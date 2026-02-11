РФ била по Львову "Кинджалами": сили ППО знешкодили цілі, руйнувань чи постраждалих немає
У Львові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські війська атакують ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Повітряні сили заявили про зліт МіГ-31К.
Згодом повідомили про пуск "Кинджалів" у бік Львова.
Мер Садовий заявив про роботу ППО в місті.
Відомо про пуск кількох цілей в напрямку Львівської області.
Оновлення
Очільник міста Садовий згодом повідомив, що сили ППО знешкодили два "Кинджали".
"Станом на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади", - розповів він.
Топ коментарі
Не треба чмиріти тут. На лєнтє нє работається ілі мєньшє платят?
Сподіваюсь, смарагдовий?
Х-47М2 «Кинджал» оцінюється приблизно у 10-15 мільйонів доларів за одну одиницю.
Оскільки офіційні дані про витрати на виробництво в РФ засекречені, експерти та видання (зокрема https://forbes.ua/news/shakhed-za-200-000-i-doroga-kh-101-skilki-koshtue-dalekobiyna-zbroya-rf-otsinka-gur-09082025-31872 Forbes Ukraine та https://epravda.com.ua/news/2024/08/26/718502/ Економічна правда) базують свої розрахунки на вартості компонентів та порівнянні з іншими типами ракет.
Порівняльна вартість основних ракет РФ:
Тип ракети Орієнтовна вартість (за одиницю)Х-47 «Кинджал»$10-15 млнХ-101$13 млн3М-14 «Калібр»$6.5 млн«Іскандер-М»$3 млн«Орєшнік»~$40 млн (експертна оцінка)
Який ресурс годин в літака, який пускає КРІНЖали? Скільки ракет він встигне випустити за час свого життя? Скільки буде коштувати потім новий такий літак?
Також ціна одного КРІНЖалу тільки в <1 млн. доларів є абсолютно неправдоподібною!
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c9q5lv0qnpeo?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
кінжали знешкоджено, руйнування відсутні