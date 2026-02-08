Вся критическая инфраструктура Киевской области переведена на альтернативные источники энергии, - ОГА

В Киевской области всю критическую инфраструктуру перевели на альтернативные источники энергии, чтобы дать дополнительное время со светом бытовым потребителям.

Об этом сообщилглава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с энергетикой сложная

"Ситуация с энергетикой остается крайне сложной. Враг продолжает системные атаки объектов энергетической и тепловой инфраструктур, стремясь оставить население без света и тепла — базовых человеческих потребностей. Последствия этих ударов ощутимы — электроэнергии, к сожалению, в общей системе все меньше, и в ближайшие дни острый дефицит сохранится и будет существенно ощутим", — рассказал чиновник.

Критическая инфраструктура на альтернативных источниках

По словам Калашника, вся критическая инфраструктура Киевской области — котельные, объекты водоснабжения, больницы — переведена на альтернативные источники энергии, чтобы дать дополнительное время со светом бытовым потребителям. Он добавил, что работают когенерационные установки, генераторы, солнечные электростанции.

Мобильная связь

"Большинство базовых станций мобильных операторов обеспечены и аккумуляторами, и генераторами. В то же время из-за чрезмерной нагрузки на сети во время длительных отключений качество мобильного интернета может ухудшаться. Несмотря на это, вместе с операторами и общинами работаем над тем, чтобы связь оставалась доступной для людей и служб, обеспечивающих жизнедеятельность региона", - рассказал Калашник.

Социальная защита

"Отдельный акцент — работа общин в направлении социальной защиты. Наиболее уязвимая категория во время блэкаутов — одинокие пожилые люди. Соответствующие службы должны держать на постоянном контроле их жилищно-бытовые условия и оперативно реагировать на потребности", - подчеркнул Калашник.

Чиновник отметил, что ОВА централизованно передала более 10 тысяч тепловых наборов для этой категории, обеспечивает адресно горячим питанием: около 22 тысяч порций ежесуточно.

"Особое внимание — круглосуточной доступности Пунктов несокрушимости, которых в регионе 530 вместе с социально ответственным бизнесом — готовы принимать круглосуточно. Соответствующие решения по смягчению требований комендантского часа приняты", - добавил руководитель ОГА.

