Поручил проработать конкретные решения для усиления защиты объектов инфраструктуры, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время совещания поручил разработать решение для усиления защиты объектов инфраструктуры от ударов РФ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы

По словам Зеленского,фактически из всех громад приграничья с Россией и прифронтовых областей сообщают о постоянных российских ударах.

"Только в Херсоне и только ударных дронов было 470 за минувшие сутки, и хотя большинство из них удалось подавить, все же были попадания.

Тяжелые последствия одного из ударов по Харьковщине – по Богодухову. Было прямое попадание российского дрона по жилому дому, и погибли дети: два мальчика, им было всего по два года, и девочка, ей был всего год. Также погиб отец детей. Мои соболезнования. Мама детей - в больнице, ей оказывается помощь", - отметил он.

В Донецкой области продолжается восстановление газоснабжения – тоже после российского обстрела.

"Были удары по инфраструктуре Днепровщины, в Синельниковском районе. Часть потребителей сейчас без электричества в Запорожье после удара "шахедов". Продолжается работа по восстановлению", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что пока РФ продолжает убивать людей и уничтожать инфраструктуру, даже к активной дипломатии у общества не будет достаточного доверия, поэтому это важно понимать всем партнерам в Европе и Америке.

ПВО

"Поручил командующему Воздушными силами ВСУ совместно с Министерством обороны, Министерством энергетики и определенными руководителями общин проработать конкретные и обсужденные нами решения для усиления защиты объектов инфраструктуры. Детали сейчас не могут быть публичными, но есть системные шаги, которые должны быть сделаны. Ожидаю доклад о выполнении", - сказал президент.

Также глава государства поручил Кабмину обеспечить полную реализацию программы пакетов тепла в Полтавской области.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент раскритиковал работу Воздушных сил ВСУ по борьбе с российскими "шахидами" на фоне массированных атак. Есть попадания вражеских дронов в энергетику.

Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ, а именно в подразделениях, отвечающих за противодействие российским "шахедам".

