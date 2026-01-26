В столице пункты обогрева ГСЧС увеличили до 104, а пункты несокрушимости - до 1340

Директор Департамента коммуникации МВД Украины Марьяна Рева в эфире Громадського радіо сообщила о работе более 1340 пунктов несокрушимости и 104 пунктов обогрева, которые были развернуты в последние дни силами ГСЧС Украины на 70 локациях Киева.

Марьяна Рева отметила, что в настоящее время ситуация в Киеве с электро- и теплоснабжением остается сложной, поэтому подразделения МВД в сотрудничестве с местными властями продолжают развертывать пункты несокрушимости и пункты обогрева, информирует Цензор.НЕТ.

В пунктах несокрушимости и обогрева можно согреться, получить психологическую помощь от психологов ГСЧС и Национальной полиции, выпить горячие напитки и оставить заявку на получение горячей пищи.

На левом берегу на двух локациях развернуты палаточные городки с койко-местами. Они предусмотрены для людей, которым нужна домедицинская помощь или которые имеют медицинские показания. До приезда медицинской службы эти люди могут находиться в пунктах обогрева ГСЧС.

Внедряются меры для эффективной организации патрулирования в пунктах несокрушимости и обогрева, в том числе привлекаются спасатели и силы Национальной полиции Украины в соответствии с расчетами.

пропоную давати назви потужним пунктам невср@тості в країні мрії узілємскава - наприклад "хужєнєбудєт", "лішьбиніпарашенка", "прастийпаріньсраріда", "хотьпаржом", "затонібарига", "свінарчукі" ну і самий теплий, з найбільшим генератором - "веснаприйдебудемо"
26.01.2026 16:24 Ответить
Пункт імені виборців зеленського, пункт імені електорату зеленського...
26.01.2026 18:19 Ответить
Знову таки шапіто, намет, палатка то є пункт обігріву, як виявилося і то не завжди. Не називайте це " нещастя" пунктом незламності 😸. Хтось в Конче Заспі в джакузі, а ви в палатці Незламності 😸. Треш трешом 🤢🤢🤢
26.01.2026 16:26 Ответить
Цікаво , біля цих пунктів чергують цкуни? Це як мишоловка.
26.01.2026 16:27 Ответить
Там холодно, вони що лохи якісь. Їм поліція привозить 😸
26.01.2026 16:29 Ответить
https://lb.ua/kyiv/2026/01/26/718819_opalyuvalniy_sezon_zaversheno.html «Опалювальний сезон завершено». Що чекає на столичну Троєщину найближчими днями
26.01.2026 16:31 Ответить
 
 