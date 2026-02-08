Враг пытался атаковать объекты критической инфраструктуры во Львовской области
Во время сегодняшней воздушной тревоги враг снова пытался атаковать объекты критической инфраструктуры во Львовской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Как отмечается, благодаря нашим защитникам, ему это не удалось.
Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
На местах работают профильные службы.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что во Львове взрывы: враг атакует ударными БПЛА.
Массированный обстрел 7 февраля
- Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
- Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.
