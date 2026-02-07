Після нічної атаки в Бурштині соціальні, медичні та освітні установи обігріватимуть твердопаливні котельні, - ОВА
Після нічної атаки у Бурштині Івано-Франківської області соціальні, медичні та освітні установи отримуватимуть тепло від трьох нових твердопаливних котелень, встановлених торік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Тепло забезпечать встановлені у 2025 році котельні
"У 2025 році у громаді встановлено три котельні на твердому паливі, що дасть можливість забезпечити теплом заклади охорони здоров’я, освіти та соціальної сфери", - сказала Онищук.
Коментуючи ситуацію із житловими будинками, вона зауважила, що без опалення залишилися понад 5 тисяч абонентів у 83 багатоквартирних будинках.
В області діють аварійні відключення
"Через складну ситуацію в енергосистемі в області одночасно застосовано п’ять із шести черг графіків погодинних вимкнень електроенергії та дві з трьох черг спеціальних аварійних знеструмлень", - сказала Онищук.
Нагадаємо, у результаті масштабної комбінованої атаки, здійсненої 7 лютого, у Бурштині на Івано-Франківщині припинено подачу води та тепла. Бурштинська теплоелектростанція, що зазнала нічного удару з боку російських військ, отримала значні ушкодження й тимчасово виведена з експлуатації.
Масований обстріл 7 лютого
Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
За попередньою інформацією ворог застосував:
- стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);
багато безпілотників типу Shahed.
Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".
