До 60% побутових клієнтів та бізнесу одночасно перебувають без світла на Одещині, - ОВА

В Одеській області діють значні обмеження електропостачання, без світла одночасно перебувають до 60% всіх побутових клієнтів та бізнесу.

Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

АЕС знизили потужність генерації

Як зазначається, за повідомленням Міненерго, ворог завдав масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ в різних регіонах країни. Внаслідок цього атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Жорсткі обмеження

Щоб збалансувати енергосистему, НЕК "Укренерго" дав вказівку на введення жорстких обмежень для всіх областей України. Саме тому в Одеській області діють екстрені відключення.

"Обмеження значні. Наразі без світла одночасно перебувають до 60% всіх побутових клієнтів та бізнесу. Відповідно періоди відсутності світла стають тривалішими", - зазначив Кіпер.

Він закликав мешканців з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України.

"Кожна хвилина світла - результат важкої праці аварійно-ремонтних бригад. Відновлювальні роботи тривають безперервно. Енергетики, тепловики та рятувальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути тепло і світло у кожну оселю", - додав він.

Масований обстріл 7 лютого

  • Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
  • Через обстріли масово уражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

в мене так - 2 години є, дві години нема
07.02.2026 18:05 Відповісти
в мене так - 2 години є, 22 години нема (за графиком).
Уже пофиг. Умерла, так умерла. Нехер мучить электриков. Заберите мои часы
07.02.2026 18:30 Відповісти
В мене є одне питання, яке, здається, ніхто не задавав: 'А москальські військовополонені теж сидять в холоді, без світла і води, як українські громадяни в багатьох місцях? Може вони теж отримують, наприклад, обмороження, не мають гарячої їжі, ходять, звиняйте, в туалет на 20 градусному морозі та обморожують свої задниці?'. Між іншим, якщо в них не буде всього вище переліченого, то це буде справедливо і не буде порушенням міжнародних конвенцій, які щодо полонених вимагають лише утримання їх в тих самих умовах, що і власних українських військових (які сидять в промерзлих окопах, або в полотняних наметах на морозі і навіть в тилу - в неопалюваних та не освітлених казармах
07.02.2026 18:19 Відповісти
Хмельниччина зранку. Без електрики і ніхто нічого не пояснює
07.02.2026 18:46 Відповісти
Що тут пояснювати? Потрібно Поділлю подивитися на результати виборів 2019 року. Їх результати і є наслідками відсутності світла. Це також стосується і одеситів. Вони ще більше голосів віддали за Голобородько. Звичайно енергообєкьи вибиває ворог - росія. Але полегшили їй вибивання світла діюча влада.
07.02.2026 19:21 Відповісти
І це істинна правда!!
08.02.2026 10:52 Відповісти
 
 