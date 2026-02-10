РФ снова атаковала энергообъект Одесской области: частично обесточены населенные пункты в трех громадах

Ночью российские войска атаковали энергетический объект в Одесской области. Возник пожар, частично обесточены три громады, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На юге региона зафиксировано повреждение объекта энергетики, возник пожар. Также повреждено административное здание. Информация о пострадавших пока не поступала.

Отключение электроэнергии в регионе

Из-за удара частично обесточены населенные пункты в трех громадах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.

Продолжается ликвидация последствий и восстановление электроснабжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воздушная атака на Ровенскую область: попадание в многоэтажку, погиб человек (обновлено)