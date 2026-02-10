РУС
Новости Удары по энергетике
2 462 32

Удары по энергетике Украины: 18 российским командирам сообщено о подозрении, - Кравченко

РФ здійснила майже 2 тис. ударів по енергетиці України — Кравченко

Удары России по энергетической инфраструктуре Украины являются системным военным преступлением. Их цель — оставить гражданское население без электроэнергии и тепла, разрушить критическую инфраструктуру и оказать давление на мирных граждан.

Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в комментарии для Цензор.НЕТ.

Масштабы атак и регионы поражения

По его словам, с начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022 года, вооруженные силы РФ нанесли 1933 удара по объектам электроэнергетики Украины. Из них 911 атак зафиксировано с августа 2025 года по настоящее время.

В целом повреждениям подверглись более 700 объектов энергетической инфраструктуры. Больше всего атак зафиксировано в Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Читайте также: Чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергетической сфере объявлена в Харьковской области, - ОВА

Расследование и международная ответственность

В рамках национальных расследований органы прокуратуры сообщили о подозрении 18 российским военным командирам. На международном уровне подозрения объявлены четырем высокопоставленным чиновникам РФ.

Сбор доказательств продолжается в сотрудничестве с международными партнерами. Расследование атак осуществляет также Офис прокурора Международного уголовного суда.

"Это сложная и длительная работа, но наша позиция принципиальна. Все виновные должны понести справедливое наказание", - подчеркнул Руслан Кравченко.

  • Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал МУС выдать дополнительные ордера на арест лиц, причастных к атакам на энергетику. Он подчеркнул, что Россия продолжает целенаправленные удары по энергетическим объектам, в частности в период низких температур.
  • Министр также призвал к усилению санкционного давления на Москву. Речь идет об ограничениях против "Росатома", ответственности в рамках МАГАТЭ и новых ордерах МУС.

Автор: 

обстрел (31826) энергетика (3298) Кравченко Руслан (121)
Топ комментарии
+7
Потужно, бл*дь, дуже потужно, с*ка.
показать весь комментарий
10.02.2026 21:40 Ответить
+6
Ти диви яка новина!
показать весь комментарий
10.02.2026 20:43 Ответить
+5
Чё серьёзно и в первый раз!!!Анекдоты хоть пиши про таких!!!
показать весь комментарий
10.02.2026 20:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Злочинцям на то насрати...
показать весь комментарий
10.02.2026 20:37 Ответить
Ви таки праві, воєнні злочинці ****** та їх родичі на мацковії, обісралися від знання їх долі за злочини проти України!! Перспектива у них стандартна, - гаплик, 9 днів, 40 днів, … вдови, повторно знаходять заміж за нових чЛЄНІв для їх кружка *********….
показать весь комментарий
10.02.2026 22:22 Ответить
Коли злочинці кричать "Тримайте злодія!!!", ні до чого гарного це не призводить.
показать весь комментарий
10.02.2026 20:41 Ответить
Ти диви яка новина!
показать весь комментарий
10.02.2026 20:43 Ответить
Чё серьёзно и в первый раз!!!Анекдоты хоть пиши про таких!!!
показать весь комментарий
10.02.2026 20:43 Ответить
Ну спасибі прокуроре,а то ми цього не знаємо Замість базікання---звертайтесь в міжнародні суди,а не займайтесь пустим базіканням.
показать весь комментарий
10.02.2026 20:44 Ответить
Агент мцкви ? тікає в табір іноагентів? - шота пашло нє так -А РИГОУБЛЮДКИ?
показать весь комментарий
10.02.2026 20:44 Ответить
Від того що ти ото сказав вони бити не перестануть, а слабо послати агентів і викрасти путіна? Як моссад викрадав нацистів після війни
показать весь комментарий
10.02.2026 20:46 Ответить
Смєлоє заявлєніє!
показать весь комментарий
10.02.2026 20:48 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2026 20:52 Ответить
кгавчєнка, а твоя зам. генпгокугога з російським паспортом і близькими родичами на росіі-це як?
показать весь комментарий
10.02.2026 20:54 Ответить
эта другое😎
показать весь комментарий
10.02.2026 21:07 Ответить
День бабака
показать весь комментарий
10.02.2026 20:55 Ответить
Проснулося, сердешне. 4 роки без малого, як повномасштабне вторгнення.
показать весь комментарий
10.02.2026 21:00 Ответить
Відзавтра вже потіплішає
"Кляти хохли" знов не замерзли 🤣
показать весь комментарий
10.02.2026 21:06 Ответить
Так є вокзали. Від "потеплішає"не залежить
показать весь комментарий
11.02.2026 07:44 Ответить
Що їм та підозра? От самокат - то якісно інша річ!
показать весь комментарий
10.02.2026 21:35 Ответить
Потужно, бл*дь, дуже потужно, с*ка.
показать весь комментарий
10.02.2026 21:40 Ответить
ЖАХ!
ВОНИ ВСІ ПЕРЕЛЯКАЛИСЬ,ТА ВЖЕ ПРОСЯТЬ ЇХ ВПУСТИТИ З бІЛОРУСІЇ ДО НАШОЇ ТЮРМИ,
НЕ МОЖУТЬ ВОНИ ЖИТИ В ОЧІКУВАННІ КОЛИ ЦЕЙ ТЕРМІНОПРОКУРОР ВИШЛЕ ЗА НИМИ СВІЙ СПЕЦНАЗ ІНВАЛІДОПРОКУРОРІВ.
показать весь комментарий
10.02.2026 21:49 Ответить
Як розмінували Чонгар, акваторію Азовського, мости, і шляхи наступу кацапів, так тепер не зробили захист важливих об'єктів. Оман все ж потрібно виконувати?
показать весь комментарий
10.02.2026 21:49 Ответить
А де прізвища, звання, фото, адреси, телефони???
показать весь комментарий
10.02.2026 21:52 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.02.2026 22:11 Ответить
Повідомлено про підозру... Я не юрист, може таке формулювання є нормальним. Але воно таке ялове, таке беззубе, таке нульове. Та чхати вони хотіли про ту підозру. Поттужну підозру.

Аби ви їх огололосили злочинцями. Склад злочину - Є. Та оголосили у розшук через Інтерпол. Але ні. Підозра. Підозра.... Ми їх підозрюєм. Хнюп-хнюп.
показать весь комментарий
10.02.2026 22:45 Ответить
Все! Повідомили підозри і заочно розстріляти, управилися! Слабо як моссад , щоб всіх фізично знищити?
показать весь комментарий
10.02.2026 22:59 Ответить
"колеса самоката їдуть повільно, але впевнено..."

ось що має знати підозрюваний рашист

.
показать весь комментарий
11.02.2026 04:47 Ответить
А бакланову і підар@м жидовским?які смішні ці зелені потвори....
показать весь комментарий
11.02.2026 06:13 Ответить
Потужно, агент ФСБ бакланова лазить кожен день в оп ,яке здало південь с просроченим ,не бачать ,
показать весь комментарий
11.02.2026 06:28 Ответить
хоч би не ганьбились, зелені обригані терпілоїди
де теракти у москві?
показать весь комментарий
11.02.2026 07:28 Ответить
Не оголошено, а винесено постанову про оголошення підозри це різні речі
показать весь комментарий
11.02.2026 08:30 Ответить
І на біса ця підозра. Вони військові країни агресора, тож Україна має право на їх знищення без зайвих церемоній.
показать весь комментарий
11.02.2026 08:45 Ответить
 
 