УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10006 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
4 270 17

Вся критична інфраструктура Київщини переведена на альтернативні джерела енергії, - ОВА

уся критична інфраструктура Київщини перейшла на альтернативні джерела живлення

У Київській області всю критичну інфраструктуру перевели на альтернативні джерела енергії, щоб дати додатковий час зі світлом побутовим споживачам.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація з енергетикою складна

"Ситуація з енергетикою залишається вкрай складною. Ворог продовжує системні атаки об’єктів енергетичної та теплової інфраструктур, прагнучи залишити населення без світла й тепла — базових людських потреб. Наслідки цих ударів відчутні — електроенергії, на жаль, в загальній системі все менше, і найближчими днями гострий дефіцит зберігатиметься та буде суттєво відчутним", - розповів посадовець.

Критична інфраструктура на альтернативних джерелах

За словами Калашника, вся критична інфраструктура Київщини — котельні, об’єкти водопостачання, лікарні — переведена на альтернативні джерела енергії аби дати додатковий час зі світлом побутовим споживачам. Він додав, що працюють когенераційні установки, генератори, сонячні електростанції.

Читайте також: Зеленський подякував рятувальникам і доручив посилити допомогу південним регіонам через негоду

Мобільний зв’язок

"Більшість базових станцій мобільних операторів забезпечені і акумуляторами, і генераторами. Водночас через надвелике навантаження на мережі під час тривалих відключень якість мобільного інтернету може погіршуватись. Попри це, разом із операторами та громадами працюємо над тим, щоб зв’язок залишався доступним для людей і служб, які забезпечують життєдіяльність регіону", - розповів Калашник.

Читайте також: Найближчі дні будуть важкими: ситуація в енергосистемі вкрай складна, - Міненерго

Соціальний захист

"Окремий акцент — робота громад за напрямом соціального захисту. Найбільш вразлива категорія під час блекаутів — одинокі літні люди. Відповідні служби мають тримати на постійному контролі їхні житлово-побутові умови та оперативно реагувати на потреби", - наголосив Калашник.

Посадовець зазначив, що ОВА централізовано передала понад 10 тисяч теплових наборів для цієї категорії, забезпечує адресно гарячим харчуванням: близько 22 тисяч порцій щодоби.

"Особлива увага — цілодобовій доступності Пунктів незламності, яких в регіоні 530 разом з соціально відповідальним бізнесом — готові приймати цілодобово. Відповідні рішення щодо помʼякшення вимог комендантської години ухвалені", - додав керівник ОВА.

Читайте також: Після нічної атаки в Бурштині соціальні, медичні та освітні установи обігріватимуть твердопаливні котельні, - ОВА

Автор: 

Київська область (4581) енергетика (3793) електроенергія (6851)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Вся критична інфраструктура Київщини переведена на альтернативні джерела енергі. (Конча-Заспа переведена на надані Заходом генератори, а в ЗСУ хлопці скидаютья на такі самі.)
показати весь коментар
07.02.2026 23:51 Відповісти
+5
Тому що потужно працює агентура !!!
І ОП і агент пуштун!! Він розвалив ВПК, тепер поставлений розвалити Егергетику. Невже не ясно... (((
показати весь коментар
08.02.2026 02:08 Відповісти
+4
Так це треба було прорахувати ще влітку 22 року коли кацапи тільки збиралися гатити по єлектриці, перевести всю критичну інфраструктуру на когернераційні установки і не тільки Київ а і інші міста, максимально децентралізувати єлєнергію і опалення,чого цього не робили а болт клали, мені взагалі не зрозуміло.
показати весь коментар
08.02.2026 00:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вся критична інфраструктура Київщини переведена на альтернативні джерела енергі. (Конча-Заспа переведена на надані Заходом генератори, а в ЗСУ хлопці скидаютья на такі самі.)
показати весь коментар
07.02.2026 23:51 Відповісти
Так це треба було прорахувати ще влітку 22 року коли кацапи тільки збиралися гатити по єлектриці, перевести всю критичну інфраструктуру на когернераційні установки і не тільки Київ а і інші міста, максимально децентралізувати єлєнергію і опалення,чого цього не робили а болт клали, мені взагалі не зрозуміло.
показати весь коментар
08.02.2026 00:05 Відповісти
Тому, що сподівалися на "Києв за 3 дня".
показати весь коментар
08.02.2026 00:31 Відповісти
Тому що потужно працює агентура !!!
І ОП і агент пуштун!! Він розвалив ВПК, тепер поставлений розвалити Егергетику. Невже не ясно... (((
показати весь коментар
08.02.2026 02:08 Відповісти
В 22-му ти про то думав?
показати весь коментар
08.02.2026 00:32 Відповісти
Осьо поруч є пункт незламності - палатки біля зупинки. Але хрін скористаєшся бо вопи зачинені зашнуровані і робітників нема а гроші зписані на все що можна
показати весь коментар
08.02.2026 01:59 Відповісти
От тільки ЗЄ-ОВА тут ніяким боком.
показати весь коментар
08.02.2026 04:26 Відповісти
якби ще з пару років тому (як пропонували і давно вже зробили для себе притомні українці) кожному бажАючому домогосподарству-квартирі надали копійчані (особливо на фоні цього зєлєнского звіздєца) мінімальні сонячні комплекти (панель, контролер, батарея..), були би зняті купа електроенергетичних питань побутового рівня..
показати весь коментар
08.02.2026 05:22 Відповісти
Ну как мне нравится общаться с специалистами. Это вам не диванные военные комментаторы.
Скажите. Квартира 2. - комнаты. Вводной автомат 16А. Три радиатора и полотенцесушитель. Третий этаж окна на юг.
Самый самый стандарт. Выберите себе кол-во панелей и емкость аккумулятора. Потом посчитаем стоимость.
Спасибо
показати весь коментар
08.02.2026 10:26 Відповісти
головна помилка сонячних ентузиастів-початківців (які потім часто бувають розчаровані) - це бажання отримати "все і одразу", намагання обігрівати-варити-сушити-смажити на сонячній енергії та ще шоб задешево, але усЕ цЕ, звісно, можливо з великими витратами і негарантованим результатом, бо для цього існують більш передбачувані енергоносії (газ, гас, солярка, дрова..)
"Самый самый стандарт" для СЕБЕ, під мої умови-можливості-потреби, в принципі, позначив вже вище: панель 430Вт - 2900грн, контролер сонячної зарядки від 400грн(pwm) до 2000+грн (mppt), б.в.акум lifepo4 12В30АГ - 1000грн, автомобільний зарядний пристрій - є у кожного притомного водія, також давно є інверторний генератор 750Вт (не заводив ні разу для підзарядки батарей, не було потреби)... мій мінімум, якого вистачає для ледосвітлення, телевізора, ноутбука, інтернету, зарядка телефонів-девайсів.. решта (інвертори, пертворювачи, дроти, комутація..) - під потреби, у кожного свої..
якщо "по-багатому" - то це не до мене... до того ж, однаково, може вийти те, про що позначив із самого початку, тобто "з гармати по горобцях"..
показати весь коментар
09.02.2026 20:46 Відповісти
Дякую. У вас очень ограниченные запросы. 30 А/ч. Это только для освещения. У меня свой дом. Сейчас ладно, а летом холодильник? Насос в скважине? Будете смеяться но отопление тоже электро.
Я бы за 30А/ч. С панелью даже бы и не заморачиваться
показати весь коментар
09.02.2026 21:05 Відповісти
..цЕ - мінімальний набор для виживання в інформаційному світі, для людей без надзапрОсів..
насправді перші сонячні панелі як і газобензиновий генератор купувалися для резерву та практичного досвіду ще за часів йаників для гарантованої енергонезалежності при виконанні проектної роботи на комп'ютері вдома..
поступово протягом багатьох років з'явився цілий зоопарк панелей: 50, 70, 70, 280, 280, 430Вт, які розосереджені по різних локаціях, що дуже допомогло навесні у 2022у для переміщення на електровелосипеді на відстань 150км між ними, коли під Києвом світла не було майже місяць, та й дотепер усе це хозяйство (панелі, звичайні інвертори, мережеві інвертори (для економії, коли є світло), акуми 12В30А та велосипедний 36В25А.....) виявилося незайвими..
а для обігріву використовується природній газ (і кілька балонів пропан, якщо шо) або дрова, якщо шо, ну і також якесь там скидування надвиробітку сонця мережевого інвертора на баластні електронагрівачи - так, зайва електрика буває навіть з такими "потужними" панелями і її треба кудись дівати, якщо вже зеленій владі потужних менеджерів вона не потрібна.. а могло ж бути справжнє розосередження електрогенерації, якщо у кожного приватного будинку-квартири є панель (панелі) та мережевий інвертор.. кацапам ніяких ракет не вистачило би для холодоморів..
альтернативна енергонезалежність не має верхньої межі, усе обмежують грошові ресурси та здоровий глузд..
показати весь коментар
10.02.2026 08:12 Відповісти
Оце потужно хвіст круте собакою!
показати весь коментар
08.02.2026 05:58 Відповісти
Дивно, а у ємака, в сауні, світло є...
показати весь коментар
08.02.2026 08:04 Відповісти
Ага. Добавили додатковий час. Щиро дякуємо. Як у тому прислів'ї:
"Полегшало нашій матері: то стогнала, а тепер криком кричить".
показати весь коментар
08.02.2026 08:58 Відповісти
 
 