Зеленський подякував рятувальникам і доручив посилити допомогу південним регіонам через негоду
Президент Володимир Зеленський подякував працівникам ДСНС, енергетикам і комунальним службам, які ліквідовують наслідки складних погодних умов у різних регіонах України, та доручив уряду забезпечити додаткову допомогу Одещині й Миколаївщині.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу подякувати МВС України, усім нашим рятувальникам ДСНС України, комунальним службам, які працюють, також усім енергетичним компаніям – усім державним і приватним компаніям. Зараз усі мають працювати максимально злагоджено, і я хочу подякувати сьогодні кожному, хто працює саме так – фахово та реально самовіддано", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що по всій країні задіяні ремонтні бригади, аварійні бригади. Залучені сили на території фактично від Волинської області до прикордонних громад Чернігівщини, Харківщини. Багато роботи ще є в Києві, на Київщині, в областях Центральної України, також на Франківщині, у Вінницькій області, деяких інших наших регіонах.
"Я доручив також уряду та МВС надати всю необхідну допомогу Одещині, допомогу Миколаївщині через складні погодні умови – важкі перепади температури. Непросто на дорогах у південних областях і загалом для комунальної сфери. Треба, щоб допомога була", - повідомив президент.
Масований обстріл 7 лютого
- Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
- Через обстріли масово уражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Що будем робити?
- Та як завжди. В стелю плювати.
- О! Тут Зеленскій дав розпорядження посилити допомогу південним регіонам.
- Тоді посилюєм.
Дсо та інші служби повинні краще виконувати свої обовязки,буде розбір з відповідними керівниками, аби у ворога не було нагоди впливати на уми та сердця моїх дорогих українців через іпсо
Таку народну любов змогли заслужити лише Янукович і цей хрипатий пі#арас.
Згадайте, що писали люди, коли слуга народу на квадроциклі протаранив рейсовий Еталон і телепортувався.
Як потужно поспівчували Руслану Стефанчуку з приводу смерті його батька.
Небіжчик напевно ще до сих пір перевертається в труні.
Це реальний результат вашої роботи, а не проплачене соціальне опитування від КМІС.
Для протестів ще буде час, після припинення вогню.
Зараз нехай протестує Болотна площадь!
... потужно
... переможно
... ніколи
... завжди
... дякую
... доручаю
... посилити
... підвищити
... поліпшити
... особистий контроль
Кейси
Енергетичний рамшайн
Екологічний рамштайн
Економічний рамштайн
Бюрократичний рамштайн
Малого ппо рамштайн
Це всі його посадові обов'язки ???