РФ знову атакувала енергооб’єкт Одещини: частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах

Цинічний удар по Одещині: пожежа на енергооб’єкті

Вночі російські війська атакували енергетичний об’єкт на Одещині. Виникла пожежа, частково знеструмлено три громади, критична інфраструктура працює на генераторах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

На півдні регіону зафіксовано пошкодження об’єкта енергетики, виникла пожежа. Також пошкоджено адміністративну будівлю. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Знеструмлення регіону

Через удар частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах області. Обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів.

Триває ліквідація наслідків та відновлення електропостачання.

