Удари по енергетиці України: 18 російським командирам повідомлено про підозру, - Кравченко
Удари Росії по енергетичній інфраструктурі України є системним воєнним злочином. Їхня мета залишити цивільне населення без електроенергії та тепла, зруйнувати критичну інфраструктуру і чинити тиск на мирних громадян.
Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко в коментарі для Цензор.НЕТ.
Масштаби атак і регіони ураження
За його словами, з початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, збройні сили РФ здійснили 1933 удари по об’єктах електроенергетики України. З них 911 атак зафіксовано з серпня 2025 року по теперішній час.
Загалом пошкоджень зазнали понад 700 об’єктів енергетичної інфраструктури. Найбільше атак зафіксовано у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.
Розслідування та міжнародна відповідальність
У межах національних розслідувань органи прокуратури повідомили про підозру 18 російським військовим командирам. На міжнародному рівні підозри оголошено чотирьом високопосадовцям РФ.
Збір доказів триває у співпраці з міжнародними партнерами. Розслідування атак здійснює також Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.
"Це складна і тривала робота, але наша позиція принципова. Усі винні мають понести справедливе покарання", — наголосив Руслан Кравченко.
- Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав МКС видати додаткові ордери на арешт осіб, причетних до атак на енергетику. Він наголосив, що Росія продовжує цілеспрямовані удари по енергетичних об’єктах, зокрема у період низьких температур.
- Міністр також закликав до посилення санкційного тиску на Москву. Йдеться про обмеження проти "Росатому", відповідальність у межах МАГАТЕ та нові ордери МКС.
Аби ви їх огололосили злочинцями. Склад злочину - Є. Та оголосили у розшук через Інтерпол. Але ні. Підозра. Підозра.... Ми їх підозрюєм. Хнюп-хнюп.
ось що має знати підозрюваний рашист
де теракти у москві?