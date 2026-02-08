У Києві запустять додаткові 9 МВт потужності, - Шмигаль

У неділю, 8 лютого, очікується запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація з електроенергією складна

"Ситуація з електропостачанням залишається складною. Енергетики продовжують відновлення об’єктів, уражених росією в ніч проти 7 лютого. Пошкодження суттєві. Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються згідно з визначеними графіками. Зокрема, сьогодні очікуємо на запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві", - розповів міністр.

Збільшення імпорту

За словами Шмигаля, сьогодні також фіксується найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії — це допомогло втримати систему після масованих російських атак та зменшити дефіцит.

Допомога від партнерів

Також міністр розповів, що Міненерго спільно з Мінрозвитку продовжує роботу з залучення обладнання від партнерів та його розподілу з наших хабів.

"Загалом від початку вторгнення отримали 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги. З них 25,1 тисяч тонн вже розподілено в регіони. За останні два тижні на склади хабів Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 партнерів зі Швейцарії, Словаччини, Данії, Канади, Швеції, Азербайджану, Німеччини, Австрії, Литви та Італії. За цей же період відвантажили регіонам 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів та інше обладнання", - розповів очільник Міненерго.

Шмигаль додав, що Україна очікує на надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок.

