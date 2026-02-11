РФ била по Львову "Кинджалами": сили ППО знешкодили цілі, руйнувань чи постраждалих немає

У Львові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські війська атакують ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Повітряні сили заявили про зліт МіГ-31К.

Згодом повідомили про пуск "Кинджалів" у бік Львова.

Мер Садовий заявив про роботу ППО в місті.

Відомо про пуск кількох цілей в напрямку Львівської області.

Оновлення

Очільник міста Садовий згодом повідомив, що сили ППО знешкодили два "Кинджали".

"Станом на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади", - розповів він.

