Вся критична інфраструктура Київщини переведена на альтернативні джерела енергії, - ОВА
У Київській області всю критичну інфраструктуру перевели на альтернативні джерела енергії, щоб дати додатковий час зі світлом побутовим споживачам.
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація з енергетикою складна
"Ситуація з енергетикою залишається вкрай складною. Ворог продовжує системні атаки об’єктів енергетичної та теплової інфраструктур, прагнучи залишити населення без світла й тепла — базових людських потреб. Наслідки цих ударів відчутні — електроенергії, на жаль, в загальній системі все менше, і найближчими днями гострий дефіцит зберігатиметься та буде суттєво відчутним", - розповів посадовець.
Критична інфраструктура на альтернативних джерелах
За словами Калашника, вся критична інфраструктура Київщини — котельні, об’єкти водопостачання, лікарні — переведена на альтернативні джерела енергії аби дати додатковий час зі світлом побутовим споживачам. Він додав, що працюють когенераційні установки, генератори, сонячні електростанції.
Мобільний зв’язок
"Більшість базових станцій мобільних операторів забезпечені і акумуляторами, і генераторами. Водночас через надвелике навантаження на мережі під час тривалих відключень якість мобільного інтернету може погіршуватись. Попри це, разом із операторами та громадами працюємо над тим, щоб зв’язок залишався доступним для людей і служб, які забезпечують життєдіяльність регіону", - розповів Калашник.
Соціальний захист
"Окремий акцент — робота громад за напрямом соціального захисту. Найбільш вразлива категорія під час блекаутів — одинокі літні люди. Відповідні служби мають тримати на постійному контролі їхні житлово-побутові умови та оперативно реагувати на потреби", - наголосив Калашник.
Посадовець зазначив, що ОВА централізовано передала понад 10 тисяч теплових наборів для цієї категорії, забезпечує адресно гарячим харчуванням: близько 22 тисяч порцій щодоби.
"Особлива увага — цілодобовій доступності Пунктів незламності, яких в регіоні 530 разом з соціально відповідальним бізнесом — готові приймати цілодобово. Відповідні рішення щодо помʼякшення вимог комендантської години ухвалені", - додав керівник ОВА.
І ОП і агент пуштун!! Він розвалив ВПК, тепер поставлений розвалити Егергетику. Невже не ясно... (((
Скажите. Квартира 2. - комнаты. Вводной автомат 16А. Три радиатора и полотенцесушитель. Третий этаж окна на юг.
Самый самый стандарт. Выберите себе кол-во панелей и емкость аккумулятора. Потом посчитаем стоимость.
Спасибо
"Самый самый стандарт" для СЕБЕ, під мої умови-можливості-потреби, в принципі, позначив вже вище: панель 430Вт - 2900грн, контролер сонячної зарядки від 400грн(pwm) до 2000+грн (mppt), б.в.акум lifepo4 12В30АГ - 1000грн, автомобільний зарядний пристрій - є у кожного притомного водія, також давно є інверторний генератор 750Вт (не заводив ні разу для підзарядки батарей, не було потреби)... мій мінімум, якого вистачає для ледосвітлення, телевізора, ноутбука, інтернету, зарядка телефонів-девайсів.. решта (інвертори, пертворювачи, дроти, комутація..) - під потреби, у кожного свої..
якщо "по-багатому" - то це не до мене... до того ж, однаково, може вийти те, про що позначив із самого початку, тобто "з гармати по горобцях"..
Я бы за 30А/ч. С панелью даже бы и не заморачиваться
насправді перші сонячні панелі як і газобензиновий генератор купувалися для резерву та практичного досвіду ще за часів йаників для гарантованої енергонезалежності при виконанні проектної роботи на комп'ютері вдома..
поступово протягом багатьох років з'явився цілий зоопарк панелей: 50, 70, 70, 280, 280, 430Вт, які розосереджені по різних локаціях, що дуже допомогло навесні у 2022у для переміщення на електровелосипеді на відстань 150км між ними, коли під Києвом світла не було майже місяць, та й дотепер усе це хозяйство (панелі, звичайні інвертори, мережеві інвертори (для економії, коли є світло), акуми 12В30А та велосипедний 36В25А.....) виявилося незайвими..
а для обігріву використовується природній газ (і кілька балонів пропан, якщо шо) або дрова, якщо шо, ну і також якесь там скидування надвиробітку сонця мережевого інвертора на баластні електронагрівачи - так, зайва електрика буває навіть з такими "потужними" панелями і її треба кудись дівати, якщо вже зеленій владі потужних менеджерів вона не потрібна.. а могло ж бути справжнє розосередження електрогенерації, якщо у кожного приватного будинку-квартири є панель (панелі) та мережевий інвертор.. кацапам ніяких ракет не вистачило би для холодоморів..
альтернативна енергонезалежність не має верхньої межі, усе обмежують грошові ресурси та здоровий глузд..
"Полегшало нашій матері: то стогнала, а тепер криком кричить".