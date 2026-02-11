"...Росія не планує зупинятися, вона готується воювати далі, - Зеленський"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує воювати й надалі, тому варто посилювати тиск на неї.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ

Зеленський розповів, про удар по приватному будинку на Харківщині, внаслідок якого загинули троє дітей та їхній батько. Вагітну маму госпіталізували.

"Сьогодні зранку атакували дроном міську лікарню в Запоріжжі. Вночі на Сумщині через атаку дронами поранено 6 людей, серед яких діти. Одна людина, на жаль, загинула. Під ранок також був удар по залізничному депо в Конотопі – пошкодили пожежний поїзд.

Били й по Дніпровщині, Запоріжжю, Полтавщині. Загалом випустили по Україні з вечора 129 ударних дронів, значна частина з яких – "шахеди", - йдеться в повідомленні.

Тиск на Росію

Президент наголосив, що кожен такий російський удар підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення цієї війни, та знову і знову доводить, що саме жорсткий тиск на Росію та чіткі гарантії безпеки для України – це реальний ключ до закінчення вбивств.

"Поки тиск на агресора недостатній і поки безпека для нас, для України, не гарантована, все інше не працює. Російська армія не готується зупинитись – вони готуються воювати й надалі.

І реально на захист життя працює лише наша сила, а це означає, що потрібно і надалі підтримувати та посилювати Україну. ППО для нашої держави, пакети підтримки нашої стійкості та відповідальність Росії за те, що робиться, – це обовʼязкові передумови захисту життя. Безпека повинна бути, щоб був мир. Дякую всім, хто саме так діє та реально допомагає Україні", - підсумував він.

Що передувало?

