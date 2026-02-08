Ворог намагався атакувати об’єкти критичної інфраструктури у Львівській області

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги ворог знову намагався атакувати обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Як зазначається, дякуючи нашим оборонцям, йому це не вдалося.

Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.

На місцях працюють профільні служби.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Львові вибухи: ворог атакує ударними БпЛА.

Читайте: Ворог атакував ТЕС ДТЕК у різних регіонах: обладнання суттєво пошкоджено

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

Через обстріли масово уражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

Також читайте: Вся критична інфраструктура Київщини переведена на альтернативні джерела енергії, - ОВА