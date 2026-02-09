Вторник и среда из-за низких температур пройдут в сложных графиках, - Шмыгаль
В Украине продолжаются непрерывные ремонтные работы на объектах генерации и распределения электроэнергии. Из-за низких температур ближайшие дни останутся сложными для энергосистемы, а государство усиливает контроль за справедливым распределением электроэнергии и обеспечением критической инфраструктуры.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Провели заседание Штаба. Были доклады представителей энергетических компаний, Минразвития, руководства области и столицы", - написал Шмыгаль.
Ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжаются круглосуточно. Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках, как и сегодня, несмотря на то, что днем систему частично поддерживает солнечная генерация.
Пересматриваем перечень объектов критической инфраструктуры
- Безусловным приоритетом остаются больницы, водоканалы и социальные объекты – они в первую очередь будут обеспечены электроэнергией.
- Другие учреждения постепенно будут переведены на автономную работу и обеспечены генераторами.
- Такой шаг позволит высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей.
Отдельно подняли вопрос справедливости распределения электроэнергии. Чтобы обеспечить равные условия для всех потребителей, государство усилит контроль – дал поручение Госэнергонадзору провести соответствующие проверки.
Помощь от партнеров
Сегодня в хабы Минэнерго поступило 14 грузов помощи от партнеров. Это 78 тонн энергетического оборудования.
- 5 силовых трансформаторов из Азербайджана, а также
- 10 мощных генераторов из Италии.
- Уже в пути помощь от ЕС, Австрии, Японии, Литвы, Люксембурга, Италии, Чехии, Нидерландов, ПРООН и UNICEF/WASH.
