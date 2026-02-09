Є нові знеструмлення у трьох областях, атомна генерація досі частково розвантажена, - Міненерго

Як працює енергосистема після обстрілу

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури країни частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Відновлювальні роботи

Як зазначається, триває ліквідація наслідків двох масованих атак ворога на енергосистему країни впродовж минулого тижня. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена.

Діють графіки відключень

По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення", - наголосили в Міненерго.

Весна вже близько, прорвемося !
09.02.2026 12:32 Відповісти
Надюха помирає останньою
09.02.2026 12:55 Відповісти
мав бути блекаут на москві, по планах, а натомість блекаут практично по всій Україні, напевно, крім Буковеля. От кацапи поширюють зараз фотку як гарно світиться москва усю ніч, фотка з мкс зроблена їхнім космонавтом. Було б добре цю фотку підсунути під ніс тому, хто розповідав про блекаут на москві. Проїбали все, що могли.
09.02.2026 13:02 Відповісти
Знорву інформація про аварійні відключення під час великих морозів. Країна мрій ідіотів відбулася. Що при тому Порошенко і таких слів не знали. А зараз такі всі грамотні, знають слово "графіки відключення" і "аварійні відключення". А так прожили б все життя і цих графіків і не знали. Прогрес!!!
А як було весело у 2019 році, коли робили їх разом. Сьогодні вияснилося, що "їх" то малося на увазі нас. На кожному стовпі, паркані, стіні висіли потужні і могутні щити з надписом "Велике будівницство". Разом руйнували оборону, захисні споруди, мінні поля, ракетні програми...а сьогодні якісь шахеди пролітають без перешкод і влучають в об'єкти, які колись будували ще наші діди і прадіди.
09.02.2026 13:04 Відповісти
Світла нема, новин не читаю
Хтось підкаже як довго вже горить москва ? Фоточки кинете?
Зеля ж обіцяв кацапам аналогічну відповідь
09.02.2026 13:23 Відповісти
а розвантажена це як? 🤓👀
09.02.2026 13:49 Відповісти
Сумська, аврківська, Дніпровська. Там що є місцві АЕС? Нема? То чому без світла сидить вся Україна? Дозволь дурня молитися, так він і лоба розшебе. Саме так виглядає шмаргаль у своїх "протугах" щось показати зелі... Як воно бути йолопом у справі котру ти не знаєш?
09.02.2026 14:04 Відповісти
 
 