УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8064 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці
887 3

У Бурштині на Прикарпатті частково відновлено теплопостачання

Через атаку пошкоджено теплоінфраструктуру: школи на дистанційці

У Бурштині на Прикарпатті частково відновлено теплопостачання після російського удару у ніч проти 7 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Бурштинської громади Василь Андрієшин.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Комунальні служби одразу розпочали ліквідацію наслідків атаки та відновлення інфраструктури.

Поетапне відновлення температурного режиму

Станом на сьогодні тепло- та водопостачання відновлені, проте поки що не повністю. Фахівці стабілізували тиск у системі, який наразі відповідає нормативним показникам.

Температура теплоносія зранку становила близько 55 градусів. До кінця доби планується досягти повного відновлення нормативного температурного режиму.

Через пошкодження та особливості запуску мереж у системі теплопостачання виникло заповітрювання. Це може ускладнювати циркуляцію теплоносія в окремих будинках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є нові знеструмлення у трьох областях, атомна генерація досі частково розвантажена, - Міненерго

Управляючі компанії здійснюють розповітрювання внутрішньобудинкових мереж. Водночас мешканців просять за можливості долучатися до цього процесу, якщо технічний стан мереж дозволяє це зробити самостійно. Такі дії допоможуть швидше стабілізувати гідравлічний режим та забезпечити рівномірне теплопостачання.

Ситуація у соціальній сфері

Лікарня протягом цього періоду отримувала тепло від твердопаливної котельні, що дозволило зберегти нормативний температурний режим у приміщеннях.

Школи тимчасово переведені на дистанційну форму навчання. Після повної стабілізації теплопостачання учні зможуть повернутися до очного навчання.

У дитячих садках працюють чергові групи, приміщення яких додатково обігріваються електроприладами до завершення відновлювальних робіт.

Ситуація контрольована

Усі відповідальні служби працюють у посиленому режимі. Влада наголошує, що ситуація перебуває під контролем, і запевняє, що докладаються максимальні зусилля для якнайшвидшого повернення стабільного теплопостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві запустять додаткові 9 МВт потужності, - Шмигаль

Що передувало?

У результаті масштабної комбінованої атаки, здійсненої 7 лютого, у Бурштині на Івано-Франківщині було припинено подачу води та тепла. Бурштинська теплоелектростанція, що зазнала нічного удару з боку російських військ, отримала значні ушкодження й тимчасово виведена з експлуатації.

Соціальні, медичні та освітні установи отримуватимуть тепло від трьох нових твердопаливних котелень, встановлених торік.

Автор: 

обстріл (33987) Івано-Франківська область (1043) Івано-Франківський район (47) Бурштин (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оооооо.... Почалося. А по тихому ніяк?
показати весь коментар
09.02.2026 14:02 Відповісти
До сраки ті удари по енергетиці. У мене не має світла і що? Мені пофіг. Це чого не змінить. До перемоги воюємо!!! Немає світла, це навіть добре. Відірвався від компа і багато справ вирішується. Спортом займатися можна більше. А у смартфоні і телебачення і інтернет і замінює пк. Можна адаптуватися в гарно почуватися. Так що нічого воно не змінює. С початку була трохи дезореньація з не звичності, а зараз вже норм. Це була ілюзія і більше психологічна операція. А коли проходить трохи часу і розуміння що все гаразд. У мене така думка, що Україні вигідно воювати довго, бо весь світ допомогає і з усім світом зв'язки вистраюються і у військовій сфері і у енергетицв в виробництва і технології і бізнес і т.д. тому не бачу сенсу закінчуваьи війну. Україна посилюється тільки з усім світом. Мене лякає закінчення війни більше.
показати весь коментар
09.02.2026 14:04 Відповісти
 
 