Доручив опрацювати конкретні рішення для посилення захисту об’єктів інфраструктури, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський під час наради доручив опрацювати рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури від ударів РФ.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Обстріли
За словами Зеленського, фактично з усіх громад прикордоння з Росією та прифронтових областей звітують про постійні російські удари.
"Тільки в Херсоні і тільки ударних дронів було 470 за минулу добу, і хоч більшість з них вдалося подавити, все ж були влучання.
Важкі наслідки одного з ударів по Харківщині – по Богодухову. Було пряме влучання російського дрона по житловому будинку, і загинули діти: двоє хлопчиків, їм було всього лиш по два роки, і дівчинка, їй був лише рік. Також загинув батько дітей. Мої співчуття. Мама дітей у лікарні, їй надається допомога", - зазначив він.
У Донецькій області триває відновлення газопостачання – теж після російського обстрілу.
"Були удари по інфраструктурі Дніпровщини, в Синельниківському районі. Частина споживачів зараз без електрики в Запоріжжі після удару "шахедів". Триває робота по відновленню", - додав глава держави.
Зеленський наголосив, що поки РФ продовжує вбивати людей і знищувати інфраструктуру, навіть до активної дипломатії в суспільства не буде достатньої довіри, тому це важливо розуміти всім партнерам у Європі та Америці.
ППО
"Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з Міністерством оборони, Міністерством енергетики та визначеними керівниками громад опрацювати конкретні й обговорені нами рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури. Деталі зараз не можуть бути публічними, але є системні кроки, які повинні бути зроблені. Очікую на доповідь щодо виконання", - сказав президент.
Також глава держави доручив Кабміну забезпечити повну реалізацію програми пакунків тепла на Полтавщині.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ щодо боротьби з російськими "шахедами" на тлі масованих атак. Є влучання ворожих дронів в енергетику.
- Зеленський анонсував нові кадрові зміни в Повітряних силах ЗСУ, а саме у підрозділах, що відповідають за протидію російським "шахедам".
Дефіцит ракет-перехоплювачів для Patriot в ЗСУ у січні 2026 року, який став причиною ураження енергетичної інфраструктури ніяк не був пов'язаний із затримкою платежів від європейських донорів, або з іншими фінансовими проблемами, попри заяву Зеленського, - заявив офіційний чиновник Альянсу.
Офіційний представник Альянсу, що спілкувався з журналістами напередодні засідання міністрів оборони держав-союзників, надав, за правилами НАТО, інформацію на умовах анонімності і при цьому категорично заперечив, що існувала затримка постачань, пов'язана з фінансуванням.
Також у НАТО заперечують самі заяви про "затримку" постачання засобів ППО.
"З нашої точки зору та з точки зору США, затримок у поставках не було. Те, що постачається в рамках програми PURL (закупівлі зброї для України в США), рухається так швидко, як це дозволяють логістичні ланцюжки США. Додаткових пауз у цьому постачанні не було", - заявив посадовець.
Також представник Альянсу наполягає, що постачання американських засобів ППО побудовано таким чином, що нібито "затримка з оплатою", про яку казали у Києві, не могла би вплинути на постачання.
Тож, в черговий раз спостерігаємо, як Зеленський намагається свої провали та помилки перекласти на інших і як бреше президент України, а його на цьому ловлять. Іспанський сором.