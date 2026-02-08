Во Львове взрывы: враг атакует ударными БПЛА
Утром 8 февраля во Львове раздаются взрывы во время воздушной тревоги, город атакуют вражеские беспилотники.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Львов, слышны взрывы", - написал он.
Больше информации на данный момент не известно.
Массированный обстрел 7 февраля
- Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировались по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
- Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.
