Воздушная атака на Ривненщину: попадание в многоэтажку, погиб человек

Враг атаковал Ривненскую область, двое раненых, повреждены дома и инфраструктура. Власти работают над восстановлением электроснабжения и жизнеобеспечением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Коваль.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"У нас есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.

По предварительной информации, два человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Впоследствии Коваль сообщил, что также зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом.

"Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия.

Впоследствии начальник ОВА сообщил о жертве российской атаки.

"К сожалению, по результатам утренней атаки на Ривненщину, погиб мужчина", - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии в области

В результате атаки в регионе произошло отключение электроэнергии. Коваль предупредил, что могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Остальные службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

"Провел экстренное заседание областного ТЭБ и ЧС. Дал ряд поручений главам громад. В частности, задействовать все возможные альтернативные источники электроснабжения", - добавил глава ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала объект критической инфраструктуры на Волыни

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

В результате обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла удар по критической энергосети Украины, - Шмыгаль