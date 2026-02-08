УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11834 відвідувача онлайн
Новини Атака БпЛА на Львівщину
5 392 51

У Львові вибухи: ворог атакує ударними БпЛА

шахед над Львовом

Зранку 8 лютого у Львові лунають вибухи під час повітряної тривоги, місто атакують ворожі безпілотники. 

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Львів, чути вибухи", - написав він.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Читайте: Ворог атакував ТЕС ДТЕК у різних регіонах: обладнання суттєво пошкоджено

Оновлена інформація

Пізніше Садовий повідомив, що на території Львівської громади знешкодили ворожий безпілотник.
Ціллю атаки був об’єкт критичної інфраструктури.

Постраждалих немає.

Масований обстріл 7 лютого

  • Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
  • Через обстріли масово уражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

Також читайте: Вся критична інфраструктура Київщини переведена на альтернативні джерела енергії, - ОВА

Автор: 

вибух (4714) Львів (3277) дрони (8138) Львівська область (2783) Львівський район (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Як ворожі безпілотники долетіли до Львова? Це питання до Верховного Головнокомандувача. Не можна якось їх збити асфальтом, в який закатали 500 мільярдів замість виготовлення своїх систем ППО і інших засобів по їх виявленню, подавленню та збиття?
показати весь коментар
08.02.2026 09:06 Відповісти
+10
Пролітають 1000 км а в тилу "шаряться" до 600 тис військових - може їх якось зоорганізувати для відбиття "Шахедів"
показати весь коментар
08.02.2026 09:19 Відповісти
+6
1000км пролетіли і ніхто не збив? Мабуть чудово оптимізували ппо, всі у штурмовики!
показати весь коментар
08.02.2026 10:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як ворожі безпілотники долетіли до Львова? Це питання до Верховного Головнокомандувача. Не можна якось їх збити асфальтом, в який закатали 500 мільярдів замість виготовлення своїх систем ППО і інших засобів по їх виявленню, подавленню та збиття?
показати весь коментар
08.02.2026 09:06 Відповісти
Він вчора був " розчарований" роботою ППО. Та вимагав " посилити". Посилив блін неук 🤬.
показати весь коментар
08.02.2026 09:11 Відповісти
Так само як КОЖЕН ДЕНЬ вони долітають до Дніпра, Харкова чи Запоріжжя - по повітрю! Збивають їх на місцях. Чи ви хочете щоб по БПЛА із Петріотів били? Так їх сотні одразу запускають...
показати весь коментар
08.02.2026 09:15 Відповісти
Треба просто терпіти, тому що лідор просрав ППО.
показати весь коментар
08.02.2026 10:25 Відповісти
Не корміть троля з ЄС...
показати весь коментар
08.02.2026 12:15 Відповісти
Я хочу, і не тільки я, щоб їх давили ще на підльоті до лінії зіткнення РЕБами, збивали не ''Петріотами'', а нашими, українськими засобами враження, від кулеметів до інших, на кшталт раніше вироблених ще в ''совку'' шишок, ЗУшок. Але за купівлею асфальтоукладчиків і дорожного бітуму в білорусі і росії ніколи було думати про свої ''шилки'' та інші види озброєння. А на компанія Порошенка, які випускають РЕБ та інше Голобородько наклав санкції. Чомусь діє не на користь ЗСУ, в на користь ворога.
показати весь коментар
08.02.2026 13:19 Відповісти
Так і збивайте із кулеметів, "шишок, ЗУшок" у Львові чи біля нього, як роблять у тому ж Дніпрі. Чи просто у полі десь поставити ті кулемети?
показати весь коментар
08.02.2026 13:25 Відповісти
Та не виготовили би систнми ппо,навіть якщо гроші би були.Це довго і складно.А от ракети,можна постійно виготовляти і бити,хоч наближено до москальських ударів.
показати весь коментар
08.02.2026 09:19 Відповісти
Також, як і до Києва. Чи Львів є недоторканим?
показати весь коментар
08.02.2026 09:22 Відповісти
Які питання до вави, він же дав доручення, був розчарований і ще щось придумає
показати весь коментар
08.02.2026 10:02 Відповісти
Пролітають 1000 км а в тилу "шаряться" до 600 тис військових - може їх якось зоорганізувати для відбиття "Шахедів"
показати весь коментар
08.02.2026 09:19 Відповісти
Шо я сказав не так? - мені вже під 70 р - чудило
показати весь коментар
08.02.2026 09:26 Відповісти
ти схож на закордонця
показати весь коментар
08.02.2026 09:35 Відповісти
мовчазний диванний воїн
показати весь коментар
08.02.2026 09:54 Відповісти
Зате надаєте тупі коментарі.
показати весь коментар
08.02.2026 09:54 Відповісти
Або мабуть Голобородько, міндічі, цукермани, Юзики, галущенки, баканови, Науменко та інші, що крали, крадуть і будуть красти? То яку систему за 7 років почав створювати Голобородько, якому західні партнери дали сотні мільярдів доларів і евро? Крім ''міндичів' і ''шефірів'' не створив нічого. Разом із єрмаком скликали відьом, шаманів, шукали воду після миття трупів.., то які там системи ППО? Там голови забиті сатанізмом.
показати весь коментар
08.02.2026 13:25 Відповісти
Не сумнівайся - ці роки - це моє - скажи шо я не так сказав а то переводиш стрілки
показати весь коментар
08.02.2026 09:33 Відповісти
Як "пенсіонер,інвалід,неповнолітній та інше",закрий свою гнилу пельку та мовчи.
показати весь коментар
08.02.2026 09:36 Відповісти
Ше один "бойовик" - байдуже шо я пенс - я кмс по боксу - тяж - не люблю коли пащекують ротом
показати весь коментар
08.02.2026 09:41 Відповісти
Лежачий? А як ні, то міг би також в "тилу пошаритись"...
показати весь коментар
08.02.2026 09:45 Відповісти
Стоячий - але коло мене "шараться" сотні 30 ти 40 - ка річних солдат - до мене ше черга дійде
показати весь коментар
08.02.2026 09:48 Відповісти
В 14р на мене напав діабет
показати весь коментар
08.02.2026 10:03 Відповісти
ОТ НАВІЩО ЩОСЬ ДОВОДИТИ ДУРНЯМ...
показати весь коментар
08.02.2026 10:12 Відповісти
Стаття 13 ВЛК Придатні, належать: цукровий діабет легкого та середнього ступеня
показати весь коментар
08.02.2026 10:29 Відповісти
Боже мій,як же шкода бідолашного "пенсіонера-кмс а по боксу",на якого різні "діабети" нападають.
показати весь коментар
08.02.2026 11:26 Відповісти
А не приходила в голову думка, що, якщо вони там "шаряться", то це так треба, і байдуже, що диванним воїнам, типу тебе, це не подобається. Хоча, думати, судячи з усього, це не твоє
показати весь коментар
08.02.2026 10:14 Відповісти
Ти тут майстер клас показуєш з захисту сам знаєш кого й чого.
показати весь коментар
08.02.2026 10:50 Відповісти
До Харкова летіти 40 км. над територією України.
А до Львова?
показати весь коментар
08.02.2026 09:44 Відповісти
Нууу, додайте ще 1000. І як мінімум - дві години часу.
показати весь коментар
08.02.2026 09:55 Відповісти
А з білорашки?
показати весь коментар
08.02.2026 11:14 Відповісти
1000км пролетіли і ніхто не збив? Мабуть чудово оптимізували ппо, всі у штурмовики!
показати весь коментар
08.02.2026 10:07 Відповісти
Виявилося, що навіть десятки тисяч кілометрів нового асфальту не замінять декількох сотень систем ППО.
показати весь коментар
08.02.2026 10:15 Відповісти
"декілька СОТЕНЬ систем ППО"...пан взагалі розуміє, про що пише?
показати весь коментар
08.02.2026 10:28 Відповісти
А декількв десятків тисяч кілометрів свіжого асфальту? Пан розуміє масштаби? Ч якби замість асфальтв зеелені зайнялися підготовкою до оборони? Для початку віьновлювали б хоча ті системи, які були. Хоча б кілька десятків. Але ні! Ща їхньою командою ДБР знімало клістрони з боєготових С-300. І заодно ліквідовували канали постачання запчастин для ППО з кацапії, мотивуючи це боротьбою з контрабандою і свинарчуками. Це все правильно, по вашому?
показати весь коментар
08.02.2026 10:42 Відповісти
І через скільки? Маєте інформацію? Вони перед аами звітують?
показати весь коментар
08.02.2026 12:36 Відповісти
Мобильные группы ПВО, во время войны, это уже стало такой синекурой. Туда могут попасть только избранные. А тех кого набрали вначале должны были освободить оплаченные места.
показати весь коментар
08.02.2026 10:33 Відповісти
Навіщо цій країні так званий Верховний головнокомандувач він за щось відповідає ?Ворог що хоче те робить все руйнує , гідної відповіді взагалі нема ,пусті розмови про безпекові угоди насправді це імітація роботи.
показати весь коментар
08.02.2026 10:27 Відповісти
Назовіть хоч одну країну Європи, яка б трималася краще п'ятий рік! Дуже хочеться біля компа, щоб хтось швиденько розфігачів тих недолугих типу кацапів з величезним арсеналом
показати весь коментар
08.02.2026 11:11 Відповісти
Skyranger 35 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0_(%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F) баштова система https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9F%D0%9E_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 протиповітряної оборони малого радіусу дії, розроблена https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Rheinmetall_Air_Defence&action=edit&redlink=1 Rheinmetall,випускається з 2018 року що до цього часу не можна було забезпечити хочаб-великі міста України малим ППО від ракет та шахедів,можна було але є свої інтереси та двушка на маскву це "святое".
показати весь коментар
08.02.2026 15:35 Відповісти
 
 