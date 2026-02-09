РУС
2 122 21

Вторник и среда из-за низких температур пройдут в сложных графиках, - Шмыгаль

электричество,энергетика,энергосистема,ремонт,свет
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

В Украине продолжаются непрерывные ремонтные работы на объектах генерации и распределения электроэнергии. Из-за низких температур ближайшие дни останутся сложными для энергосистемы, а государство усиливает контроль за справедливым распределением электроэнергии и обеспечением критической инфраструктуры.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Провели заседание Штаба. Были доклады представителей энергетических компаний, Минразвития, руководства области и столицы", - написал Шмыгаль.

Ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжаются круглосуточно. Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках, как и сегодня, несмотря на то, что днем систему частично поддерживает солнечная генерация.

Пересматриваем перечень объектов критической инфраструктуры

  •  Безусловным приоритетом остаются больницы, водоканалы и социальные объекты – они в первую очередь будут обеспечены электроэнергией.
  • Другие учреждения постепенно будут переведены на автономную работу и обеспечены генераторами. 
  • Такой шаг позволит высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей.

Отдельно подняли вопрос справедливости распределения электроэнергии. Чтобы обеспечить равные условия для всех потребителей, государство усилит контроль – дал поручение Госэнергонадзору провести соответствующие проверки.

Помощь от партнеров

Сегодня в хабы Минэнерго поступило 14 грузов помощи от партнеров. Это 78 тонн энергетического оборудования. 

  • 5 силовых трансформаторов из Азербайджана, а также
  • 10 мощных генераторов из Италии.
  • Уже в пути помощь от ЕС, Австрии, Японии, Литвы, Люксембурга, Италии, Чехии, Нидерландов, ПРООН и UNICEF/WASH. 

энергетика (3293) Шмыгаль Денис (2997)
Краще заткнувся та не пиз@ів. Брехло
показать весь комментарий
09.02.2026 22:45 Ответить
А в п'ятницю і в суботу будуть дощі , теж буде гіперскладно, а потім ще щось придумають.
показать весь комментарий
09.02.2026 22:52 Ответить
Чуєш...відключи його напуй зовсім...Полтавщина на завтра 4 години, у підчергах 2...тварини
показать весь комментарий
09.02.2026 22:53 Ответить
"Болтун находка для шпиона" шмигаль ти цей вислів чув взагалі?
показать весь комментарий
09.02.2026 22:53 Ответить
нагадує совкові битви за урожай, коли до неврожаїв постійно приводили, то морози, то дощі, то засухи,... в майбутньому, шмиголь буде міністром сільського госпідарства!
показать весь комментарий
09.02.2026 22:56 Ответить
Таки розумна людина цей Шмигаль. Вловити майже невидимий зв'язок між низькими температурами і енергетикою дано не кожному.
показать весь комментарий
09.02.2026 22:56 Ответить
... берегти його потрібно свиріденчисі! Не багато там таких розумних!
показать весь комментарий
09.02.2026 22:58 Ответить
Ідея, треба підключити Потужного до Генератора Потужності! Ось він може виробити гігавати від себе
показать весь комментарий
09.02.2026 23:01 Ответить
Цікаво а де свириденчиха? Щось не відсвічує
показать весь комментарий
09.02.2026 22:58 Ответить
на морях.... Гріється! Відпустка!
показать весь комментарий
09.02.2026 23:01 Ответить
А щось не згадаю, а коли графіки покращувались через вищу температуру?
показать весь комментарий
09.02.2026 23:10 Ответить
Кондьор треба включати.
показать весь комментарий
10.02.2026 10:00 Ответить
Аєс наче від погоди не залежать
показать весь комментарий
09.02.2026 23:13 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2026 00:05 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2026 00:09 Ответить
Поки ця ЗЕлена зграя ж... буде "керувати" Україною нам піпець - українці схаменіться і просніться поки ще не пізно!!!
показать весь комментарий
10.02.2026 00:50 Ответить
Коли зелені довбограї відкривають свого рота треба ждати якогось подвоха....
показать весь комментарий
10.02.2026 06:06 Ответить
Головнк щоб "двушечка на маскву" до складних графіків не призвела
показать весь комментарий
10.02.2026 08:14 Ответить
В організмі є таки клітини,які можуть перетворюватись на яки завгодно від м'язів до серця і нервових клітин.Стовбурові клітини.В організмі кабміну це стобуровий міністр Шмигаль.
показать весь комментарий
10.02.2026 14:08 Ответить
 
 