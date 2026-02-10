Удари по енергетиці України: 18 російським командирам повідомлено про підозру, - Кравченко

РФ здійснила майже 2 тис. ударів по енергетиці України — Кравченко

Удари Росії по енергетичній інфраструктурі України є системним воєнним злочином. Їхня мета залишити цивільне населення без електроенергії та тепла, зруйнувати критичну інфраструктуру і чинити тиск на мирних громадян.

Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко в коментарі для Цензор.НЕТ.

Масштаби атак і регіони ураження

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, збройні сили РФ здійснили 1933 удари по об’єктах електроенергетики України. З них 911 атак зафіксовано з серпня 2025 року по теперішній час.

Загалом пошкоджень зазнали понад 700 об’єктів енергетичної інфраструктури. Найбільше атак зафіксовано у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Розслідування та міжнародна відповідальність

У межах національних розслідувань органи прокуратури повідомили про підозру 18 російським військовим командирам. На міжнародному рівні підозри оголошено чотирьом високопосадовцям РФ.

Збір доказів триває у співпраці з міжнародними партнерами. Розслідування атак здійснює також Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

"Це складна і тривала робота, але наша позиція принципова. Усі винні мають понести справедливе покарання", — наголосив Руслан Кравченко.

  • Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав МКС видати додаткові ордери на арешт осіб, причетних до атак на енергетику. Він наголосив, що Росія продовжує цілеспрямовані удари по енергетичних об’єктах, зокрема у період низьких температур.
  • Міністр також закликав до посилення санкційного тиску на Москву. Йдеться про обмеження проти "Росатому", відповідальність у межах МАГАТЕ та нові ордери МКС.

Топ коментарі
Потужно, бл*дь, дуже потужно, с*ка.
10.02.2026 21:40 Відповісти
Ти диви яка новина!
10.02.2026 20:43 Відповісти
Смєлоє заявлєніє!
10.02.2026 20:48 Відповісти
Злочинцям на то насрати...
10.02.2026 20:37 Відповісти
Ви таки праві, воєнні злочинці ****** та їх родичі на мацковії, обісралися від знання їх долі за злочини проти України!! Перспектива у них стандартна, - гаплик, 9 днів, 40 днів, … вдови, повторно знаходять заміж за нових чЛЄНІв для їх кружка *********….
10.02.2026 22:22 Відповісти
Коли злочинці кричать "Тримайте злодія!!!", ні до чого гарного це не призводить.
10.02.2026 20:41 Відповісти
Ти диви яка новина!
10.02.2026 20:43 Відповісти
Ну спасибі прокуроре,а то ми цього не знаємо Замість базікання---звертайтесь в міжнародні суди,а не займайтесь пустим базіканням.
10.02.2026 20:44 Відповісти
Агент мцкви ? тікає в табір іноагентів? - шота пашло нє так -А РИГОУБЛЮДКИ?
10.02.2026 20:44 Відповісти
Від того що ти ото сказав вони бити не перестануть, а слабо послати агентів і викрасти путіна? Як моссад викрадав нацистів після війни
10.02.2026 20:46 Відповісти
Смєлоє заявлєніє!
10.02.2026 20:48 Відповісти
10.02.2026 20:52 Відповісти
кгавчєнка, а твоя зам. генпгокугога з російським паспортом і близькими родичами на росіі-це як?
10.02.2026 20:54 Відповісти
эта другое😎
10.02.2026 21:07 Відповісти
День бабака
10.02.2026 20:55 Відповісти
Проснулося, сердешне. 4 роки без малого, як повномасштабне вторгнення.
10.02.2026 21:00 Відповісти
Відзавтра вже потіплішає
"Кляти хохли" знов не замерзли 🤣
10.02.2026 21:06 Відповісти
Так є вокзали. Від "потеплішає"не залежить
11.02.2026 07:44 Відповісти
Що їм та підозра? От самокат - то якісно інша річ!
10.02.2026 21:35 Відповісти
Потужно, бл*дь, дуже потужно, с*ка.
10.02.2026 21:40 Відповісти
ЖАХ!
ВОНИ ВСІ ПЕРЕЛЯКАЛИСЬ,ТА ВЖЕ ПРОСЯТЬ ЇХ ВПУСТИТИ З бІЛОРУСІЇ ДО НАШОЇ ТЮРМИ,
НЕ МОЖУТЬ ВОНИ ЖИТИ В ОЧІКУВАННІ КОЛИ ЦЕЙ ТЕРМІНОПРОКУРОР ВИШЛЕ ЗА НИМИ СВІЙ СПЕЦНАЗ ІНВАЛІДОПРОКУРОРІВ.
10.02.2026 21:49 Відповісти
Як розмінували Чонгар, акваторію Азовського, мости, і шляхи наступу кацапів, так тепер не зробили захист важливих об'єктів. Оман все ж потрібно виконувати?
10.02.2026 21:49 Відповісти
А де прізвища, звання, фото, адреси, телефони???
10.02.2026 21:52 Відповісти
🤣🤣🤣
10.02.2026 22:11 Відповісти
Повідомлено про підозру... Я не юрист, може таке формулювання є нормальним. Але воно таке ялове, таке беззубе, таке нульове. Та чхати вони хотіли про ту підозру. Поттужну підозру.

Аби ви їх огололосили злочинцями. Склад злочину - Є. Та оголосили у розшук через Інтерпол. Але ні. Підозра. Підозра.... Ми їх підозрюєм. Хнюп-хнюп.
10.02.2026 22:45 Відповісти
Все! Повідомили підозри і заочно розстріляти, управилися! Слабо як моссад , щоб всіх фізично знищити?
10.02.2026 22:59 Відповісти
"колеса самоката їдуть повільно, але впевнено..."

ось що має знати підозрюваний рашист

.
11.02.2026 04:47 Відповісти
А бакланову і підар@м жидовским?які смішні ці зелені потвори....
11.02.2026 06:13 Відповісти
Потужно, агент ФСБ бакланова лазить кожен день в оп ,яке здало південь с просроченим ,не бачать ,
11.02.2026 06:28 Відповісти
хоч би не ганьбились, зелені обригані терпілоїди
де теракти у москві?
11.02.2026 07:28 Відповісти
Не оголошено, а винесено постанову про оголошення підозри це різні речі
11.02.2026 08:30 Відповісти
І на біса ця підозра. Вони військові країни агресора, тож Україна має право на їх знищення без зайвих церемоній.
11.02.2026 08:45 Відповісти
 
 