В столице пункты обогрева ГСЧС увеличили до 104, а пункты несокрушимости - до 1340
Директор Департамента коммуникации МВД Украины Марьяна Рева в эфире Громадського радіо сообщила о работе более 1340 пунктов несокрушимости и 104 пунктов обогрева, которые были развернуты в последние дни силами ГСЧС Украины на 70 локациях Киева.
Марьяна Рева отметила, что в настоящее время ситуация в Киеве с электро- и теплоснабжением остается сложной, поэтому подразделения МВД в сотрудничестве с местными властями продолжают развертывать пункты несокрушимости и пункты обогрева, информирует Цензор.НЕТ.
В пунктах несокрушимости и обогрева можно согреться, получить психологическую помощь от психологов ГСЧС и Национальной полиции, выпить горячие напитки и оставить заявку на получение горячей пищи.
На левом берегу на двух локациях развернуты палаточные городки с койко-местами. Они предусмотрены для людей, которым нужна домедицинская помощь или которые имеют медицинские показания. До приезда медицинской службы эти люди могут находиться в пунктах обогрева ГСЧС.
Внедряются меры для эффективной организации патрулирования в пунктах несокрушимости и обогрева, в том числе привлекаются спасатели и силы Национальной полиции Украины в соответствии с расчетами.
