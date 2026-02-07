До 60% побутових клієнтів та бізнесу одночасно перебувають без світла на Одещині, - ОВА
В Одеській області діють значні обмеження електропостачання, без світла одночасно перебувають до 60% всіх побутових клієнтів та бізнесу.
Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
АЕС знизили потужність генерації
Як зазначається, за повідомленням Міненерго, ворог завдав масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ в різних регіонах країни. Внаслідок цього атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.
Жорсткі обмеження
Щоб збалансувати енергосистему, НЕК "Укренерго" дав вказівку на введення жорстких обмежень для всіх областей України. Саме тому в Одеській області діють екстрені відключення.
"Обмеження значні. Наразі без світла одночасно перебувають до 60% всіх побутових клієнтів та бізнесу. Відповідно періоди відсутності світла стають тривалішими", - зазначив Кіпер.
Він закликав мешканців з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України.
"Кожна хвилина світла - результат важкої праці аварійно-ремонтних бригад. Відновлювальні роботи тривають безперервно. Енергетики, тепловики та рятувальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути тепло і світло у кожну оселю", - додав він.
Масований обстріл 7 лютого
- Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
- Через обстріли масово уражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.
