У Львові вибухи: ворог атакує ударними БпЛА

Зранку 8 лютого у Львові лунають вибухи під час повітряної тривоги, місто атакують ворожі безпілотники.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Львів, чути вибухи", - написав він.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

Пізніше Садовий повідомив, що на території Львівської громади знешкодили ворожий безпілотник.

Ціллю атаки був об’єкт критичної інфраструктури.

Постраждалих немає.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

Через обстріли масово уражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

