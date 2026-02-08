УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11834 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці
2 868 6

Ворог намагався атакувати об’єкти критичної інфраструктури у Львівській області

шахед над Львівщиною

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги ворог знову намагався атакувати обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Як зазначається, дякуючи нашим оборонцям, йому це не вдалося.

Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.

На місцях працюють профільні служби.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Львові вибухи: ворог атакує ударними БпЛА.

Читайте: Ворог атакував ТЕС ДТЕК у різних регіонах: обладнання суттєво пошкоджено

Масований обстріл 7 лютого

  • Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
  • Через обстріли масово уражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

Також читайте: Вся критична інфраструктура Київщини переведена на альтернативні джерела енергії, - ОВА

Автор: 

обстріл (33960) енергетика (3793) Львівська область (2783)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо московія, все впорядку?
показати весь коментар
08.02.2026 09:42 Відповісти
Ви про рої фламінгів, які мали б атакувати мацкву? 🤔 А нема їх. Вони на тєлємарафоні живуть. Ну і у відосиках Зєлєнского. Ви ж не думаєте, що це те ж саме, що сувора реальність?
показати весь коментар
08.02.2026 09:53 Відповісти
Та яке в порядку -он цілий ранок торочать, як погасили белгород. Патужно, блін, аж цілий белгород...
показати весь коментар
08.02.2026 09:54 Відповісти
Ви на карту дивилися? А ще на економіку, армію? І так велике диво дивне що Україна яку розкрадали та розкрадають усі влади ще тримається. Чи надовго вистачить
показати весь коментар
08.02.2026 09:47 Відповісти
Як вони туди далітають і чому?
показати весь коментар
08.02.2026 09:55 Відповісти
Мені теж цікаво-покажіть звідки вони летять?
показати весь коментар
08.02.2026 16:09 Відповісти
 
 