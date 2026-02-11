РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7537 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
1 094 40

Поручил проработать конкретные решения для усиления защиты объектов инфраструктуры, - Зеленский

Зеленский дал поручение командующему Воздушными силами: что известно?

Президент Владимир Зеленский во время совещания поручил разработать решение для усиления защиты объектов инфраструктуры от ударов РФ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы

По словам Зеленского,фактически из всех громад приграничья с Россией и прифронтовых областей сообщают о постоянных российских ударах.

"Только в Херсоне и только ударных дронов было 470 за минувшие сутки, и хотя большинство из них удалось подавить, все же были попадания.

Тяжелые последствия одного из ударов по Харьковщине – по Богодухову. Было прямое попадание российского дрона по жилому дому, и погибли дети: два мальчика, им было всего по два года, и девочка, ей был всего год. Также погиб отец детей. Мои соболезнования. Мама детей - в больнице, ей оказывается помощь", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты бьют по Львову "Кинжалами": слышны взрывы

В Донецкой области продолжается восстановление газоснабжения – тоже после российского обстрела.

"Были удары по инфраструктуре Днепровщины, в Синельниковском районе. Часть потребителей сейчас без электричества в Запорожье после удара "шахедов". Продолжается работа по восстановлению", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что пока РФ продолжает убивать людей и уничтожать инфраструктуру, даже к активной дипломатии у общества не будет достаточного доверия, поэтому это важно понимать всем партнерам в Европе и Америке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отдельных областях фактически полностью перестраивается работа ПВО. Будут изменения с обеспечением фронта, - Зеленский

ПВО

"Поручил командующему Воздушными силами ВСУ совместно с Министерством обороны, Министерством энергетики и определенными руководителями общин проработать конкретные и обсужденные нами решения для усиления защиты объектов инфраструктуры. Детали сейчас не могут быть публичными, но есть системные шаги, которые должны быть сделаны. Ожидаю доклад о выполнении", - сказал президент.

Также глава государства поручил Кабмину обеспечить полную реализацию программы пакетов тепла в Полтавской области.

Читайте: Украина не имеет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не планирует останавливаться, она готовится воевать дальше, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (23705) обстрел (31836) ПВО (3463) энергетика (3298) Воздушные силы (2951)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Яке своєчасне рішення, пане президенте! Саме тоді, коли вже майже нічого більше захищати. Як же своєчасно!
показать весь комментарий
11.02.2026 15:11 Ответить
+9
Шо, опять?

А как там с исполнением подобных решений 2023 2024 и 2025 годов? Кто понес ответственность что ничего не было сделано?
показать весь комментарий
11.02.2026 15:11 Ответить
+8
Да ладно , Надо Миндича с Цукерманами подкючать. У них огромный опыт в этом деле. Да и Наеме надо не забыть.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке своєчасне рішення, пане президенте! Саме тоді, коли вже майже нічого більше захищати. Як же своєчасно!
показать весь комментарий
11.02.2026 15:11 Ответить
Это повтор. Уже было

показать весь комментарий
11.02.2026 15:19 Ответить
Мабуть, з'явився новий кандидат на збагачення.
Наєм своє отримав, а Європа гроші ще дає -- треба ж їх комусь засвоювати.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:41 Ответить
До цього будуть залучені самі найкращі МАРОДЕРИ грошей з Українців від зеленського!!
Міндіч з шурмою та шиферами ТЕРМІНОВО прибувають під охороною СБУ ДБР ГПУ УДО, щоб ретельно вивести з України, через НацБанк, крадені в Українців гроші!!
Керівництво ФІНМОНІТОРИНГУ дієво забезпечує ці злочинні дії!!
Усі приблуди95, на вибори яйцесайного!!
показать весь комментарий
11.02.2026 15:31 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2026 15:32 Ответить
на шибеницю сонцесяйного, щоб він здох
показать весь комментарий
11.02.2026 15:56 Ответить
Малувато, потрібно ще взяти під особистий контроль, тоді вже точно буде північний хутровий звірок.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:32 Ответить
Підтримую! Чудова ідея!
Все, що президент Зеленський бере під свій контроль, гине, перестає існувати. Доведено історією президента Зеленського.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:36 Ответить
Цей факт увійде в книгу "Сорок восьмий місяць війни".
показать весь комментарий
11.02.2026 15:11 Ответить
та доколє.....ти ********** виродку !!!!
показать весь комментарий
11.02.2026 15:11 Ответить
Потерпіть ще трошки -- 24 лютого президент зробить об'яву про вибори та референдум (так написало поважне мериканське видання ФТ).
показать весь комментарий
11.02.2026 15:39 Ответить
Шо, опять?

А как там с исполнением подобных решений 2023 2024 и 2025 годов? Кто понес ответственность что ничего не было сделано?
показать весь комментарий
11.02.2026 15:11 Ответить
у нас війна, дядя.....
показать весь комментарий
11.02.2026 15:12 Ответить
об'єкти інфраструктури? А що це таке?
показать весь комментарий
11.02.2026 15:12 Ответить
Всєм баяцца. Бубачка доручив опрацювати.💪
показать весь комментарий
11.02.2026 15:12 Ответить
а шо такоє? Міндіч з Галущенком же мали займатись захистом? там ще Найєм десь приблукав
показать весь комментарий
11.02.2026 15:12 Ответить
Чого ж ти раніше не доручав "опрацювати конкретні рішення для посилення захисту об'єктів інфраструктури" ? Ти не гарант наш ти статист наш.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:16 Ответить
Дякую! Проригався...
показать весь комментарий
11.02.2026 15:16 Ответить
Накінець-то. Дочекалися. Ми збережені. Президент дав доручення посилити захист енергоструктури. Де ви раніше були радники Найвеличнішого Лідора світу і не повідомили йому, що ворог знищує ці об'єкти? Він би їх давно спас!!!
показать весь комментарий
11.02.2026 15:17 Ответить
Вже найем "захистив" трьома рівнями
показать весь комментарий
11.02.2026 15:21 Ответить
Доручун.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:24 Ответить
Ще одну двушку на мацкву відправити збираються?
показать весь комментарий
11.02.2026 15:25 Ответить
якесь доручення запізніле... десь так, років на чотири, або й більше....
показать весь комментарий
11.02.2026 15:26 Ответить
Знову ЗАПІЗДАВ зеленський з мародерами, бо не ЗНАВ!?!?
показать весь комментарий
11.02.2026 15:33 Ответить
Та не президенська це справа -- сувати свого нова в усі шпаринки такої великої країни!
показать весь комментарий
11.02.2026 15:43 Ответить
Да ладно , Надо Миндича с Цукерманами подкючать. У них огромный опыт в этом деле. Да и Наеме надо не забыть.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:30 Ответить
+100500!
показать весь комментарий
11.02.2026 15:33 Ответить
Конкретне рішення - це явка з повинною, щире каяття і допомога слідству. При винесенні вироку це тобі врахується.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:37 Ответить
Вся Львівська область, зараз аплодує тобі, за таку турботу...
показать весь комментарий
11.02.2026 15:39 Ответить
Какой по счету раз?)
показать весь комментарий
11.02.2026 15:42 Ответить
Сегодня создадут штаб по реализации наказа прИзЕдента , две комиссии и наблюдательный совет! Через месяц отчитаются об освоенных финансах!
показать весь комментарий
11.02.2026 15:43 Ответить
Потужно опрацювати Потужні рішення для Потужного посилення!
показать весь комментарий
11.02.2026 15:59 Ответить
Ти диви, й чотирьох років не пройшло від широкомасштабного вторгнення, а воно вже здогадалось, що потрібно щось робити, а не грабувати країну разом зі своїм кодлом!
Але хапальні рефлекси, притаманні його племені, й тут спрацюють не на користь країни!
показать весь комментарий
11.02.2026 16:09 Ответить
Гавновоз
показать весь комментарий
11.02.2026 16:13 Ответить
Доручитель уже міліарди смародерив ,ще мало
показать весь комментарий
11.02.2026 16:18 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/62588 Президента Зеленського спіймалт на брехні. Знову. Тепер в НАТО.

Дефіцит ракет-перехоплювачів для Patriot в ЗСУ у січні 2026 року, який став причиною ураження енергетичної інфраструктури ніяк не був пов'язаний із затримкою платежів від європейських донорів, або з іншими фінансовими проблемами, попри заяву Зеленського, - заявив офіційний чиновник Альянсу.
Офіційний представник Альянсу, що спілкувався з журналістами напередодні засідання міністрів оборони держав-союзників, надав, за правилами НАТО, інформацію на умовах анонімності і при цьому категорично заперечив, що існувала затримка постачань, пов'язана з фінансуванням.
Також у НАТО заперечують самі заяви про "затримку" постачання засобів ППО.
"З нашої точки зору та з точки зору США, затримок у поставках не було. Те, що постачається в рамках програми PURL (закупівлі зброї для України в США), рухається так швидко, як це дозволяють логістичні ланцюжки США. Додаткових пауз у цьому постачанні не було", - заявив посадовець.
Також представник Альянсу наполягає, що постачання американських засобів ППО побудовано таким чином, що нібито "затримка з оплатою", про яку казали у Києві, не могла би вплинути на постачання.
Тож, в черговий раз спостерігаємо, як Зеленський намагається свої провали та помилки перекласти на інших і як бреше президент України, а його на цьому ловлять. Іспанський сором.
показать весь комментарий
11.02.2026 17:20 Ответить
Ви таке написали. Його важко спіймати на правді, а брехня це його все!
показать весь комментарий
11.02.2026 19:18 Ответить
Чмо тупориле. Воно доручило...
показать весь комментарий
11.02.2026 23:13 Ответить
 
 