Враг пытался атаковать объекты критической инфраструктуры во Львовской области

Во время сегодняшней воздушной тревоги враг снова пытался атаковать объекты критической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Как отмечается, благодаря нашим защитникам, ему это не удалось.

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

На местах работают профильные службы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что во Львове взрывы: враг атакует ударными БПЛА.

Читайте: Враг атаковал ТЭС ДТЭК в разных регионах: оборудование существенно повреждено

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

Читайте также: Вся критическая инфраструктура Киевской области переведена на альтернативные источники энергии, - ОВА