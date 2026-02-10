Удары по энергетике Украины: 18 российским командирам сообщено о подозрении, - Кравченко

Удары России по энергетической инфраструктуре Украины являются системным военным преступлением. Их цель — оставить гражданское население без электроэнергии и тепла, разрушить критическую инфраструктуру и оказать давление на мирных граждан.

Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в комментарии для Цензор.НЕТ.

Масштабы атак и регионы поражения

По его словам, с начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022 года, вооруженные силы РФ нанесли 1933 удара по объектам электроэнергетики Украины. Из них 911 атак зафиксировано с августа 2025 года по настоящее время.

В целом повреждениям подверглись более 700 объектов энергетической инфраструктуры. Больше всего атак зафиксировано в Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Расследование и международная ответственность

В рамках национальных расследований органы прокуратуры сообщили о подозрении 18 российским военным командирам. На международном уровне подозрения объявлены четырем высокопоставленным чиновникам РФ.

Сбор доказательств продолжается в сотрудничестве с международными партнерами. Расследование атак осуществляет также Офис прокурора Международного уголовного суда.

"Это сложная и длительная работа, но наша позиция принципиальна. Все виновные должны понести справедливое наказание", - подчеркнул Руслан Кравченко.