вони бачать саджати таку владу на кіл як єдиний вихід , то для безмозгиг дегенератів,що звикли щоб за них все робили та вирішували,поки вони сидять на дивані зі своїми язиками у себе в дупі, відразу стають " агентурою"," підросійськими підстилками",. Так що сиди і співай " а то путин нападет".
08.02.2026 13:41 Ответить
На рахунок 18-20 год згідна, а все інше щось незрозуміле
08.02.2026 16:53 Ответить
Івано Франківська обл,учора цілий день світла небуло,сьогодня обіцяють 4 години вдень
08.02.2026 11:17 Ответить
У мами - село на Сумщині, світла немає взагалі вже півтори доби. Не прикордоння. В іншому селі - зовсім поруч світло стабільно по гпв, про гав і сгав там не знають
08.02.2026 11:18 Ответить
В киевской улучшилось. Почти сутки вообще небыло. Сейчас по три часа в сутки.
08.02.2026 11:46 Ответить
Зелена банда Чудово розвалює Україну в угоду путіну і трампу
08.02.2026 11:12 Ответить
Щось схоже на те. Як можна було взагалі Київ до такого довести?
08.02.2026 11:19 Ответить
Це ще тільки початок , якщо що .
08.02.2026 11:42 Ответить
Ви пуцькіна питаєте? Він довго готувався - і у нього вийшло. А наш мудрий народ весь час обирав багатєньких злодюг, які у мирні роки нічого не робили, а як вишенька на торті - ще й оце от вибрали
08.02.2026 11:58 Ответить
Ющенко теж багатенький злодюга?
08.02.2026 13:50 Ответить
Ні, але про нічого не робити - до нього в першу чергу!
08.02.2026 14:43 Ответить
А хто все ж був найкращим Президентом і хто найгіршим? бо всі однаковими бути не можуть.
08.02.2026 16:14 Ответить
22 години у нас на добу немає світла. Спасає генератор хоч і дорого.Це катастрофа.Зелена влада довела країну до безодні з якої 100 років треба вилазити. Куди тікати ?
08.02.2026 11:15 Ответить
мне, лично пох чтотак и как дальше будет,а этой украойобе и так габела я бы еще подорвал все аесы,чтобы эта чумная территория на века была не придатной к жизни)надеюсь в след. жизни перерожусь в нормальной стране аля Британия а не в этой украйобской обрыгаловке 19 века с жлобячим населением тупой биомассой
08.02.2026 12:10 Ответить
а не в этой украйобской обрыгаловке 19 века с жлобячим населением тупой биомассой
Я не знаю,скажу ли я вам что-то новое,но примерно 80% на всей земле обладают посредственным интеллектом.Ещё Эдгар По в своё время заявил,что большинство людей являются идиотами.
Это я к тому,что не надо отдельно выделять Украину.В любой стране хватает биомассы.
08.02.2026 13:37 Ответить
В наступному житті ти можеш переродитися кацапською свинособакою з такою гівняною душею і то років через 500 після глибокого чистилища!
08.02.2026 21:07 Ответить
Завдяки тому, що країна де-факто перетворена на концентраційний табір, втекти можна лише під кацапські кулі на передову
08.02.2026 12:24 Ответить
В ДПС продажних вистачає - можна втекти за кордон за великі бабосики!
08.02.2026 21:09 Ответить
І стійкості. Бо натовпи російських агентів перекривають вулиці. Це неподобство. Дали світло на годину - біжи дивитись вечірній висер Сонцесяйного
08.02.2026 11:25 Ответить
Надіюсь що їх гівномарафон полетить по пиз**і
08.02.2026 11:42 Ответить
Тобто Потужності з екрану їм чогось не вистачає? А чого...
Не зарядили повербанки, щоб подивиьись
08.02.2026 15:06 Ответить
Чому жоден із учасників цієі теми не звертається до кремлівського
вилупка ?
Адже він знає всі відповіді стосовно того , чому в нас немає
світла , як було раніше ?!
08.02.2026 11:37 Ответить
Чому жоден із учасників цієі теми не звертається до кремлівського
вилупка ?
Може тому що більшість почали здогадуватись,що вилупок і "потужний" працюють у тандемі?
08.02.2026 16:33 Ответить
З України масово вивозять зерно.Це що ?
08.02.2026 11:44 Ответить
Не тільки зерно а і олію цукор.
08.02.2026 14:37 Ответить
То рольники не перекриють вивіз ? Нє.. ? Ето ж другоє
08.02.2026 15:07 Ответить
Напевно буде голод
08.02.2026 16:56 Ответить
А можна скасувати примусово зараз одного з посади президента?
08.02.2026 12:02 Ответить
не можна, никакого недовольства вождю никто не выражает нигде кроме интернетика, так шо всех все устраивает судя по логике, другого объяснения подобному парадоксу дать нельзя
08.02.2026 12:07 Ответить
це потужно, интересно кто же виноват в этом, Кличко чи Порох?🧐 потужний уже раздал указания энергетике генерировать больше энергии? Разом до перемоги!😎
08.02.2026 12:05 Ответить
Повним ходом іде підготовка до підвищення тарифів але головне щоб "двушечка" на маацкву вчасно летіла а решту ЛОХторат оплатить!
08.02.2026 12:25 Ответить
Графіки погодинних знеструмленнь, "Коли світло з'являється... "Без світла залишилися..."

"Скасувати аварійні відключення поки неможливо, атомна генерація частково розвантажена, - "Укренерго".

Завжди був переконаний в тому, що справжні фахівці здатні сформулювати своє думку ГРАМОТНО.

Невже окадемія мішіпоплавсько готовила кадри ТАКОЖ для того "Укренерго".

Крім безперервних атак агресора, відсутність резервного обладнання і всякого іншого є ще одна небезпека - неграмотність ?

Один зі способів тесту на рівень IQ /рівень інтелекту є описання чогось своїми словами... При цьому вираховується запас слів, їх повторюваність тощо . Знеструмлення, світло з'являється... без світла залишилися...атомна генерація частково розвантажена. Ще раз "атомна генерація частково розвантажена" Ніби грузовик розвантажений ... Частково розвантажений - грузчики "перервалися" на обід. Бідне, бідне "Укренерго". Красти навчилися, а всього іншого ...ніяк...
08.02.2026 13:43 Ответить
Питання: чи можно хоча б прикордонні села запитати від європейських сіл/райцентрів ??? Чи там інша мереже, не така як постсовок ?
Оце думаю, теоретично можно було б підключати 🤔 бо европартнери багато чого нам допомагають на міл'ярди... Не те що кабміндіч 💩🐍🤡🐸
Як ви думаєте ??
Заодно б розвантажили нашу систему, і так побиту і покоцану..
08.02.2026 15:12 Ответить
Поки- це скільки... день, місяць, рік, пять років, десять років?
08.02.2026 16:13 Ответить
 
 