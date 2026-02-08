У Києві запустять додаткові 9 МВт потужності, - Шмигаль

У Києві запрацюють додаткові 9 МВт енергетичних потужностей

У неділю, 8 лютого, очікується запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація з електроенергією складна

"Ситуація з електропостачанням залишається складною. Енергетики продовжують відновлення об’єктів, уражених росією в ніч проти 7 лютого. Пошкодження суттєві. Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються згідно з визначеними графіками. Зокрема, сьогодні очікуємо на запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві", - розповів міністр.

Збільшення імпорту

За словами Шмигаля, сьогодні також фіксується найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії — це допомогло втримати систему після масованих російських атак та зменшити дефіцит.

Допомога від партнерів

Також міністр розповів, що Міненерго спільно з Мінрозвитку продовжує роботу з залучення обладнання від партнерів та його розподілу з наших хабів.

"Загалом від початку вторгнення отримали 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги. З них 25,1 тисяч тонн вже розподілено в регіони. За останні два тижні на склади хабів Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 партнерів зі Швейцарії, Словаччини, Данії, Канади, Швеції, Азербайджану, Німеччини, Австрії, Литви та Італії. За цей же період відвантажили регіонам 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів та інше обладнання", - розповів очільник Міненерго.

Шмигаль додав, що Україна очікує на надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок.

Топ коментарі
+26
Зимой в условиях нагрузок Киев потребляет около 2000 МВт (2 ГВт) электроэнергии, а в пиковые моменты и при низких температурах потребность значительно возрастает.

а тут 9 МВТ ))) все що треба знати про звіздьож аметівської гниди сволоти шмигаля
08.02.2026 20:06 Відповісти
+25
яка тут праця ******** шмигаля ?

який був прем'єр міністром , міністром оборони а тепер міністр енергетики

який ніх не зробив за всі свої каденції і ТЕПЕР ГНИДА шмигаль ПАРАЗИТУЄ на праці інших
08.02.2026 20:13 Відповісти
+19
А ще їх можна ******* *********** дрючками
08.02.2026 20:29 Відповісти
Американцю ! У нас у кожній хаті невдовзі буде свій ядерний реактор , а ти про батарейки розповідаєш )) Якби українці користувалися батарейками , то вже пішли б по світові з простягнутою рукою через їхню вартість , бо в Україні батарейки нормальні за ціною акумуляторів . Ми не настільки багаті щоб купувати "фуфло" (( А якщо серйозно , то кожній хаті варто було іще до цієї зими обзавестися інвертором , генератором та добрячими акумуляторами , але тут як тільки про це згадуєш відразу починається срач про відсутність грошей (( Уяви - на "погулять у Одесі " у них гроші є , на свята жерти як перед смертю - теж вистачає , а трішки відкласти на те без чого не обійдешся - чи сил , чи розуму не вистачає , не знаю ..... Особливо цікаво нині читати срачі у фб спільнотах , де розписані як індіанки , накачані силіконом куди тільки фантазії вистачило "мамки" тужать що їм "важко без електроенергії збирати у школу дітей (( Та за ті силіконові варяниці всю вулицю можна було генераторами забезпечити , але ж як без "нігтиків" по дві тисячі щотижня , краще будемо без генератора (((
09.02.2026 01:52 Відповісти
Ага.
І майже кожен день новини про "геніїв", що угоріли від вихлопів генератора у міській квартирі.
09.02.2026 02:07 Відповісти
Жаль що це не з тобою сталося , була б тема для статті ((
09.02.2026 02:26 Відповісти
Таке само собою не стається. Тільки через брак розуму.

А у країні, де живе 73% ідіотів, це навіть не дивно і не жаль.
Це працює природній відбір.
09.02.2026 02:34 Відповісти
Так і я про те , ти ж тим 73% - два чоботи пара , а відбір не працює (((
09.02.2026 02:36 Відповісти
Ти про те, бо сам такий же дебіл з дірою у кишені. 😁

Олег Хижняк

постав генератор інверторний , палить 500 грам бензину на годину

09.02.2026 00:58
09.02.2026 02:40 Відповісти
Прикинь , ідіоте , а у мене дійсно є такий генератор щоб не заводити інший на 7 кіловатт коли вистачає 1 - го Ну а тепер основне , злидота київська , мені нині вистачає збірки інвертор + LiFePO4 на 15 квт , бо вже працює сонячне поле А щоб із тобою срачі розводити я вирішив Маска підтримати і непогано виходить- до дуди твою оптику - валить все що захочеш , правда , за місяць плачу як ти за два роки , злидень
09.02.2026 02:47 Відповісти
а у мене дійсно є такий генератор

Я і не сумнівався, що ти за 4 роки тільки на генератор розродитися зміг. 😁
Хоч свічками та керосинкою хизуватися не станеш.
09.02.2026 02:50 Відповісти
Злидня , а чим ти хизуєшся - лайном на 24 вольти :"У мене інвертор та дві тесловскі батареї. " ?

Грошей на нормальний акумулятор не вистачило ? Що ти, злидота, хоч за інвертора надбав ?
09.02.2026 02:56 Відповісти
Нормальний акумулятор, кращий за два тесловськиих LiFePO - це який? Дяді Ляо з Аліекспресу? 😁
4,7 кВт мені на квартиру вистачає з головою. Заряд нижче 49% ще ні разу не падав за час відсутності електрики.

Іди вже спати, дебілоїд.
09.02.2026 03:02 Відповісти
Ну ти ж мабуть не в курсі, чим відрізняється Адідас, вироблений у Китаї та Абібас, вироблений там же. 😁
09.02.2026 03:08 Відповісти
Звісно що не знаю , я прихильник PUMA . Це ти унас від трьох смужок сцишся , дається взнаки дитяча меншовартість , коли слину пускав на гопників
09.02.2026 03:13 Відповісти
Взагалі-то, у мене все взуття Salomon, а бігові кроси Asics.
Приклад Адідасу просто самий яскравий і на слуху. І щоб ти не сумнівався, що твоя Пума точно така ж. 😁
П.С. Пума, як і Адідас давно стали ширпотребівським лайном.
Доречі, ти ж в курсі, що це TM двох рідних братів?
09.02.2026 03:19 Відповісти
Мені вистачає ширпотребу , які проблеми . А от у тебе таки комплекс неповноцінності з дитинства , іще похвалися цепкою золотою
09.02.2026 12:15 Відповісти
Jedem das zeine.
09.02.2026 12:40 Відповісти
Ну можеш і до концтабору , хто тобі лікар .
09.02.2026 16:30 Відповісти
Ти реально тупий... 😁
09.02.2026 16:35 Відповісти
Не тупіший за тебе, ідіота ! Ти мабуть через деменцію забувся що це за лозунг ((
09.02.2026 17:01 Відповісти
Ти знаєш більш лаконічну відповідь мовою країни брендів Адідас та Пума? 😁
09.02.2026 17:31 Відповісти
Ja ! 8==>
09.02.2026 17:39 Відповісти
Мда... У тебе глибина інтелекту на рівні римської каналізації.
09.02.2026 17:50 Відповісти
8==>
09.02.2026 17:57 Відповісти
в Україні за вихідні від чадного газу загинули чотири людини

Джерело: https://censor.net/ua/n3599557

Природній відбір у дії.
09.02.2026 02:42 Відповісти
У тебе ознаки отруєння СО , сходи до дзеркала подивися на язика - якщо темно червоний , то твої справи погані , а якщо у роті чорно - то твій природний стан
09.02.2026 02:49 Відповісти
Я свій ядерний реактор поставлю біля Вашого паркану, Ви ж не будете заперечувати - приватна власність адже залишиться недоторканою.
09.02.2026 06:52 Відповісти
Буду тільки радий - електрика безкоштовно , опалення теж . А радіоактивності я з 1986 не боюся , якось звикнув , останні роки вже навіть огірки почали родити бо стронцій мігрував по грунту нижче аніж коріння може дістати
09.02.2026 12:17 Відповісти
Чого це безкоштовно? Реактор мій, індивідуальний.
09.02.2026 12:57 Відповісти
Бо "біля паркану " поставити можна лише за згоди сусіда , на решту є ДБН .
09.02.2026 16:27 Відповісти
Так я ж про що. Сусід, буде проти. А Ви будете розповідати мені байки про енергонезалезність у великому місті. Там таких сусідів - сотні тисяч...
09.02.2026 17:33 Відповісти
Енергонезалежність у великому місті це не про сусіда що з вікна кабель спустив і теслу заряджає , а про те як теперішні пенсіонери десять років тому через ОСББ встановили індивідуальну котельню прибудинкову , за грантові гроші фотоелектричну станцію на даху розмістили і цілком можливо - продумали наявність резерувара для незалежного водопостачання . А ви , як справжня відрижка совка , сиділи до останнього і ніх.я не робили після приватизації житла , ба , навіть вже приватизоване хотіли за рахунок міських бюджетів модернізувати та ремонтувати , бо наявні кошти витрачали на розігрів жирових складок на пляжах та вояжі до Європи . Тепер грійтеся від пляжних фоток і зображень Пізанської вежі і не скигліть на сусідський паркан, за яким його реактор стоїть згідно до прийнятих норм . Ви всі отакі "пождуни" , як дурепа з відео , що прийшла до сховища вимагати бабусю поступитися їй місцем у закутку, який та бабця прибрала .
09.02.2026 17:56 Відповісти
У казкаря істерика. Скигліть на сусідский паркан почали Ви, згадуючи про дозвіл.
09.02.2026 18:02 Відповісти
Усе ? Інших аргументів немає ? Тоді ти правий - твоя дупа ширша ! Передавай привіт своїм сусідам пенсам , скигліть далі що вам недодають електроенергії ((
09.02.2026 18:07 Відповісти
Де я скиглів? У мене все добре. До побачення. Злив зараховано.
09.02.2026 18:11 Відповісти
Ти тойго , дідусю , дивися ненароком у зливі не заклинся , бо лайно піде зворотнім ходом ((
09.02.2026 18:33 Відповісти
Та невже, оце ви нам відкрили очі на четвертому році війни
09.02.2026 05:28 Відповісти
Зато ж є можливість себе показати
ЗЄ он кожного дня гундосить і цьому закортіло
Треба ж до другого терміну готуватись
09.02.2026 05:27 Відповісти
Ви там ще один нолик пропустили. 0,6 було б ще непогано.
09.02.2026 10:05 Відповісти
Якщо шмигаль чи стюардеса свириденко обіцяють більше світла значить кацапи будуть бомбити і світла не буде. Перевірено
08.02.2026 21:08 Відповісти
Зате вони пропіаряться
09.02.2026 05:30 Відповісти
Про ЗРК ні слова.
08.02.2026 21:30 Відповісти
Поки що запустили лише потужний золотий унітаз! Дальше - побачимо...
08.02.2026 21:34 Відповісти
9 мегават це 3-5 кварталів
08.02.2026 21:45 Відповісти
Ні 9 мВт це втрати на нагрів дротів для 2 гВт.
08.02.2026 22:38 Відповісти
08.02.2026 21:57 Відповісти
В кончі-заспі?
08.02.2026 21:59 Відповісти
Зараз треба швидко зменшувати залежність водоканалу,теплогенерации від электрики Невже немає толкових фахівців - впевнен,є.Та закрити рота анонсерам зеленим - навідникам ракет.
08.02.2026 22:44 Відповісти
"Зараз треба швидко зменшувати залежність водоканалу,теплогенерации від электрики " Це як - воду відрами з Десни носити , а на тридцятому поверсі буржуйку встановити ?
09.02.2026 01:05 Відповісти
Навіщо ви це коментуєте- бо маєте можливість щось наклацати? Ви навіть не намагаєтесь зрозуміти, що написане.У ціх підприємствах потужність двигунів насосного обладнання починається зи 100 кВт.А є і мегавати. У світі є досвід використання на ціх позиціях двигунів Стірлінга,яки створювались для шахтних насосів,низкообертових дизелів,яки широко використаються на пароплавах і таке инше. По ціх позиціях існують реальні рішення.Електроенергетика занадто вразлива у военный час. Чому це не можна робити?
09.02.2026 09:03 Відповісти
Тому що таке обладнання у Дніпро М не купиш і навіть якщо його досі виробляють , то цілком ймовірно що замовлення на роки уперед розписано . Це вже проходили коли були перші удари кацапні по підстанціях розподільчих і виявилося що це обладнання щоб отримати потрібно чекати кілька років .
09.02.2026 12:08 Відповісти
У якості хохми.Запросити у союзників двигуни з подсанкційних пароплавів.Це буде справедливо.До речи,там є потужні дізель- генератори.
09.02.2026 09:24 Відповісти
У якості хохми - силова установка підсанкійного пароплава - не підвісний двигун "віхрь". Союзники запропонували трішки іншу версію - плавучі електростанції , правда облом - як ти їх до Києва доправиш , по одеській трасі ? ((
09.02.2026 12:11 Відповісти
Ми перетворились на націю споживачів.Те чого немає у дніпрі-м(хаха) не існує.До речи,звичайний тепловоз має енергетичну установку 1 мВт.Вона придатна до стиковки з діючими електромережами.І ні хера це не смішно.Але ці балачки ні до чого...
09.02.2026 22:09 Відповісти
теперь можно нужно отключать елемарафет, на сэкономленное бабло закупить оружия для армии всякие пво и т.п. работников можно прям с телемарафета отправить.
08.02.2026 22:57 Відповісти
І ел.енергію зекономите.
09.02.2026 00:08 Відповісти
9 Шмигаватт потужності.
09.02.2026 00:10 Відповісти
Ключове слово---ЗАПУСТЯТЬ. Майстер брехні В неділю відключення було 11 год. і одна година включення
09.02.2026 02:12 Відповісти
Це вам ще повезло, аж ціла одна година!
Вже понеділок, а в багатьох вже кілька діб зовсім не має світла

Шмиргаль,мабуть про це не знає
09.02.2026 04:59 Відповісти
а гигават от зе?? де гигават....знов вкрал...
09.02.2026 12:40 Відповісти
,,,як тільки в енергетику засунули "ахметівського менеджера" шмигаля,рашисти тут же розпочали масовано атакувати обєкти енергетики України..Чи не по домовленості ворогів України.власників енерго обєктів України .з рашистським куйлом???
09.02.2026 15:33 Відповісти
Шнирьгаль?
09.02.2026 17:15 Відповісти
