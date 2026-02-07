После ночной атаки в Бурштыне социальные, медицинские и образовательные учреждения будут обогревать твердотопливные котельные, - ОВА
После ночной атаки в Бурштыне Ивано-Франковской области социальные, медицинские и образовательные учреждения будут получать тепло от трех новых твердотопливных котельных, установленных в прошлом году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила начальница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Тепло обеспечат установленные в 2025 году котельные
"В 2025 году в громаде установлены три котельные на твердом топливе, что позволит обеспечить теплом учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы", - сказала Онищук.
Комментируя ситуацию с жилыми домами, она отметила, что без отопления остались более 5 тысяч абонентов в 83 многоквартирных домах.
В области действуют аварийные отключения
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в области одновременно применены пять из шести очередей графиков почасовых отключений электроэнергии и две из трех очередей специальных аварийных обесточиваний", - сказала Онищук.
Напомним, вследствие масштабной комбинированной атаки, осуществленной 7 февраля, в Бурштыне на Ивано-Франковщине прекращена подача воды и тепла. Бурштынская теплоэлектростанция, подвергшаяся ночному удару со стороны российских войск, получила значительные повреждения и временно выведена из эксплуатации.
Массированный обстрел 7 февраля
Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
По предварительной информации, враг применил:
- стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);
множество беспилотников типа Shahed.
Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".
