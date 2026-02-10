Удары по энергетике Украины: 18 российским командирам сообщено о подозрении, - Кравченко
Удары России по энергетической инфраструктуре Украины являются системным военным преступлением. Их цель — оставить гражданское население без электроэнергии и тепла, разрушить критическую инфраструктуру и оказать давление на мирных граждан.
Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в комментарии для Цензор.НЕТ.
Масштабы атак и регионы поражения
По его словам, с начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022 года, вооруженные силы РФ нанесли 1933 удара по объектам электроэнергетики Украины. Из них 911 атак зафиксировано с августа 2025 года по настоящее время.
В целом повреждениям подверглись более 700 объектов энергетической инфраструктуры. Больше всего атак зафиксировано в Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.
Расследование и международная ответственность
В рамках национальных расследований органы прокуратуры сообщили о подозрении 18 российским военным командирам. На международном уровне подозрения объявлены четырем высокопоставленным чиновникам РФ.
Сбор доказательств продолжается в сотрудничестве с международными партнерами. Расследование атак осуществляет также Офис прокурора Международного уголовного суда.
"Это сложная и длительная работа, но наша позиция принципиальна. Все виновные должны понести справедливое наказание", - подчеркнул Руслан Кравченко.
- Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал МУС выдать дополнительные ордера на арест лиц, причастных к атакам на энергетику. Он подчеркнул, что Россия продолжает целенаправленные удары по энергетическим объектам, в частности в период низких температур.
- Министр также призвал к усилению санкционного давления на Москву. Речь идет об ограничениях против "Росатома", ответственности в рамках МАГАТЭ и новых ордерах МУС.
"Кляти хохли" знов не замерзли 🤣
ВОНИ ВСІ ПЕРЕЛЯКАЛИСЬ,ТА ВЖЕ ПРОСЯТЬ ЇХ ВПУСТИТИ З бІЛОРУСІЇ ДО НАШОЇ ТЮРМИ,
НЕ МОЖУТЬ ВОНИ ЖИТИ В ОЧІКУВАННІ КОЛИ ЦЕЙ ТЕРМІНОПРОКУРОР ВИШЛЕ ЗА НИМИ СВІЙ СПЕЦНАЗ ІНВАЛІДОПРОКУРОРІВ.
Аби ви їх огололосили злочинцями. Склад злочину - Є. Та оголосили у розшук через Інтерпол. Але ні. Підозра. Підозра.... Ми їх підозрюєм. Хнюп-хнюп.
ось що має знати підозрюваний рашист
.
де теракти у москві?