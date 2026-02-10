РФ снова атаковала энергообъект Одесской области: частично обесточены населенные пункты в трех громадах
Ночью российские войска атаковали энергетический объект в Одесской области. Возник пожар, частично обесточены три громады, критическая инфраструктура работает на генераторах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.
На юге региона зафиксировано повреждение объекта энергетики, возник пожар. Также повреждено административное здание. Информация о пострадавших пока не поступала.
Отключение электроэнергии в регионе
Из-за удара частично обесточены населенные пункты в трех громадах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.
Продолжается ликвидация последствий и восстановление электроснабжения.
