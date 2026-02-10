Надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетичній сфері оголошено на Харківщині, - ОВА
На засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС ухвалили низку важливих рішень щодо ситуації в енергетиці Харківщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Які рішення ухвалили?
- Регіон перебуває під постійними ворожими обстрілами. З огляду на складну ситуацію, ухвалили рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня", - ідеться в повідомленні.
- Також ініціюємо звернення до Кабінету Міністрів України щодо долучення Харківської області до урядового проєкту СвітлоДім.
Державна програма СвітлоДім
У межах державної програми СвітлоДім жителям прифронтових територій надається можливість залучати додаткові фінансові ресурси для підвищення рівня енергетичної стійкості та безперебійного функціонування ключових систем життєзабезпечення багатоквартирних будинків:
- держава надає допомогу від 100 до 300 тисяч грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності;
- кошти можна витратити на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання;
- подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію, розглядає та схвалює заявки комісія при Мінрозвитку.
Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого 2026 року, ворог вкотре атакував енергетичні об'єкти на Харківщині. Лозівська громада знеструмлена.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Volodymyr Kobylianskyi
показати весь коментар10.02.2026 20:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Валентин Вербицкий
показати весь коментар10.02.2026 20:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль