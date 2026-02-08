ГСЧС формирует сводные энергетические группы в дополнение к уже имеющимся силам, - Зеленский

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям формирует сводные энергетические группы, которые смогут оперативно подключаться в дополнение к уже имеющимся силам.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Преодоление последствий атак РФ

"Сегодняшний день был почти весь посвящен восстановлению в наших регионах: везде задействованы необходимые силы общин, коммунальных служб, энергокомпаний. ГСЧС Украины – кроме реальной помощи во всех регионах, которая уже оказывается, – формирует еще резервные силы. Это сводные энергетические группы, которые смогут оперативно подключаться в дополнение к уже имеющимся силам", - сказал глава государства.

Он отметил, что работают и более сорока бригад Укрзализныци, их количество планируют увеличить до шестидесяти. Они привлекаются именно для работы в столице.

Ситуация в столице

Зеленский подчеркнул, что именно в Киеве до сих пор наиболее сложно по большинству показателей. Это касается и электричества, и отопления.

"Нафтогаз также увеличит количество бригад, которые помогают именно Киеву. МВД Украины обеспечивает работу достаточного на сегодняшний день количества пунктов обогрева: более двухсот таких пунктов в Киеве, и почти девять тысяч человек обратились за сутки. Работает программа пакетов тепла, и по состоянию на данный момент, на эту неделю почти 40 тысяч пакетов выдано в тех районах, где потребность наибольшая", - добавил глава государства.

