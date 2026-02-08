В Киеве запустят дополнительные 9 МВт мощности, - Шмыгаль

В воскресенье, 8 февраля, ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с электроэнергией сложная

"Ситуация с электроснабжением остается сложной. Энергетики продолжают восстановление объектов, пораженных Россией в ночь на 7 февраля. Повреждения существенные. Работаем над комплексными решениями, в частности над запуском дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются в соответствии с установленными графиками. В частности, сегодня ожидаем запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве", - рассказал министр.

Увеличение импорта

По словам Шмыгаля, сегодня также фиксируется самый большой суточный объем импорта электроэнергии — это помогло удержать систему после массированных российских атак и уменьшить дефицит.

Помощь от партнеров

Также министр рассказал, что Минэнерго совместно с Минразвития продолжает работу по привлечению оборудования от партнеров и его распределению из наших хабов.

"В целом с начала вторжения получили 27 тысяч тонн гуманитарной помощи. Из них 25,1 тысячи тонн уже распределены по регионам. За последние две недели на склады хабов Минэнерго поступило 17 гуманитарных грузов от 11 партнеров из Швейцарии, Словакии, Дании, Канады, Швеции, Азербайджана, Германии, Австрии, Литвы и Италии. За этот же период отгрузили регионам 774 генератора и 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок, котлов и другое оборудование", - рассказал глава Минэнерго.

Шмыгаль добавил, что Украина ожидает поступления еще 798 генераторов, 117 трансформаторов и 120 котлов и когенерационных установок.

