Скасувати аварійні відключення поки неможливо, атомна генерація частково розвантажена, - "Укренерго"
Триває ліквідація наслідків двох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього тижня. Ситуація в енергосистемі залишається складною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Скасувати аварійні відключення наразі неможливо
Як зазначається, рівень дефіциту потужності та пошкодження, завдані мережам передачі й розподілу електроенергії, наразі не дозволяють скасувати аварійні відключення у більшості регіонів. Але завдяки цілодобовій роботі енергетиків - в частині областей обсяг застосованих обмежень сьогодні менший, ніж учора.
"Зараз енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена", - йдеться у повідомленні.
Графіки не діють
Через вимушене застосування аварійних відключень оприлюднені напередодні графіки погодинних знеструмлень у більшості регіонів наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків застосування обмежень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади в мережу одразу та користуйтесь ними почергово. За можливості - перенесіть енергоємні процеси на нічні години, коли навантаження на енергосистему менше", - додали в "Укренерго".
Блд! Смішно! До вчорашнього дня світло було відсутнє 7 годин. З від учора 9 годин. Дніпропетровська область.
Може хтось розповість про ті чарівні міста, в яких настало покращення?
Я не знаю,скажу ли я вам что-то новое,но примерно 80% на всей земле обладают посредственным интеллектом.Ещё Эдгар По в своё время заявил,что большинство людей являются идиотами.
Это я к тому,что не надо отдельно выделять Украину.В любой стране хватает биомассы.
Не зарядили повербанки, щоб подивиьись
вилупка ?
Адже він знає всі відповіді стосовно того , чому в нас немає
світла , як було раніше ?!
вилупка ?
Може тому що більшість почали здогадуватись,що вилупок і "потужний" працюють у тандемі?
Завжди був переконаний в тому, що справжні фахівці здатні сформулювати своє думку ГРАМОТНО.
Невже окадемія мішіпоплавсько готовила кадри ТАКОЖ для того "Укренерго".
Крім безперервних атак агресора, відсутність резервного обладнання і всякого іншого є ще одна небезпека - неграмотність ?
Один зі способів тесту на рівень IQ /рівень інтелекту є описання чогось своїми словами... При цьому вираховується запас слів, їх повторюваність тощо . Знеструмлення, світло з'являється... без світла залишилися...атомна генерація частково розвантажена. Ще раз "атомна генерація частково розвантажена" Ніби грузовик розвантажений ... Частково розвантажений - грузчики "перервалися" на обід. Бідне, бідне "Укренерго". Красти навчилися, а всього іншого ...ніяк...
Оце думаю, теоретично можно було б підключати 🤔 бо европартнери багато чого нам допомагають на міл'ярди... Не те що кабміндіч 💩🐍🤡🐸
Як ви думаєте ??
Заодно б розвантажили нашу систему, і так побиту і покоцану..