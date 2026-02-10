Удари по енергетиці України: 18 російським командирам повідомлено про підозру, - Кравченко

Удари Росії по енергетичній інфраструктурі України є системним воєнним злочином. Їхня мета залишити цивільне населення без електроенергії та тепла, зруйнувати критичну інфраструктуру і чинити тиск на мирних громадян.

Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко в коментарі для Цензор.НЕТ.

Масштаби атак і регіони ураження

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, збройні сили РФ здійснили 1933 удари по об’єктах електроенергетики України. З них 911 атак зафіксовано з серпня 2025 року по теперішній час.

Загалом пошкоджень зазнали понад 700 об’єктів енергетичної інфраструктури. Найбільше атак зафіксовано у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Розслідування та міжнародна відповідальність

У межах національних розслідувань органи прокуратури повідомили про підозру 18 російським військовим командирам. На міжнародному рівні підозри оголошено чотирьом високопосадовцям РФ.

Збір доказів триває у співпраці з міжнародними партнерами. Розслідування атак здійснює також Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

"Це складна і тривала робота, але наша позиція принципова. Усі винні мають понести справедливе покарання", — наголосив Руслан Кравченко.