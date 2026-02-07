Зеленський подякував рятувальникам і доручив посилити допомогу південним регіонам через негоду

Президент Володимир Зеленський подякував працівникам ДСНС, енергетикам і комунальним службам, які ліквідовують наслідки складних погодних умов у різних регіонах України, та доручив уряду забезпечити додаткову допомогу Одещині й Миколаївщині.

"Я хочу подякувати МВС України, усім нашим рятувальникам ДСНС України, комунальним службам, які працюють, також усім енергетичним компаніям – усім державним і приватним компаніям. Зараз усі мають працювати максимально злагоджено, і я хочу подякувати сьогодні кожному, хто працює саме так – фахово та реально самовіддано", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що по всій країні задіяні ремонтні бригади, аварійні бригади. Залучені сили на території фактично від Волинської області до прикордонних громад Чернігівщини, Харківщини. Багато роботи ще є в Києві, на Київщині, в областях Центральної України, також на Франківщині, у Вінницькій області, деяких інших наших регіонах.

"Я доручив також уряду та МВС надати всю необхідну допомогу Одещині, допомогу Миколаївщині через складні погодні умови – важкі перепади температури. Непросто на дорогах у південних областях і загалом для комунальної сфери. Треба, щоб допомога була", - повідомив президент.

