Воздушная атака на Ривненщину: попадание в многоэтажку, погиб человек

Ровенская область во время воздушной тревоги: повреждены дома и инфраструктура

Враг атаковал Ривненскую область, двое раненых, повреждены дома и инфраструктура. Власти работают над восстановлением электроснабжения и жизнеобеспечением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Коваль.

"У нас есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.

По предварительной информации, два человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Впоследствии Коваль сообщил, что также зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом.

"Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия.

Впоследствии начальник ОВА сообщил о жертве российской атаки.

"К сожалению, по результатам утренней атаки на Ривненщину, погиб мужчина", - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии в области

В результате атаки в регионе произошло отключение электроэнергии. Коваль предупредил, что могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Остальные службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

"Провел экстренное заседание областного ТЭБ и ЧС. Дал ряд поручений главам громад. В частности, задействовать все возможные альтернативные источники электроснабжения", - добавил глава ОГА.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

  • стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

  • множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

В результате обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

ОВА існує щоб повідомляти та вякати .. ніби мало zельоного поносу
07.02.2026 10:13 Ответить
Після вже нові літають, білий день - красота 🤬
07.02.2026 13:54 Ответить
Для чого ці ова,якщо вони нічого не роблять,дармоїди,які живуть не погано на наших податках
07.02.2026 14:02 Ответить
"Провів термінове засідання обласної ТЕБ і НС. Дав низку доручень головам громад. Зокрема, задіяти усі можливі альтернативні джерела електропостачання", - додав голова ОВА.
Це такий тролінг Зеленського?
Чи демонстрація "бурхливої діяльності"?
07.02.2026 14:04 Ответить
Згадую пісню дебільного кварталу 95 " є булочки чи вулочкі данецькіє, сєвєраданєцкіє... все юга-васточниє, чта за нас... а є Львовськії, Каменец-Падольськіє, звичайно тут і Рівне, що не їх... Ці потвори виховали ціле покоління на своїй антиукраїнцій творчості. То коли Голобородько казав правду, тоді про данєцкіх і не його західних, чи сьогодні, коли одягає вишиванку? А в душа мабуть разом з кацапами радіє?
Немає вже данєцкіх Вова і Севєроданецкіх, ти їх віддав з заводами, фабриками, приролдними ресурсами ворогу, можеш йти туди до них, кого прославляв. Ми якось тут без тебе проживемо.
07.02.2026 14:17 Ответить
 
 