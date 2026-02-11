Є нові знеструмлення у 3 областях, складна ситуація на Київщині та Одещині, - Міненерго

Після чергових обстрілів частина споживачів у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях тимчасово знеструмлені. Ліквідація наслідків та відновлення електропостачання споживачів тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Де зараз найскладніше?

Як зазначається, складною залишається ситуація на Київщині та Одещині. Енергетики працюють цілодобово, щоб усунути наслідки останніх ударів і повернути людям нормальний ритм життя.

Діють графіки відключень

По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення.

