РФ била по Львову "Кинжалами": силы ПВО обезвредили цели, разрушений или пострадавших нет (обновлено)

Во Львове во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Российские войска атакуют ракетами.

Что известно?

Воздушные силы заявили о взлете МиГ-31К.

Впоследствии сообщили о пуске "Кинжалов" в сторону Львова.

Мэр Садовый заявил о работе ПВО в городе.

Известно о пуске нескольких целей в направлении Львовской области.

Обновление

Глава города Садовый впоследствии сообщил, что силы ПВО обезвредили два "Кинжала".

"По состоянию на данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию громады", - рассказал он.

