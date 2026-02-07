Після нічної атаки в Бурштині соціальні, медичні та освітні установи обігріватимуть твердопаливні котельні, - ОВА

Після нічної атаки у Бурштині Івано-Франківської області соціальні, медичні та освітні установи отримуватимуть тепло від трьох нових твердопаливних котелень, встановлених торік. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Тепло забезпечать встановлені у 2025 році котельні

"У 2025 році у громаді встановлено три котельні на твердому паливі, що дасть можливість забезпечити теплом заклади охорони здоров’я, освіти та соціальної сфери", - сказала Онищук.

Коментуючи ситуацію із житловими будинками, вона зауважила, що без опалення залишилися понад 5 тисяч абонентів у 83 багатоквартирних будинках.

В області діють аварійні відключення

"Через складну ситуацію в енергосистемі в області одночасно застосовано п’ять із шести черг графіків погодинних вимкнень електроенергії та дві з трьох черг спеціальних аварійних знеструмлень", - сказала Онищук.

Нагадаємо, у результаті масштабної комбінованої атаки, здійсненої 7 лютого, у Бурштині на Івано-Франківщині припинено подачу води та тепла. Бурштинська теплоелектростанція, що зазнала нічного удару з боку російських військ, отримала значні ушкодження й тимчасово виведена з експлуатації.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

  • стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

  • багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Вся вертикаль займаєть тв-піаром а потім розпилом.
Хто там думає про народ
07.02.2026 22:46 Відповісти
Підсумок "керування" зеленого слуги , десь там є ще обіцяні гігавати але мабуть конвертували як завжди у двушки...
07.02.2026 22:48 Відповісти
Мені цікаво а задовго до обстрілів що заважало це зробити? Максимально децентралізувати теплосистему, в першу чергу лікарні і інші критичні підприємства повинні мати власні котельні.
07.02.2026 22:42 Відповісти
А інші пилять на прокурорском розпилі, на судейськом розпилі, у МСЕКу на мсековськом розпилі, "військові" (у дужках) на .... розпилі, погранци на ухилянськом розпилі, депутати на .... разпилі.... та далі
це дуже дуже довго треба писати
НАПИШИТЬ БУДЬ ЛАСКА де не пилять
08.02.2026 09:35 Відповісти
Пєця, тобі написали: "встановлених торік". У Києві навіть такого не зробили, бо у ньому міндічі шлагбауми наклали, які досі не зняли! А до Івано-Франківщини у міндічєй руки не дійшли, тому там встановили рік назад і люди мерзнути не будуть на відміну від Києва. Так тобі зрозуміло?
07.02.2026 22:48 Відповісти
Тобто ти бажаєш щоб краще мерзнули люди в Києві чим в Бурштині? Ну тоді питання до Києва чого цим не займалися а поклали болт.
07.02.2026 22:50 Відповісти
Хто це Вам сказав , що люди мерзнути не будуть ? Мерзнути не будуть ТІЛЬКИ медики , педики і жмурики. Так в Києві теж лікарні , школи , дитсадки, дитбудинки , геріартрія обігріваються.
07.02.2026 23:00 Відповісти
Щойно подивився погоду.
У Бурштині Івано-Франківської області зараз 0, але й буде і -10C.
07.02.2026 22:47 Відповісти
Скільки було ракет чи дронів,щоб вивести ТЕЦ,на якій було 12 блоків
07.02.2026 22:57 Відповісти
За інформацією посадовця, повітряний напад на Прикарпаття, зокрема на Бурштин, тривав близько п'яти годин. Російські війська застосували крилаті ракети типу "Калібр" та інші засоби ураження, а також ударні безпілотники Shahed Джерело: https://censor.net/ua/n3599436
08.02.2026 02:15 Відповісти
Її не перший раз ********.
08.02.2026 10:04 Відповісти
 
 