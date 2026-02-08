Враг пытался атаковать объекты критической инфраструктуры во Львовской области

шахед над Львовской областью

Во время сегодняшней воздушной тревоги враг снова пытался атаковать объекты критической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, благодаря нашим защитникам, ему это не удалось.

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

На местах работают профильные службы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что во Львове взрывы: враг атакует ударными БПЛА.

Массированный обстрел 7 февраля

  • Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
  • Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

обстрел (32618) энергетика (3460) Львовская область (3194)
А шо московія, все впорядку?
08.02.2026 09:42 Ответить
Ви про рої фламінгів, які мали б атакувати мацкву? 🤔 А нема їх. Вони на тєлємарафоні живуть. Ну і у відосиках Зєлєнского. Ви ж не думаєте, що це те ж саме, що сувора реальність?
08.02.2026 09:53 Ответить
Та яке в порядку -он цілий ранок торочать, як погасили белгород. Патужно, блін, аж цілий белгород...
08.02.2026 09:54 Ответить
Ви на карту дивилися? А ще на економіку, армію? І так велике диво дивне що Україна яку розкрадали та розкрадають усі влади ще тримається. Чи надовго вистачить
08.02.2026 09:47 Ответить
Як вони туди далітають і чому?
08.02.2026 09:55 Ответить
Мені теж цікаво-покажіть звідки вони летять?
08.02.2026 16:09 Ответить
 
 