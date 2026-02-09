Є нові знеструмлення у трьох областях, атомна генерація досі частково розвантажена, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури країни частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відновлювальні роботи

Як зазначається, триває ліквідація наслідків двох масованих атак ворога на енергосистему країни впродовж минулого тижня. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена.

Також читайте: У Києві запустять додаткові 9 МВт потужності, - Шмигаль

Діють графіки відключень

По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення", - наголосили в Міненерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасувати аварійні відключення поки неможливо, атомна генерація частково розвантажена, - "Укренерго"