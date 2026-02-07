Воздушная атака на Ривненщину: попадание в многоэтажку, погиб человек
Враг атаковал Ривненскую область, двое раненых, повреждены дома и инфраструктура. Власти работают над восстановлением электроснабжения и жизнеобеспечением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Коваль.
"У нас есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.
По предварительной информации, два человека получили ранения", - говорится в сообщении.
Впоследствии Коваль сообщил, что также зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом.
"Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия.
Впоследствии начальник ОВА сообщил о жертве российской атаки.
"К сожалению, по результатам утренней атаки на Ривненщину, погиб мужчина", - говорится в сообщении.
Отключение электроэнергии в области
В результате атаки в регионе произошло отключение электроэнергии. Коваль предупредил, что могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Остальные службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
"Провел экстренное заседание областного ТЭБ и ЧС. Дал ряд поручений главам громад. В частности, задействовать все возможные альтернативные источники электроснабжения", - добавил глава ОГА.
Массированный обстрел 7 февраля
Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
По предварительной информации, враг применил:
- стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);
-
множество беспилотников типа Shahed.
Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".
В результате обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.
Це такий тролінг Зеленського?
Чи демонстрація "бурхливої діяльності"?
Немає вже данєцкіх Вова і Севєроданецкіх, ти їх віддав з заводами, фабриками, приролдними ресурсами ворогу, можеш йти туди до них, кого прославляв. Ми якось тут без тебе проживемо.