Отменить аварийные отключения пока невозможно, атомная генерация частично разгружена, - "Укрэнерго"

Продолжается ликвидация последствий двух массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в течение этой недели. Ситуация в энергосистеме остается сложной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Отменить аварийные отключения пока невозможно

Как отмечается, уровень дефицита мощности и повреждения, нанесенные сетям передачи и распределения электроэнергии, пока не позволяют отменить аварийные отключения в большинстве регионов. Но благодаря круглосуточной работе энергетиков - в части областей объем примененных ограничений сегодня меньше, чем вчера.

"Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена", - говорится в сообщении.

Графики не действуют

Из-за вынужденного применения аварийных отключений - обнародованные накануне графики почасовых отключений электроэнергии в большинстве регионов пока не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам применения ограничений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Когда свет появляется, пожалуйста, не включайте мощные электроприборы в сеть сразу и пользуйтесь ими поочередно. По возможности - перенесите энергоемкие процессы на ночные часы, когда нагрузка на энергосистему меньше", - добавили в "Укрэнерго".

