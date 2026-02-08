Вся критическая инфраструктура Киевской области переведена на альтернативные источники энергии, - ОГА

В Киевской области всю критическую инфраструктуру перевели на альтернативные источники энергии, чтобы дать дополнительное время со светом бытовым потребителям.

Об этом сообщилглава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с энергетикой сложная

"Ситуация с энергетикой остается крайне сложной. Враг продолжает системные атаки объектов энергетической и тепловой инфраструктур, стремясь оставить население без света и тепла — базовых человеческих потребностей. Последствия этих ударов ощутимы — электроэнергии, к сожалению, в общей системе все меньше, и в ближайшие дни острый дефицит сохранится и будет существенно ощутим", — рассказал чиновник.

Критическая инфраструктура на альтернативных источниках

По словам Калашника, вся критическая инфраструктура Киевской области — котельные, объекты водоснабжения, больницы — переведена на альтернативные источники энергии, чтобы дать дополнительное время со светом бытовым потребителям. Он добавил, что работают когенерационные установки, генераторы, солнечные электростанции.

Мобильная связь

"Большинство базовых станций мобильных операторов обеспечены и аккумуляторами, и генераторами. В то же время из-за чрезмерной нагрузки на сети во время длительных отключений качество мобильного интернета может ухудшаться. Несмотря на это, вместе с операторами и общинами работаем над тем, чтобы связь оставалась доступной для людей и служб, обеспечивающих жизнедеятельность региона", - рассказал Калашник.

Социальная защита

"Отдельный акцент — работа общин в направлении социальной защиты. Наиболее уязвимая категория во время блэкаутов — одинокие пожилые люди. Соответствующие службы должны держать на постоянном контроле их жилищно-бытовые условия и оперативно реагировать на потребности", - подчеркнул Калашник.

Чиновник отметил, что ОВА централизованно передала более 10 тысяч тепловых наборов для этой категории, обеспечивает адресно горячим питанием: около 22 тысяч порций ежесуточно.

"Особое внимание — круглосуточной доступности Пунктов несокрушимости, которых в регионе 530 вместе с социально ответственным бизнесом — готовы принимать круглосуточно. Соответствующие решения по смягчению требований комендантского часа приняты", - добавил руководитель ОГА.

Вся критична інфраструктура Київщини переведена на альтернативні джерела енергі. (Конча-Заспа переведена на надані Заходом генератори, а в ЗСУ хлопці скидаютья на такі самі.)
07.02.2026 23:51
Тому що потужно працює агентура !!!
І ОП і агент пуштун!! Він розвалив ВПК, тепер поставлений розвалити Егергетику. Невже не ясно... (((
08.02.2026 02:08
Так це треба було прорахувати ще влітку 22 року коли кацапи тільки збиралися гатити по єлектриці, перевести всю критичну інфраструктуру на когернераційні установки і не тільки Київ а і інші міста, максимально децентралізувати єлєнергію і опалення,чого цього не робили а болт клали, мені взагалі не зрозуміло.
08.02.2026 00:05
Тому, що сподівалися на "Києв за 3 дня".
08.02.2026 00:31
08.02.2026 02:08
В 22-му ти про то думав?
08.02.2026 00:32
Осьо поруч є пункт незламності - палатки біля зупинки. Але хрін скористаєшся бо вопи зачинені зашнуровані і робітників нема а гроші зписані на все що можна
08.02.2026 01:59
От тільки ЗЄ-ОВА тут ніяким боком.
08.02.2026 04:26
якби ще з пару років тому (як пропонували і давно вже зробили для себе притомні українці) кожному бажАючому домогосподарству-квартирі надали копійчані (особливо на фоні цього зєлєнского звіздєца) мінімальні сонячні комплекти (панель, контролер, батарея..), були би зняті купа електроенергетичних питань побутового рівня..
08.02.2026 05:22
Ну как мне нравится общаться с специалистами. Это вам не диванные военные комментаторы.
Скажите. Квартира 2. - комнаты. Вводной автомат 16А. Три радиатора и полотенцесушитель. Третий этаж окна на юг.
Самый самый стандарт. Выберите себе кол-во панелей и емкость аккумулятора. Потом посчитаем стоимость.
Спасибо
08.02.2026 10:26
головна помилка сонячних ентузиастів-початківців (які потім часто бувають розчаровані) - це бажання отримати "все і одразу", намагання обігрівати-варити-сушити-смажити на сонячній енергії та ще шоб задешево, але усЕ цЕ, звісно, можливо з великими витратами і негарантованим результатом, бо для цього існують більш передбачувані енергоносії (газ, гас, солярка, дрова..)
"Самый самый стандарт" для СЕБЕ, під мої умови-можливості-потреби, в принципі, позначив вже вище: панель 430Вт - 2900грн, контролер сонячної зарядки від 400грн(pwm) до 2000+грн (mppt), б.в.акум lifepo4 12В30АГ - 1000грн, автомобільний зарядний пристрій - є у кожного притомного водія, також давно є інверторний генератор 750Вт (не заводив ні разу для підзарядки батарей, не було потреби)... мій мінімум, якого вистачає для ледосвітлення, телевізора, ноутбука, інтернету, зарядка телефонів-девайсів.. решта (інвертори, пертворювачи, дроти, комутація..) - під потреби, у кожного свої..
якщо "по-багатому" - то це не до мене... до того ж, однаково, може вийти те, про що позначив із самого початку, тобто "з гармати по горобцях"..
09.02.2026 20:46
Дякую. У вас очень ограниченные запросы. 30 А/ч. Это только для освещения. У меня свой дом. Сейчас ладно, а летом холодильник? Насос в скважине? Будете смеяться но отопление тоже электро.
Я бы за 30А/ч. С панелью даже бы и не заморачиваться
09.02.2026 21:05
..цЕ - мінімальний набор для виживання в інформаційному світі, для людей без надзапрОсів..
насправді перші сонячні панелі як і газобензиновий генератор купувалися для резерву та практичного досвіду ще за часів йаників для гарантованої енергонезалежності при виконанні проектної роботи на комп'ютері вдома..
поступово протягом багатьох років з'явився цілий зоопарк панелей: 50, 70, 70, 280, 280, 430Вт, які розосереджені по різних локаціях, що дуже допомогло навесні у 2022у для переміщення на електровелосипеді на відстань 150км між ними, коли під Києвом світла не було майже місяць, та й дотепер усе це хозяйство (панелі, звичайні інвертори, мережеві інвертори (для економії, коли є світло), акуми 12В30А та велосипедний 36В25А.....) виявилося незайвими..
а для обігріву використовується природній газ (і кілька балонів пропан, якщо шо) або дрова, якщо шо, ну і також якесь там скидування надвиробітку сонця мережевого інвертора на баластні електронагрівачи - так, зайва електрика буває навіть з такими "потужними" панелями і її треба кудись дівати, якщо вже зеленій владі потужних менеджерів вона не потрібна.. а могло ж бути справжнє розосередження електрогенерації, якщо у кожного приватного будинку-квартири є панель (панелі) та мережевий інвертор.. кацапам ніяких ракет не вистачило би для холодоморів..
альтернативна енергонезалежність не має верхньої межі, усе обмежують грошові ресурси та здоровий глузд..
10.02.2026 08:12
Оце потужно хвіст круте собакою!
08.02.2026 05:58
Дивно, а у ємака, в сауні, світло є...
08.02.2026 08:04
Ага. Добавили додатковий час. Щиро дякуємо. Як у тому прислів'ї:
"Полегшало нашій матері: то стогнала, а тепер криком кричить".
08.02.2026 08:58
 
 