Зеленский поблагодарил спасателей и поручил усилить помощь южным регионам из-за непогоды

Президент Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников ГСЧС, энергетов и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия сложных погодных условий в разных регионах Украины, и поручил правительству обеспечить дополнительную помощь Одесской и Николаевской областям.

Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Я хочу поблагодарить МВД Украины, всех наших спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, которые работают, а также все энергетические компании – все государственные и частные компании. Сейчас все должны работать максимально слаженно, и я хочу поблагодарить сегодня каждого, кто работает именно так – профессионально и реально самоотверженно", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что по всей стране задействованы ремонтные бригады, аварийные бригады. Привлечены силы на территории фактически от Волынской области до приграничных общин Черниговщины, Харьковщины. Много работы еще есть в Киеве, Киевской области, в областях Центральной Украины, также на Франковщине, в Винницкой области, некоторых других наших регионах.

"Я поручил также правительству и МВД оказать всю необходимую помощь Одесской области, помощь Николаевской области из-за сложных погодных условий - сильных перепадов температуры. Непросто на дорогах в южных областях и в целом для коммунальной сферы. Нужно, чтобы помощь была", - сообщил президент.

