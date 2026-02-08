Ворог намагався атакувати об’єкти критичної інфраструктури у Львівській області
Під час сьогоднішньої повітряної тривоги ворог знову намагався атакувати обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Як зазначається, дякуючи нашим оборонцям, йому це не вдалося.
Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.
На місцях працюють профільні служби.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що у Львові вибухи: ворог атакує ударними БпЛА.
Масований обстріл 7 лютого
- Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
- Через обстріли масово уражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.
