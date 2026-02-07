РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16188 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
978 6

До 60% бытовых клиентов и бизнеса одновременно находятся без света на Одесщине, - ОВА

До 60% потребителей в Одесской области остались без света.

На Одесщине действуют значительные ограничения электроснабжения, без света одновременно находятся до 60% всех бытовых клиентов и бизнеса.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

АЭС снизили мощность генерации

Как отмечается, по сообщению Минэнерго, враг нанес массированный удар дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ в разных регионах страны. Как следствие, атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации.

Жесткие ограничения

Чтобы сбалансировать энергосистему, НЭК "Укрэнерго" дал указание на введение жестких ограничений для всех областей Украины. Именно поэтому в Одесской области действуют экстренные отключения.

Читайте также: Бурштынская ТЭС остановила работу из-за значительных повреждений, - мэр Андриешин

"Ограничения значительные. Сейчас без света одновременно находятся до 60% всех бытовых клиентов и бизнеса. Соответственно периоды отсутствия света становятся более длительными", - отметил Кипер.

Он призвал жителей с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины.

"Каждая минута света - результат тяжелого труда аварийно-ремонтных бригад. Восстановительные работы продолжаются непрерывно. Энергетики, тепловики и спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет в каждый дом", - добавил он.

Читайте также: Атаки на энергосистему: Сибига призвал МКС выдать ордера на арест организаторов ударов по Украине

Массированный обстрел 7 февраля

  • Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
  • Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

Автор: 

Одесса (8118) Одесская область (4314) энергетика (3459) Тарифы на электроэнергию (2378) Одесский район (599)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в мене так - 2 години є, дві години нема
показать весь комментарий
07.02.2026 18:05 Ответить
в мене так - 2 години є, 22 години нема (за графиком).
Уже пофиг. Умерла, так умерла. Нехер мучить электриков. Заберите мои часы
показать весь комментарий
07.02.2026 18:30 Ответить
В мене є одне питання, яке, здається, ніхто не задавав: 'А москальські військовополонені теж сидять в холоді, без світла і води, як українські громадяни в багатьох місцях? Може вони теж отримують, наприклад, обмороження, не мають гарячої їжі, ходять, звиняйте, в туалет на 20 градусному морозі та обморожують свої задниці?'. Між іншим, якщо в них не буде всього вище переліченого, то це буде справедливо і не буде порушенням міжнародних конвенцій, які щодо полонених вимагають лише утримання їх в тих самих умовах, що і власних українських військових (які сидять в промерзлих окопах, або в полотняних наметах на морозі і навіть в тилу - в неопалюваних та не освітлених казармах
показать весь комментарий
07.02.2026 18:19 Ответить
Хмельниччина зранку. Без електрики і ніхто нічого не пояснює
показать весь комментарий
07.02.2026 18:46 Ответить
Що тут пояснювати? Потрібно Поділлю подивитися на результати виборів 2019 року. Їх результати і є наслідками відсутності світла. Це також стосується і одеситів. Вони ще більше голосів віддали за Голобородько. Звичайно енергообєкьи вибиває ворог - росія. Але полегшили їй вибивання світла діюча влада.
показать весь комментарий
07.02.2026 19:21 Ответить
І це істинна правда!!
показать весь комментарий
08.02.2026 10:52 Ответить
 
 