У Бурштині на Прикарпатті частково відновлено теплопостачання після російського удару у ніч проти 7 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Бурштинської громади Василь Андрієшин.

Комунальні служби одразу розпочали ліквідацію наслідків атаки та відновлення інфраструктури.

Поетапне відновлення температурного режиму

Станом на сьогодні тепло- та водопостачання відновлені, проте поки що не повністю. Фахівці стабілізували тиск у системі, який наразі відповідає нормативним показникам.

Температура теплоносія зранку становила близько 55 градусів. До кінця доби планується досягти повного відновлення нормативного температурного режиму.

Через пошкодження та особливості запуску мереж у системі теплопостачання виникло заповітрювання. Це може ускладнювати циркуляцію теплоносія в окремих будинках.

Управляючі компанії здійснюють розповітрювання внутрішньобудинкових мереж. Водночас мешканців просять за можливості долучатися до цього процесу, якщо технічний стан мереж дозволяє це зробити самостійно. Такі дії допоможуть швидше стабілізувати гідравлічний режим та забезпечити рівномірне теплопостачання.

Ситуація у соціальній сфері

Лікарня протягом цього періоду отримувала тепло від твердопаливної котельні, що дозволило зберегти нормативний температурний режим у приміщеннях.

Школи тимчасово переведені на дистанційну форму навчання. Після повної стабілізації теплопостачання учні зможуть повернутися до очного навчання.

У дитячих садках працюють чергові групи, приміщення яких додатково обігріваються електроприладами до завершення відновлювальних робіт.

Ситуація контрольована

Усі відповідальні служби працюють у посиленому режимі. Влада наголошує, що ситуація перебуває під контролем, і запевняє, що докладаються максимальні зусилля для якнайшвидшого повернення стабільного теплопостачання.

Що передувало?

У результаті масштабної комбінованої атаки, здійсненої 7 лютого, у Бурштині на Івано-Франківщині було припинено подачу води та тепла. Бурштинська теплоелектростанція, що зазнала нічного удару з боку російських військ, отримала значні ушкодження й тимчасово виведена з експлуатації.

Соціальні, медичні та освітні установи отримуватимуть тепло від трьох нових твердопаливних котелень, встановлених торік.