Росія не планує зупинятися, вона готується воювати далі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує воювати й надалі, тому варто посилювати тиск на неї.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ
Зеленський розповів, про удар по приватному будинку на Харківщині, внаслідок якого загинули троє дітей та їхній батько. Вагітну маму госпіталізували.
"Сьогодні зранку атакували дроном міську лікарню в Запоріжжі. Вночі на Сумщині через атаку дронами поранено 6 людей, серед яких діти. Одна людина, на жаль, загинула. Під ранок також був удар по залізничному депо в Конотопі – пошкодили пожежний поїзд.
Били й по Дніпровщині, Запоріжжю, Полтавщині. Загалом випустили по Україні з вечора 129 ударних дронів, значна частина з яких – "шахеди", - йдеться в повідомленні.
Тиск на Росію
Президент наголосив, що кожен такий російський удар підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення цієї війни, та знову і знову доводить, що саме жорсткий тиск на Росію та чіткі гарантії безпеки для України – це реальний ключ до закінчення вбивств.
"Поки тиск на агресора недостатній і поки безпека для нас, для України, не гарантована, все інше не працює. Російська армія не готується зупинитись – вони готуються воювати й надалі.
І реально на захист життя працює лише наша сила, а це означає, що потрібно і надалі підтримувати та посилювати Україну. ППО для нашої держави, пакети підтримки нашої стійкості та відповідальність Росії за те, що робиться, – це обовʼязкові передумови захисту життя. Безпека повинна бути, щоб був мир. Дякую всім, хто саме так діє та реально допомагає Україні", - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше Цензор НЕТ повідомляв про удар РФ по Богодухову на Харківщині: загинули троє малолітніх дітей і дорослий чоловік.
можна навіть нічого не коментувати
нахіба було розміновувати Чонгар та запускати щатли до Криму?
нахіба було розміновувати затоки Маріуполя?
нахіба було звільняти Генерала Залужного, Генерала Марченка, Генерала Шапталу, Генерала Кривоноса та ще понад два десятки бойових Генералів ЗСУ?
нахіба...
буратінка, ми вимагаємо відповіді.
Почав все вірно, а далі знову про якийсь міфічний тиск, та росія з захопленням земель більше отримує ніж втрачає.
який мусив показати скільки лайна зможуть з'їсти 73%: