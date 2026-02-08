Отменить аварийные отключения пока невозможно, атомная генерация частично разгружена, - "Укрэнерго"
Продолжается ликвидация последствий двух массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в течение этой недели. Ситуация в энергосистеме остается сложной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Отменить аварийные отключения пока невозможно
Как отмечается, уровень дефицита мощности и повреждения, нанесенные сетям передачи и распределения электроэнергии, пока не позволяют отменить аварийные отключения в большинстве регионов. Но благодаря круглосуточной работе энергетиков - в части областей объем примененных ограничений сегодня меньше, чем вчера.
"Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена", - говорится в сообщении.
Графики не действуют
Из-за вынужденного применения аварийных отключений - обнародованные накануне графики почасовых отключений электроэнергии в большинстве регионов пока не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам применения ограничений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
"Когда свет появляется, пожалуйста, не включайте мощные электроприборы в сеть сразу и пользуйтесь ими поочередно. По возможности - перенесите энергоемкие процессы на ночные часы, когда нагрузка на энергосистему меньше", - добавили в "Укрэнерго".
Блд! Смішно! До вчорашнього дня світло було відсутнє 7 годин. З від учора 9 годин. Дніпропетровська область.
Може хтось розповість про ті чарівні міста, в яких настало покращення?
Я не знаю,скажу ли я вам что-то новое,но примерно 80% на всей земле обладают посредственным интеллектом.Ещё Эдгар По в своё время заявил,что большинство людей являются идиотами.
Это я к тому,что не надо отдельно выделять Украину.В любой стране хватает биомассы.
Не зарядили повербанки, щоб подивиьись
вилупка ?
Адже він знає всі відповіді стосовно того , чому в нас немає
світла , як було раніше ?!
вилупка ?
Може тому що більшість почали здогадуватись,що вилупок і "потужний" працюють у тандемі?
"Скасувати аварійні відключення поки неможливо, атомна генерація частково розвантажена, - "Укренерго".
Завжди був переконаний в тому, що справжні фахівці здатні сформулювати своє думку ГРАМОТНО.
Невже окадемія мішіпоплавсько готовила кадри ТАКОЖ для того "Укренерго".
Крім безперервних атак агресора, відсутність резервного обладнання і всякого іншого є ще одна небезпека - неграмотність ?
Один зі способів тесту на рівень IQ /рівень інтелекту є описання чогось своїми словами... При цьому вираховується запас слів, їх повторюваність тощо . Знеструмлення, світло з'являється... без світла залишилися...атомна генерація частково розвантажена. Ще раз "атомна генерація частково розвантажена" Ніби грузовик розвантажений ... Частково розвантажений - грузчики "перервалися" на обід. Бідне, бідне "Укренерго". Красти навчилися, а всього іншого ...ніяк...
Оце думаю, теоретично можно було б підключати 🤔 бо европартнери багато чого нам допомагають на міл'ярди... Не те що кабміндіч 💩🐍🤡🐸
Як ви думаєте ??
Заодно б розвантажили нашу систему, і так побиту і покоцану..