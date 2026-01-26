В столице пункты обогрева ГСЧС увеличили до 104, а пункты несокрушимости - до 1340

Директор Департамента коммуникации МВД Украины Марьяна Рева в эфире Громадського радіо сообщила о работе более 1340 пунктов несокрушимости и 104 пунктов обогрева, которые были развернуты в последние дни силами ГСЧС Украины на 70 локациях Киева.

Марьяна Рева отметила, что в настоящее время ситуация в Киеве с электро- и теплоснабжением остается сложной, поэтому подразделения МВД в сотрудничестве с местными властями продолжают развертывать пункты несокрушимости и пункты обогрева, информирует Цензор.НЕТ.

В пунктах несокрушимости и обогрева можно согреться, получить психологическую помощь от психологов ГСЧС и Национальной полиции, выпить горячие напитки и оставить заявку на получение горячей пищи.

На левом берегу на двух локациях развернуты палаточные городки с койко-местами. Они предусмотрены для людей, которым нужна домедицинская помощь или которые имеют медицинские показания. До приезда медицинской службы эти люди могут находиться в пунктах обогрева ГСЧС.

Внедряются меры для эффективной организации патрулирования в пунктах несокрушимости и обогрева, в том числе привлекаются спасатели и силы Национальной полиции Украины в соответствии с расчетами.

















