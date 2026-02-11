Поручил проработать конкретные решения для усиления защиты объектов инфраструктуры, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский во время совещания поручил разработать решение для усиления защиты объектов инфраструктуры от ударов РФ.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы
По словам Зеленского,фактически из всех громад приграничья с Россией и прифронтовых областей сообщают о постоянных российских ударах.
"Только в Херсоне и только ударных дронов было 470 за минувшие сутки, и хотя большинство из них удалось подавить, все же были попадания.
Тяжелые последствия одного из ударов по Харьковщине – по Богодухову. Было прямое попадание российского дрона по жилому дому, и погибли дети: два мальчика, им было всего по два года, и девочка, ей был всего год. Также погиб отец детей. Мои соболезнования. Мама детей - в больнице, ей оказывается помощь", - отметил он.
В Донецкой области продолжается восстановление газоснабжения – тоже после российского обстрела.
"Были удары по инфраструктуре Днепровщины, в Синельниковском районе. Часть потребителей сейчас без электричества в Запорожье после удара "шахедов". Продолжается работа по восстановлению", - добавил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что пока РФ продолжает убивать людей и уничтожать инфраструктуру, даже к активной дипломатии у общества не будет достаточного доверия, поэтому это важно понимать всем партнерам в Европе и Америке.
ПВО
"Поручил командующему Воздушными силами ВСУ совместно с Министерством обороны, Министерством энергетики и определенными руководителями общин проработать конкретные и обсужденные нами решения для усиления защиты объектов инфраструктуры. Детали сейчас не могут быть публичными, но есть системные шаги, которые должны быть сделаны. Ожидаю доклад о выполнении", - сказал президент.
Также глава государства поручил Кабмину обеспечить полную реализацию программы пакетов тепла в Полтавской области.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент раскритиковал работу Воздушных сил ВСУ по борьбе с российскими "шахидами" на фоне массированных атак. Есть попадания вражеских дронов в энергетику.
- Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ, а именно в подразделениях, отвечающих за противодействие российским "шахедам".
Наєм своє отримав, а Європа гроші ще дає -- треба ж їх комусь засвоювати.
Міндіч з шурмою та шиферами ТЕРМІНОВО прибувають під охороною СБУ ДБР ГПУ УДО, щоб ретельно вивести з України, через НацБанк, крадені в Українців гроші!!
Керівництво ФІНМОНІТОРИНГУ дієво забезпечує ці злочинні дії!!
Усі приблуди95, на вибори яйцесайного!!
Все, що президент Зеленський бере під свій контроль, гине, перестає існувати. Доведено історією президента Зеленського.
А как там с исполнением подобных решений 2023 2024 и 2025 годов? Кто понес ответственность что ничего не было сделано?
Але хапальні рефлекси, притаманні його племені, й тут спрацюють не на користь країни!
Дефіцит ракет-перехоплювачів для Patriot в ЗСУ у січні 2026 року, який став причиною ураження енергетичної інфраструктури ніяк не був пов'язаний із затримкою платежів від європейських донорів, або з іншими фінансовими проблемами, попри заяву Зеленського, - заявив офіційний чиновник Альянсу.
Офіційний представник Альянсу, що спілкувався з журналістами напередодні засідання міністрів оборони держав-союзників, надав, за правилами НАТО, інформацію на умовах анонімності і при цьому категорично заперечив, що існувала затримка постачань, пов'язана з фінансуванням.
Також у НАТО заперечують самі заяви про "затримку" постачання засобів ППО.
"З нашої точки зору та з точки зору США, затримок у поставках не було. Те, що постачається в рамках програми PURL (закупівлі зброї для України в США), рухається так швидко, як це дозволяють логістичні ланцюжки США. Додаткових пауз у цьому постачанні не було", - заявив посадовець.
Також представник Альянсу наполягає, що постачання американських засобів ППО побудовано таким чином, що нібито "затримка з оплатою", про яку казали у Києві, не могла би вплинути на постачання.
Тож, в черговий раз спостерігаємо, як Зеленський намагається свої провали та помилки перекласти на інших і як бреше президент України, а його на цьому ловлять. Іспанський сором.