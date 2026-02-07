После ночной атаки в Бурштыне социальные, медицинские и образовательные учреждения будут обогревать твердотопливные котельные, - ОВА

Бурштынская ТЭС

После ночной атаки в Бурштыне Ивано-Франковской области социальные, медицинские и образовательные учреждения будут получать тепло от трех новых твердотопливных котельных, установленных в прошлом году. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила начальница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Тепло обеспечат установленные в 2025 году котельные

"В 2025 году в громаде установлены три котельные на твердом топливе, что позволит обеспечить теплом учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы", - сказала Онищук.

Комментируя ситуацию с жилыми домами, она отметила, что без отопления остались более 5 тысяч абонентов в 83 многоквартирных домах.

В области действуют аварийные отключения

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в области одновременно применены пять из шести очередей графиков почасовых отключений электроэнергии и две из трех очередей специальных аварийных обесточиваний", - сказала Онищук.

Напомним, вследствие масштабной комбинированной атаки, осуществленной 7 февраля, в Бурштыне на Ивано-Франковщине прекращена подача воды и тепла. Бурштынская теплоэлектростанция, подвергшаяся ночному удару со стороны российских войск, получила значительные повреждения и временно выведена из эксплуатации.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

  • стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

  • множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Мені цікаво а задовго до обстрілів що заважало це зробити? Максимально децентралізувати теплосистему, в першу чергу лікарні і інші критичні підприємства повинні мати власні котельні.
07.02.2026 22:42 Ответить
Вся вертикаль займаєть тв-піаром а потім розпилом.
Хто там думає про народ
07.02.2026 22:46 Ответить
А інші пилять на прокурорском розпилі, на судейськом розпилі, у МСЕКу на мсековськом розпилі, "військові" (у дужках) на .... розпилі, погранци на ухилянськом розпилі, депутати на .... разпилі.... та далі
це дуже дуже довго треба писати
НАПИШИТЬ БУДЬ ЛАСКА де не пилять
08.02.2026 09:35 Ответить
Пєця, тобі написали: "встановлених торік". У Києві навіть такого не зробили, бо у ньому міндічі шлагбауми наклали, які досі не зняли! А до Івано-Франківщини у міндічєй руки не дійшли, тому там встановили рік назад і люди мерзнути не будуть на відміну від Києва. Так тобі зрозуміло?
07.02.2026 22:48 Ответить
Тобто ти бажаєш щоб краще мерзнули люди в Києві чим в Бурштині? Ну тоді питання до Києва чого цим не займалися а поклали болт.
07.02.2026 22:50 Ответить
Хто це Вам сказав , що люди мерзнути не будуть ? Мерзнути не будуть ТІЛЬКИ медики , педики і жмурики. Так в Києві теж лікарні , школи , дитсадки, дитбудинки , геріартрія обігріваються.
07.02.2026 23:00 Ответить
Щойно подивився погоду.
У Бурштині Івано-Франківської області зараз 0, але й буде і -10C.
07.02.2026 22:47 Ответить
Підсумок "керування" зеленого слуги , десь там є ще обіцяні гігавати але мабуть конвертували як завжди у двушки...
07.02.2026 22:48 Ответить
Скільки було ракет чи дронів,щоб вивести ТЕЦ,на якій було 12 блоків
07.02.2026 22:57 Ответить
За інформацією посадовця, повітряний напад на Прикарпаття, зокрема на Бурштин, тривав близько п'яти годин. Російські війська застосували крилаті ракети типу "Калібр" та інші засоби ураження, а також ударні безпілотники Shahed Джерело: https://censor.net/ua/n3599436
08.02.2026 02:15 Ответить
Її не перший раз ********.
08.02.2026 10:04 Ответить
 
 