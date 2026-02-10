РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7652 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрелы Одесчины
690 1

РФ снова атаковала энергообъект Одесской области: частично обесточены населенные пункты в трех громадах

Циничный удар по Одесской области: пожар на энергообъекте

Ночью российские войска атаковали энергетический объект в Одесской области. Возник пожар, частично обесточены три громады, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На юге региона зафиксировано повреждение объекта энергетики, возник пожар. Также повреждено административное здание. Информация о пострадавших пока не поступала.

Отключение электроэнергии в регионе

Из-за удара частично обесточены населенные пункты в трех громадах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.

Продолжается ликвидация последствий и восстановление электроснабжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воздушная атака на Ровенскую область: попадание в многоэтажку, погиб человек (обновлено)

Автор: 

обстрел (31819) Одесская область (4166) обесточивание (88)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А на мАААцкву вместо закатанной в асфальт баллистики полетела очередная двушка.
показать весь комментарий
10.02.2026 08:46 Ответить
 
 