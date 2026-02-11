13 024 41
РФ била по Львову "Кинжалами": силы ПВО обезвредили цели, разрушений или пострадавших нет (обновлено)
Во Львове во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Российские войска атакуют ракетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Воздушные силы заявили о взлете МиГ-31К.
Впоследствии сообщили о пуске "Кинжалов" в сторону Львова.
Мэр Садовый заявил о работе ПВО в городе.
Известно о пуске нескольких целей в направлении Львовской области.
Обновление
Глава города Садовый впоследствии сообщил, что силы ПВО обезвредили два "Кинжала".
"По состоянию на данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию громады", - рассказал он.
Не треба чмиріти тут. На лєнтє нє работається ілі мєньшє платят?
Сподіваюсь, смарагдовий?
Х-47М2 «Кинджал» оцінюється приблизно у 10-15 мільйонів доларів за одну одиницю.
Оскільки офіційні дані про витрати на виробництво в РФ засекречені, експерти та видання (зокрема https://forbes.ua/news/shakhed-za-200-000-i-doroga-kh-101-skilki-koshtue-dalekobiyna-zbroya-rf-otsinka-gur-09082025-31872 Forbes Ukraine та https://epravda.com.ua/news/2024/08/26/718502/ Економічна правда) базують свої розрахунки на вартості компонентів та порівнянні з іншими типами ракет.
Порівняльна вартість основних ракет РФ:
Тип ракети Орієнтовна вартість (за одиницю)Х-47 «Кинджал»$10-15 млнХ-101$13 млн3М-14 «Калібр»$6.5 млн«Іскандер-М»$3 млн«Орєшнік»~$40 млн (експертна оцінка)
Який ресурс годин в літака, який пускає КРІНЖали? Скільки ракет він встигне випустити за час свого життя? Скільки буде коштувати потім новий такий літак?
Також ціна одного КРІНЖалу тільки в <1 млн. доларів є абсолютно неправдоподібною!
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c9q5lv0qnpeo?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
в нашій краіні !!
Вся надія на наше ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
дяка ЗСУ!
кінжали знешкоджено, руйнування відсутні