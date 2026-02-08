ДСНС формує зведені енергетичні групи на додачу до вже наявних сил, - Зеленський
Державна служба з надзвичайних ситуацій формує зведені енергетичні групи, які зможуть оперативно підключатись на додачу до вже наявних сил.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Подолання наслідків атак РФ
"Сьогоднішній день був майже весь присвячений відновленню в наших регіонах: всюди залучені необхідні сили громад, комунальних служб, енергокомпаній. ДСНС України – окрім реальної допомоги у всіх регіонах, яка вже надається, – формує ще резервні сили. Це зведені енергетичні групи, які зможуть оперативно підключатись на додачу до вже наявних сил", - сказав глава держави.
Він зазначив, що працюють і більше сорока бригад Укрзалізниці, їх кількість планують збільшити до шістдесяти. Вони залучаються саме для роботи в столиці.
Ситуація в столиці
Зеленський наголосив, що саме в Києві досі найбільш складно по більшості показників. Це стосується і електрики, і опалення.
"Нафтогаз теж збільшить кількість бригад, які допомагають саме Києву. МВС України забезпечує роботу достатньої на сьогодні кількості пунктів обігріву: більше двохсот таких пунктів у Києві, і майже дев’ять тисяч людей звернулись за добу. Працює програма пакунків тепла, і станом на цей час, на цей тиждень майже 40 тисяч пакунків видано в тих районах, де потреба найбільше", - додав очільник держави.
