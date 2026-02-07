До 60% бытовых клиентов и бизнеса одновременно находятся без света на Одесщине, - ОВА

На Одесщине действуют значительные ограничения электроснабжения, без света одновременно находятся до 60% всех бытовых клиентов и бизнеса.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

АЭС снизили мощность генерации

Как отмечается, по сообщению Минэнерго, враг нанес массированный удар дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ в разных регионах страны. Как следствие, атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации.

Жесткие ограничения

Чтобы сбалансировать энергосистему, НЭК "Укрэнерго" дал указание на введение жестких ограничений для всех областей Украины. Именно поэтому в Одесской области действуют экстренные отключения.

Читайте также: Бурштынская ТЭС остановила работу из-за значительных повреждений, - мэр Андриешин

"Ограничения значительные. Сейчас без света одновременно находятся до 60% всех бытовых клиентов и бизнеса. Соответственно периоды отсутствия света становятся более длительными", - отметил Кипер.

Он призвал жителей с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины.

"Каждая минута света - результат тяжелого труда аварийно-ремонтных бригад. Восстановительные работы продолжаются непрерывно. Энергетики, тепловики и спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет в каждый дом", - добавил он.

Читайте также: Атаки на энергосистему: Сибига призвал МКС выдать ордера на арест организаторов ударов по Украине

Массированный обстрел 7 февраля