Вся критична інфраструктура Київщини переведена на альтернативні джерела енергії, - ОВА

У Київській області всю критичну інфраструктуру перевели на альтернативні джерела енергії, щоб дати додатковий час зі світлом побутовим споживачам.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація з енергетикою складна

"Ситуація з енергетикою залишається вкрай складною. Ворог продовжує системні атаки об’єктів енергетичної та теплової інфраструктур, прагнучи залишити населення без світла й тепла — базових людських потреб. Наслідки цих ударів відчутні — електроенергії, на жаль, в загальній системі все менше, і найближчими днями гострий дефіцит зберігатиметься та буде суттєво відчутним", - розповів посадовець.

Критична інфраструктура на альтернативних джерелах

За словами Калашника, вся критична інфраструктура Київщини — котельні, об’єкти водопостачання, лікарні — переведена на альтернативні джерела енергії аби дати додатковий час зі світлом побутовим споживачам. Він додав, що працюють когенераційні установки, генератори, сонячні електростанції.

Мобільний зв’язок

"Більшість базових станцій мобільних операторів забезпечені і акумуляторами, і генераторами. Водночас через надвелике навантаження на мережі під час тривалих відключень якість мобільного інтернету може погіршуватись. Попри це, разом із операторами та громадами працюємо над тим, щоб зв’язок залишався доступним для людей і служб, які забезпечують життєдіяльність регіону", - розповів Калашник.

Соціальний захист

"Окремий акцент — робота громад за напрямом соціального захисту. Найбільш вразлива категорія під час блекаутів — одинокі літні люди. Відповідні служби мають тримати на постійному контролі їхні житлово-побутові умови та оперативно реагувати на потреби", - наголосив Калашник.

Посадовець зазначив, що ОВА централізовано передала понад 10 тисяч теплових наборів для цієї категорії, забезпечує адресно гарячим харчуванням: близько 22 тисяч порцій щодоби.

"Особлива увага — цілодобовій доступності Пунктів незламності, яких в регіоні 530 разом з соціально відповідальним бізнесом — готові приймати цілодобово. Відповідні рішення щодо помʼякшення вимог комендантської години ухвалені", - додав керівник ОВА.

