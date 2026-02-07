Зеленський подякував рятувальникам і доручив посилити допомогу південним регіонам через негоду

Зеленський: У частині громад можуть скасувати комендантську годину

Президент Володимир Зеленський подякував працівникам ДСНС, енергетикам і комунальним службам, які ліквідовують наслідки складних погодних умов у різних регіонах України, та доручив уряду забезпечити додаткову допомогу Одещині й Миколаївщині.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу подякувати МВС України, усім нашим рятувальникам ДСНС України, комунальним службам, які працюють, також усім енергетичним компаніям – усім державним і приватним компаніям. Зараз усі мають працювати максимально злагоджено, і я хочу подякувати сьогодні кожному, хто працює саме так – фахово та реально самовіддано", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що по всій країні задіяні ремонтні бригади, аварійні бригади. Залучені сили на території фактично від Волинської області до прикордонних громад Чернігівщини, Харківщини. Багато роботи ще є в Києві, на Київщині, в областях Центральної України, також на Франківщині, у Вінницькій області, деяких інших наших регіонах.

"Я доручив також уряду та МВС надати всю необхідну допомогу Одещині, допомогу Миколаївщині через складні погодні умови – важкі перепади температури. Непросто на дорогах у південних областях і загалом для комунальної сфери. Треба, щоб допомога була", - повідомив президент.

Масований обстріл 7 лютого

  • Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
  • Через обстріли масово уражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

Топ коментарі
+9
Як без Зелі тільки Сонце сходить? Я вже думаю, що тіко з його розпорядження!
- Що будем робити?
- Та як завжди. В стелю плювати.
- О! Тут Зеленскій дав розпорядження посилити допомогу південним регіонам.
- Тоді посилюєм.
показати весь коментар
07.02.2026 18:37 Відповісти
+8
Пішов ти на..уй! - долітатає з різних куточків України.
Таку народну любов змогли заслужити лише Янукович і цей хрипатий пі#арас.

Згадайте, що писали люди, коли слуга народу на квадроциклі протаранив рейсовий Еталон і телепортувався.

Як потужно поспівчували Руслану Стефанчуку з приводу смерті його батька.
Небіжчик напевно ще до сих пір перевертається в труні.

Це реальний результат вашої роботи, а не проплачене соціальне опитування від КМІС.
показати весь коментар
07.02.2026 18:49 Відповісти
+7
можу наперед скласти текст
... потужно
... переможно
... ніколи
... завжди
... дякую
... доручаю
... посилити
... підвищити
... поліпшити
... особистий контроль
показати весь коментар
07.02.2026 19:00 Відповісти
який сенс із цих всіх "подяк"? він дякує кожен день, але на кажить - що ж він робить сам. ото і біда.
показати весь коментар
07.02.2026 18:27 Відповісти
Невже двушку на мошскву на одещину переправлять?
показати весь коментар
07.02.2026 18:27 Відповісти
я дякую планеті, що вона є, галактиці, за те що в ній є сончяна система, сонцю, що гріє нашу планету. але я досі не розумію, якого Х ще не вбили Х__ла?!
показати весь коментар
07.02.2026 18:29 Відповісти
......а також доручив посилити охорону усіх своїх колишніх товаришів та партнерів!

Дсо та інші служби повинні краще виконувати свої обовязки,буде розбір з відповідними керівниками, аби у ворога не було нагоди впливати на уми та сердця моїх дорогих українців через іпсо
показати весь коментар
07.02.2026 18:42 Відповісти
судя по отсутствию протестов мудрий нарид все устраивает более чем, так что не понимаю чем ВЫ недовольны, такой потужний лидер обязательно приведёт нас к кордонам 91 року😎
показати весь коментар
07.02.2026 19:25 Відповісти
Протести зараз?
Для протестів ще буде час, після припинення вогню.
Зараз нехай протестує Болотна площадь!
показати весь коментар
07.02.2026 19:28 Відповісти
я бы не был так уверен что какой-то "час буде" с такой некомпетентной, более того, саботажной властью у руля. Но вы там живите в мире розовых пони дальше, шановний
показати весь коментар
07.02.2026 22:45 Відповісти
Куча людей выходило в Киеве когда небыло отопления и света. И в других городах по области. Оперативно начали круглосуточно давать свет, чтобы люди хотя бы обогревателями могли греться. Просто по телемарафону такое не показывают и на цензорах не пишут. Не нужно их недооценивать. В этом смысле руку на пульсе они держат, очень четко мониторя ситуацию. Протестов они бояться даже в зачатке.
показати весь коментар
07.02.2026 20:28 Відповісти
то что начинают протестовать когда своя жопа не в тепле это нормально, остаётся только не повышать градус и боятся нечего, на крайняк можно натравить сбу и тцк на неугодных, или через другие рычаги давления, хотя эти два сейчас наиболее удобные 😎
показати весь коментар
07.02.2026 22:47 Відповісти
Адженда
Кейси
Енергетичний рамшайн
Екологічний рамштайн
Економічний рамштайн
Бюрократичний рамштайн
Малого ппо рамштайн
показати весь коментар
07.02.2026 20:37 Відповісти
потужний дякує кожному та кожній, задач нарезал, завтра в турне по европке просить бабосики для очередного миндича, разом до перемоги!😎
показати весь коментар
07.02.2026 19:24 Відповісти
Рятуй Запоріжжя, козел.
показати весь коментар
07.02.2026 19:58 Відповісти
Он очень четко вжился в роль позднеперестроечного советского партийного функционера.
показати весь коментар
07.02.2026 20:19 Відповісти
Дякула і Підрахуй .
Це всі його посадові обов'язки ???
показати весь коментар
07.02.2026 20:35 Відповісти
Глум збоченця над непритомною жертвою.
показати весь коментар
07.02.2026 22:45 Відповісти
 
 