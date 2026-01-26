У столиці кількість пунктів обігріву ДСНС збільшили до 104, а пунктів незламності - до 1340

Директор Департаменту комунікації МВС України Мар’яна Рева в ефірі Громадського радіо повідомила про роботу понад 1340 пунктів незламності та 104 пунктів обігріву, які були розгорнуті останніми днями силами ДСНС України на 70 локаціях Києва.

Мар’яна Рева зазначила, що наразі ситуація у Києві з електро- та теплопостачанням залишається складною, саме тому підрозділи МВС у співпраці з місцевою владою продовжують розгортати пункти незламності та пункти обігріву, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

В пунктах незламності та обігріву можна зігрітися, отримати психологічну допомогу від психологів ДСНС та Національної поліції, випити гарячих напоїв та залишити заявку на отримання гарячої їжі.

На лівому березі на двох локаціях розгорнуті наметові містечка з ліжкомісцями. Вони передбачені для людей, яким потрібна домедична допомога або які мають медичні показання. До приїзду медичної служби ці люди можуть перебувати в пунктах обігріву ДСНС.

Впроваджуються заходи для ефективної організації патрулювання в пунктах незламності та обігріву, у тому числі залучаються рятувальники та сили Національної поліції України відповідно до розрахунків.

















