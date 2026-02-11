Доручив опрацювати конкретні рішення для посилення захисту об’єктів інфраструктури, - Зеленський

Зеленський дав доручення командувачу Повітряних сил: що відомо?

Президент Володимир Зеленський під час наради доручив опрацювати рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури від ударів РФ.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, фактично з усіх громад прикордоння з Росією та прифронтових областей звітують про постійні російські удари.

"Тільки в Херсоні і тільки ударних дронів було 470 за минулу добу, і хоч більшість з них вдалося подавити, все ж були влучання.

Важкі наслідки одного з ударів по Харківщині – по Богодухову. Було пряме влучання російського дрона по житловому будинку, і загинули діти: двоє хлопчиків, їм було всього лиш по два роки, і дівчинка, їй був лише рік. Також загинув батько дітей. Мої співчуття. Мама дітей у лікарні, їй надається допомога", - зазначив він.

У Донецькій області триває відновлення газопостачання – теж після російського обстрілу.

"Були удари по інфраструктурі Дніпровщини, в Синельниківському районі. Частина споживачів зараз без електрики в Запоріжжі після удару "шахедів". Триває робота по відновленню", - додав глава держави.

Зеленський наголосив, що поки РФ продовжує вбивати людей і знищувати інфраструктуру, навіть до активної дипломатії в суспільства не буде достатньої довіри, тому це важливо розуміти всім партнерам у Європі та Америці.

"Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з Міністерством оборони, Міністерством енергетики та визначеними керівниками громад опрацювати конкретні й обговорені нами рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури. Деталі зараз не можуть бути публічними, але є системні кроки, які повинні бути зроблені. Очікую на доповідь щодо виконання", - сказав президент.

Також глава держави доручив Кабміну забезпечити повну реалізацію програми пакунків тепла на Полтавщині.

Топ коментарі
Яке своєчасне рішення, пане президенте! Саме тоді, коли вже майже нічого більше захищати. Як же своєчасно!
11.02.2026 15:11
Шо, опять?

А как там с исполнением подобных решений 2023 2024 и 2025 годов? Кто понес ответственность что ничего не было сделано?
11.02.2026 15:11
Да ладно , Надо Миндича с Цукерманами подкючать. У них огромный опыт в этом деле. Да и Наеме надо не забыть.
11.02.2026 15:30
11.02.2026 15:11
Это повтор. Уже было

11.02.2026 15:19
Мабуть, з'явився новий кандидат на збагачення.
Наєм своє отримав, а Європа гроші ще дає -- треба ж їх комусь засвоювати.
11.02.2026 15:41
До цього будуть залучені самі найкращі МАРОДЕРИ грошей з Українців від зеленського!!
Міндіч з шурмою та шиферами ТЕРМІНОВО прибувають під охороною СБУ ДБР ГПУ УДО, щоб ретельно вивести з України, через НацБанк, крадені в Українців гроші!!
Керівництво ФІНМОНІТОРИНГУ дієво забезпечує ці злочинні дії!!
Усі приблуди95, на вибори яйцесайного!!
11.02.2026 15:31
11.02.2026 15:32
на шибеницю сонцесяйного, щоб він здох
11.02.2026 15:56
Малувато, потрібно ще взяти під особистий контроль, тоді вже точно буде північний хутровий звірок.
11.02.2026 15:32
Підтримую! Чудова ідея!
Все, що президент Зеленський бере під свій контроль, гине, перестає існувати. Доведено історією президента Зеленського.
11.02.2026 15:36
Цей факт увійде в книгу "Сорок восьмий місяць війни".
11.02.2026 15:11
та доколє.....ти ********** виродку !!!!
11.02.2026 15:11
Потерпіть ще трошки -- 24 лютого президент зробить об'яву про вибори та референдум (так написало поважне мериканське видання ФТ).
11.02.2026 15:39
11.02.2026 15:11
у нас війна, дядя.....
11.02.2026 15:12
об'єкти інфраструктури? А що це таке?
11.02.2026 15:12
Всєм баяцца. Бубачка доручив опрацювати.💪
11.02.2026 15:12
а шо такоє? Міндіч з Галущенком же мали займатись захистом? там ще Найєм десь приблукав
11.02.2026 15:12
Чого ж ти раніше не доручав "опрацювати конкретні рішення для посилення захисту об'єктів інфраструктури" ? Ти не гарант наш ти статист наш.
11.02.2026 15:16
Дякую! Проригався...
11.02.2026 15:16
Накінець-то. Дочекалися. Ми збережені. Президент дав доручення посилити захист енергоструктури. Де ви раніше були радники Найвеличнішого Лідора світу і не повідомили йому, що ворог знищує ці об'єкти? Він би їх давно спас!!!
11.02.2026 15:17
Вже найем "захистив" трьома рівнями
11.02.2026 15:21
Доручун.
11.02.2026 15:24
Ще одну двушку на мацкву відправити збираються?
11.02.2026 15:25
якесь доручення запізніле... десь так, років на чотири, або й більше....
11.02.2026 15:26
Знову ЗАПІЗДАВ зеленський з мародерами, бо не ЗНАВ!?!?
11.02.2026 15:33
Та не президенська це справа -- сувати свого нова в усі шпаринки такої великої країни!
11.02.2026 15:43
11.02.2026 15:30
11.02.2026 15:33
Конкретне рішення - це явка з повинною, щире каяття і допомога слідству. При винесенні вироку це тобі врахується.
11.02.2026 15:37
Вся Львівська область, зараз аплодує тобі, за таку турботу...
11.02.2026 15:39
Какой по счету раз?)
11.02.2026 15:42
Сегодня создадут штаб по реализации наказа прИзЕдента , две комиссии и наблюдательный совет! Через месяц отчитаются об освоенных финансах!
11.02.2026 15:43
Потужно опрацювати Потужні рішення для Потужного посилення!
11.02.2026 15:59
Ти диви, й чотирьох років не пройшло від широкомасштабного вторгнення, а воно вже здогадалось, що потрібно щось робити, а не грабувати країну разом зі своїм кодлом!
Але хапальні рефлекси, притаманні його племені, й тут спрацюють не на користь країни!
11.02.2026 16:09
Гавновоз
11.02.2026 16:13
Доручитель уже міліарди смародерив ,ще мало
11.02.2026 16:18
https://t.me/BerezaJuice/62588 Президента Зеленського спіймалт на брехні. Знову. Тепер в НАТО.

Дефіцит ракет-перехоплювачів для Patriot в ЗСУ у січні 2026 року, який став причиною ураження енергетичної інфраструктури ніяк не був пов'язаний із затримкою платежів від європейських донорів, або з іншими фінансовими проблемами, попри заяву Зеленського, - заявив офіційний чиновник Альянсу.
Офіційний представник Альянсу, що спілкувався з журналістами напередодні засідання міністрів оборони держав-союзників, надав, за правилами НАТО, інформацію на умовах анонімності і при цьому категорично заперечив, що існувала затримка постачань, пов'язана з фінансуванням.
Також у НАТО заперечують самі заяви про "затримку" постачання засобів ППО.
"З нашої точки зору та з точки зору США, затримок у поставках не було. Те, що постачається в рамках програми PURL (закупівлі зброї для України в США), рухається так швидко, як це дозволяють логістичні ланцюжки США. Додаткових пауз у цьому постачанні не було", - заявив посадовець.
Також представник Альянсу наполягає, що постачання американських засобів ППО побудовано таким чином, що нібито "затримка з оплатою", про яку казали у Києві, не могла би вплинути на постачання.
Тож, в черговий раз спостерігаємо, як Зеленський намагається свої провали та помилки перекласти на інших і як бреше президент України, а його на цьому ловлять. Іспанський сором.
11.02.2026 17:20
Ви таке написали. Його важко спіймати на правді, а брехня це його все!
11.02.2026 19:18
Чмо тупориле. Воно доручило...
11.02.2026 23:13
 
 