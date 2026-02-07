До 60% бытовых клиентов и бизнеса одновременно находятся без света на Одесщине, - ОВА
На Одесщине действуют значительные ограничения электроснабжения, без света одновременно находятся до 60% всех бытовых клиентов и бизнеса.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
АЭС снизили мощность генерации
Как отмечается, по сообщению Минэнерго, враг нанес массированный удар дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ в разных регионах страны. Как следствие, атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации.
Жесткие ограничения
Чтобы сбалансировать энергосистему, НЭК "Укрэнерго" дал указание на введение жестких ограничений для всех областей Украины. Именно поэтому в Одесской области действуют экстренные отключения.
"Ограничения значительные. Сейчас без света одновременно находятся до 60% всех бытовых клиентов и бизнеса. Соответственно периоды отсутствия света становятся более длительными", - отметил Кипер.
Он призвал жителей с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины.
"Каждая минута света - результат тяжелого труда аварийно-ремонтных бригад. Восстановительные работы продолжаются непрерывно. Энергетики, тепловики и спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет в каждый дом", - добавил он.
Массированный обстрел 7 февраля
- Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
- Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Уже пофиг. Умерла, так умерла. Нехер мучить электриков. Заберите мои часы