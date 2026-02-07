Зеленский поблагодарил спасателей и поручил усилить помощь южным регионам из-за непогоды
Президент Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников ГСЧС, энергетов и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия сложных погодных условий в разных регионах Украины, и поручил правительству обеспечить дополнительную помощь Одесской и Николаевской областям.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Я хочу поблагодарить МВД Украины, всех наших спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, которые работают, а также все энергетические компании – все государственные и частные компании. Сейчас все должны работать максимально слаженно, и я хочу поблагодарить сегодня каждого, кто работает именно так – профессионально и реально самоотверженно", – отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что по всей стране задействованы ремонтные бригады, аварийные бригады. Привлечены силы на территории фактически от Волынской области до приграничных общин Черниговщины, Харьковщины. Много работы еще есть в Киеве, Киевской области, в областях Центральной Украины, также на Франковщине, в Винницкой области, некоторых других наших регионах.
"Я поручил также правительству и МВД оказать всю необходимую помощь Одесской области, помощь Николаевской области из-за сложных погодных условий - сильных перепадов температуры. Непросто на дорогах в южных областях и в целом для коммунальной сферы. Нужно, чтобы помощь была", - сообщил президент.
Массированный обстрел 7 февраля
- Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
- Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии пока не действуют из-за сложившейся ситуации.
- Що будем робити?
- Та як завжди. В стелю плювати.
- О! Тут Зеленскій дав розпорядження посилити допомогу південним регіонам.
- Тоді посилюєм.
Дсо та інші служби повинні краще виконувати свої обовязки,буде розбір з відповідними керівниками, аби у ворога не було нагоди впливати на уми та сердця моїх дорогих українців через іпсо
Таку народну любов змогли заслужити лише Янукович і цей хрипатий пі#арас.
Згадайте, що писали люди, коли слуга народу на квадроциклі протаранив рейсовий Еталон і телепортувався.
Як потужно поспівчували Руслану Стефанчуку з приводу смерті його батька.
Небіжчик напевно ще до сих пір перевертається в труні.
Це реальний результат вашої роботи, а не проплачене соціальне опитування від КМІС.
Для протестів ще буде час, після припинення вогню.
Зараз нехай протестує Болотна площадь!
Це всі його посадові обов'язки ???