РФ била по Львову "Кинджалами": сили ППО знешкодили цілі, руйнувань чи постраждалих немає

У Львові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські війська атакують ракетами.

Що відомо?

Повітряні сили заявили про зліт МіГ-31К.

Згодом повідомили про пуск "Кинджалів" у бік Львова.

Мер Садовий заявив про роботу ППО в місті.

Відомо про пуск кількох цілей в напрямку Львівської області.

Оновлення

Очільник міста Садовий згодом повідомив, що сили ППО знешкодили два "Кинджали".

"Станом на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади", - розповів він.

Топ коментарі
+12
засунь свої гостроти собі в дупу! Слава героїчним ЗСУ і мужньому народу!
11.02.2026 15:11 Відповісти
+10
Мобільні групи. Все ППО там де треба
11.02.2026 14:57 Відповісти
+10
Чому досі не викрали зі Франції дочку ***** на прізвище Кривоногіх. Кажете діти за гріхи батьків не відповідають? Проте з радістю витрачають їх бабло. Прив"язать курву до київської ТЕЦ яка там ще ціла і хай попребує туда вгатити!!!
11.02.2026 15:03 Відповісти
Яке ППО у Львові проти "Кинжалів"???
11.02.2026 14:56 Відповісти
Мобільні групи проти аеробалістики?
Не треба чмиріти тут. На лєнтє нє работається ілі мєньшє платят?
11.02.2026 16:39 Відповісти
для чого це вам?
11.02.2026 15:04 Відповісти
Залізний купол, 3 штуки збили
11.02.2026 15:04 Відповісти
Головне тут не матеріал, а колір!
Сподіваюсь, смарагдовий?
11.02.2026 15:13 Відповісти
Нема. Балістику може тільки петріот збивати. У Львові петріотів нема.
11.02.2026 15:24 Відповісти
Причому 1 ракета для петріота десь 4млн. коштує. Кінжал <1млн. (дешевше іскандера, бо стартової ступені не треба). Причому ймовірність збиття десь на рівні 80%. Для збиття з ймовірністю 99% треба мінімум 3 петріота по 4 ляма. Математика така що ні сща , ні європа нездатні навіть мінімально забезпечити ппо не те що для нас , а навіть для себе. Додемократились
11.02.2026 15:35 Відповісти
Вартість російської аеробалістичної ракети
Х-47М2 «Кинджал» оцінюється приблизно у 10-15 мільйонів доларів за одну одиницю.
Оскільки офіційні дані про витрати на виробництво в РФ засекречені, експерти та видання (зокрема https://forbes.ua/news/shakhed-za-200-000-i-doroga-kh-101-skilki-koshtue-dalekobiyna-zbroya-rf-otsinka-gur-09082025-31872 Forbes Ukraine та https://epravda.com.ua/news/2024/08/26/718502/ Економічна правда) базують свої розрахунки на вартості компонентів та порівнянні з іншими типами ракет.

Порівняльна вартість основних ракет РФ:

Тип ракети Орієнтовна вартість (за одиницю)Х-47 «Кинджал»$10-15 млнХ-101$13 млн3М-14 «Калібр»$6.5 млн«Іскандер-М»$3 млн«Орєшнік»~$40 млн (експертна оцінка)
11.02.2026 17:33 Відповісти
Нажаль це лише 'експертна' оцінка, яка базується на цінах і затратах західних країн, де подібне виробництво на порядок дорожче. Порівняйте ціну корейського снаряда 152мм і подібного 155мм із США. І будете знати реальну різницю в цінах
11.02.2026 20:02 Відповісти
Ця оцінка хоч на чомусь базується. Ваша взагалі зі стелі намальована. Снаряди дорожчі тому що дорожка електрика і оплата праці. Ракети то штучний товар, там більша частина вартості - мікросхеми і запчастини які доводиться тягнути сірим імпортом з великою націнкою.
11.02.2026 21:48 Відповісти
НА ЖАЛЬ...
11.02.2026 22:30 Відповісти
Таке враження що це пише якийсь неповнолітній школяр. Розгон на висоту 80 км як буде виконуватись? А те що ця ракета товстіше та важча за Іскандер?
11.02.2026 21:57 Відповісти
це неправильний підрахунок ціни пуску КРІНЖалу, бо в ціну треба враховувати ще й ресурс і витрати на літак, який виконує пуск цієї ракети. А витрати там НА ПОРЯДКИ вищі, ніж витрати на простий грузовик, який возить іскандери перед пуском!
Який ресурс годин в літака, який пускає КРІНЖали? Скільки ракет він встигне випустити за час свого життя? Скільки буде коштувати потім новий такий літак?
Також ціна одного КРІНЖалу тільки в <1 млн. доларів є абсолютно неправдоподібною!
12.02.2026 07:45 Відповісти
рашистські кінжали ліквідовано, руйнування відсутні

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c9q5lv0qnpeo?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
11.02.2026 15:52 Відповісти
рад за Львов. Ну нет Патриот, но есть САМП/Т, возможно. Военная тайна. Та мож мобильные группы получили секретное лазерное оружие. Главно что цапчики получили отсосайло. Слава Украине!!
11.02.2026 22:28 Відповісти
якщо це реально САМП/Т + ракета Астер, то США можуть куріть бамбук з Петріотами
12.02.2026 01:34 Відповісти
они то есть, и боевые характеристики против баллистических ракет заявлены, вопрос - сколько их могут производить в месяц, в год? Ракета Патриот ПАК-3 вроде делают 650 в год максимум. Это США. Но их еще в Японии делают и еще где-то. Но есть ракета ПАК-2, более дешевая. На Кинжал или Искандер-М для гарантированного поражения (93%) нужно две штуки ПАК-3 или три штуки ПАК-2
25.02.2026 22:58 Відповісти
Не збили - плохо, зрада, збили - також плохо, теж зрада?
11.02.2026 16:59 Відповісти
Слова "плохо" в українські мові нема кацап.
11.02.2026 18:05 Відповісти
Ну по перше кинжали - то аналоговнєтні мультики, а по друге вони десь в квітні 22 року закінчилися, не розповсюджуйте іпсо.
11.02.2026 15:01 Відповісти
Танки також були закінчилися і су34 також. Закінчилося - то зробили. А де наша балістика за 4 роки?
11.02.2026 15:03 Відповісти
А з чого виникли думки, що вона у нас взагалі має бути? Є країни з балістикою, є без балістики, якщо в когось фантазії в голову кидаються, то це ж реальності не змінює.
11.02.2026 15:05 Відповісти
Молодець!
11.02.2026 15:24 Відповісти
то для Sergiy Escobar #586261
11.02.2026 15:45 Відповісти
Ти чого такий різкий, Га?
11.02.2026 15:50 Відповісти
І шо б ти з нею зробив,в сраку виєбав хіба. Не неси хуцню типу похмільського
11.02.2026 15:10 Відповісти
Ху#лу начхати на "етіх женщін", як він їх називає.
11.02.2026 15:15 Відповісти
Ворог відчув свою безкарність ,жодних ударів по енергетиці ворога ,варвари з світлом і теплом ,але головне допоки не ліквідують найкривавішого злочинця терориста путіна це жахіття продовжуватимется.
11.02.2026 15:04 Відповісти
Звіріють кремлівські вибл@дки під час останніх морозів
в нашій краіні !!
Вся надія на наше ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
11.02.2026 15:05 Відповісти
збили
дяка ЗСУ!
11.02.2026 15:57 Відповісти
Садовий віноват ... вангую.. дєрьмаковськомуданговська ОПа
11.02.2026 15:08 Відповісти
садовий не вінуват, он ігрок зекамандний!
11.02.2026 15:33 Відповісти
Декілька хвилин тому перетнув майже половину Львова. Кинджал побачити не вдалося. Тому що погода сонячна.
11.02.2026 15:23 Відповісти
А почути вдалося?
11.02.2026 15:33 Відповісти
роботу ппо було чутно
кінжали знешкоджено, руйнування відсутні
11.02.2026 15:54 Відповісти
Складається враження, що нескінченні обіцянки та показова риторика чинної Зелівлади перетворилися на доволі ефективну зброю на користь російського агресора.
11.02.2026 15:31 Відповісти
какие кинжалы, по словам буданги и абдрыстовича, подоляки советников опы ракеты должны были закончится в 2022! так что это все ипсо руснявой пропаганды, я верю только официальным источникам🤣
11.02.2026 16:16 Відповісти
******* Кинжал, дуже швидку ракету, дуже дорогого коштує, запитайте будь-якого ППОшника в усьому світі
