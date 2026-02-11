Доручив опрацювати конкретні рішення для посилення захисту об’єктів інфраструктури, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час наради доручив опрацювати рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури від ударів РФ.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Обстріли

За словами Зеленського, фактично з усіх громад прикордоння з Росією та прифронтових областей звітують про постійні російські удари.

"Тільки в Херсоні і тільки ударних дронів було 470 за минулу добу, і хоч більшість з них вдалося подавити, все ж були влучання.

Важкі наслідки одного з ударів по Харківщині – по Богодухову. Було пряме влучання російського дрона по житловому будинку, і загинули діти: двоє хлопчиків, їм було всього лиш по два роки, і дівчинка, їй був лише рік. Також загинув батько дітей. Мої співчуття. Мама дітей у лікарні, їй надається допомога", - зазначив він.

У Донецькій області триває відновлення газопостачання – теж після російського обстрілу.

"Були удари по інфраструктурі Дніпровщини, в Синельниківському районі. Частина споживачів зараз без електрики в Запоріжжі після удару "шахедів". Триває робота по відновленню", - додав глава держави.

Зеленський наголосив, що поки РФ продовжує вбивати людей і знищувати інфраструктуру, навіть до активної дипломатії в суспільства не буде достатньої довіри, тому це важливо розуміти всім партнерам у Європі та Америці.

ППО

"Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з Міністерством оборони, Міністерством енергетики та визначеними керівниками громад опрацювати конкретні й обговорені нами рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури. Деталі зараз не можуть бути публічними, але є системні кроки, які повинні бути зроблені. Очікую на доповідь щодо виконання", - сказав президент.

Також глава держави доручив Кабміну забезпечити повну реалізацію програми пакунків тепла на Полтавщині.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ щодо боротьби з російськими "шахедами" на тлі масованих атак. Є влучання ворожих дронів в енергетику.

Зеленський анонсував нові кадрові зміни в Повітряних силах ЗСУ, а саме у підрозділах, що відповідають за протидію російським "шахедам".

