Після нічної атаки в Бурштині соціальні, медичні та освітні установи обігріватимуть твердопаливні котельні, - ОВА

Після нічної атаки у Бурштині Івано-Франківської області соціальні, медичні та освітні установи отримуватимуть тепло від трьох нових твердопаливних котелень, встановлених торік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Тепло забезпечать встановлені у 2025 році котельні

"У 2025 році у громаді встановлено три котельні на твердому паливі, що дасть можливість забезпечити теплом заклади охорони здоров’я, освіти та соціальної сфери", - сказала Онищук.

Коментуючи ситуацію із житловими будинками, вона зауважила, що без опалення залишилися понад 5 тисяч абонентів у 83 багатоквартирних будинках.

Також читайте: Атаки на енергосистему: Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт організаторів ударів по Україні

В області діють аварійні відключення

"Через складну ситуацію в енергосистемі в області одночасно застосовано п’ять із шести черг графіків погодинних вимкнень електроенергії та дві з трьох черг спеціальних аварійних знеструмлень", - сказала Онищук.

Нагадаємо, у результаті масштабної комбінованої атаки, здійсненої 7 лютого, у Бурштині на Івано-Франківщині припинено подачу води та тепла. Бурштинська теплоелектростанція, що зазнала нічного удару з боку російських військ, отримала значні ушкодження й тимчасово виведена з експлуатації.

Також читайте: Війська РФ ударили по енергетичному об’єкту на Прикарпатті, є пошкодження у двох громадах

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".