Є нові знеструмлення у трьох областях, атомна генерація досі частково розвантажена, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури країни частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Відновлювальні роботи
Як зазначається, триває ліквідація наслідків двох масованих атак ворога на енергосистему країни впродовж минулого тижня. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена.
Діють графіки відключень
По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
"Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення", - наголосили в Міненерго.
А як було весело у 2019 році, коли робили їх разом. Сьогодні вияснилося, що "їх" то малося на увазі нас. На кожному стовпі, паркані, стіні висіли потужні і могутні щити з надписом "Велике будівницство". Разом руйнували оборону, захисні споруди, мінні поля, ракетні програми...а сьогодні якісь шахеди пролітають без перешкод і влучають в об'єкти, які колись будували ще наші діди і прадіди.
