Повітряна атака на Рівненщину:влучання у багатоповерхівку, загинула людина

Рівненщина під час повітряної тривоги: пошкоджені будинки та інфраструктура

Ворог атакував Рівненську область, двоє поранених, пошкоджено будинки та інфраструктуру. Влада працює над відновленням електропостачання та життєзабезпеченням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

"Маємо ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, двоє людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Згодом Коваль повідомив, що також зафіксовано  влучання у багатоквартирний житловий будинок.

"Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці події", - сказав Коваль.

Згодом начальник ОВА повідомив про жертву російської атаки.

"На жаль, за наслідками ранкової атаки на Рівненщину, загинув чоловік", - йдеться в повідомленні.

Знеструмлення в області

Внаслідок атаки у регіоні є знеструмлення. Коваль попередив, що  можуть виникати проблеми з водопостачанням. Інші служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

"Провів термінове засідання обласної ТЕБ і НС. Дав низку доручень головам громад. Зокрема, задіяти усі можливі альтернативні джерела електропостачання", - додав голова ОВА.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

  • стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

  • багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

ОВА існує щоб повідомляти та вякати .. ніби мало zельоного поносу
07.02.2026 10:13 Відповісти
Після вже нові літають, білий день - красота 🤬
07.02.2026 13:54 Відповісти
Для чого ці ова,якщо вони нічого не роблять,дармоїди,які живуть не погано на наших податках
07.02.2026 14:02 Відповісти
Це такий тролінг Зеленського?
Чи демонстрація "бурхливої діяльності"?
07.02.2026 14:04 Відповісти
Згадую пісню дебільного кварталу 95 " є булочки чи вулочкі данецькіє, сєвєраданєцкіє... все юга-васточниє, чта за нас... а є Львовськії, Каменец-Падольськіє, звичайно тут і Рівне, що не їх... Ці потвори виховали ціле покоління на своїй антиукраїнцій творчості. То коли Голобородько казав правду, тоді про данєцкіх і не його західних, чи сьогодні, коли одягає вишиванку? А в душа мабуть разом з кацапами радіє?
Немає вже данєцкіх Вова і Севєроданецкіх, ти їх віддав з заводами, фабриками, приролдними ресурсами ворогу, можеш йти туди до них, кого прославляв. Ми якось тут без тебе проживемо.
07.02.2026 14:17 Відповісти
 
 