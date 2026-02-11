УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10587 відвідувачів онлайн
Новини Мирний процес
2 679 45

Росія не планує зупинятися, вона готується воювати далі, - Зеленський

Зеленський заявив, що РФ планує воювати й далі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує воювати й надалі, тому варто посилювати тиск на неї.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари РФ

Зеленський розповів, про удар по приватному будинку на Харківщині, внаслідок якого загинули троє дітей та їхній батько. Вагітну маму госпіталізували.

"Сьогодні зранку атакували дроном міську лікарню в Запоріжжі. Вночі на Сумщині через атаку дронами поранено 6 людей, серед яких діти. Одна людина, на жаль, загинула. Під ранок також був удар по залізничному депо в Конотопі – пошкодили пожежний поїзд.

Били й по Дніпровщині, Запоріжжю, Полтавщині. Загалом випустили по Україні з вечора 129 ударних дронів, значна частина з яких – "шахеди", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В окремих областях фактично повністю перебудовується робота ППО. Будуть зміни із забезпеченням фронту, - Зеленський

Тиск на Росію

Президент наголосив, що кожен такий російський удар підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення цієї війни, та знову і знову доводить, що саме жорсткий тиск на Росію та чіткі гарантії безпеки для України – це реальний ключ до закінчення вбивств.

"Поки тиск на агресора недостатній і поки безпека для нас, для України, не гарантована, все інше не працює. Російська армія не готується зупинитись – вони готуються воювати й надалі.

І реально на захист життя працює лише наша сила, а це означає, що потрібно і надалі підтримувати та посилювати Україну. ППО для нашої держави, пакети підтримки нашої стійкості та відповідальність Росії за те, що робиться, – це обовʼязкові передумови захисту життя. Безпека повинна бути, щоб був мир. Дякую всім, хто саме так діє та реально допомагає Україні", - підсумував він.

Читайте: Нові деталі удару по Богодухову: РФ вбила 3 дітей і їхнього батька, вагітна мама госпіталізована з травмами і опіками. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Читайте також: Ніяких виборів чи референдуму в травні не буде, підготовки немає, - Гончаренко

Автор: 

Зеленський Володимир (27788) обстріл (34005) росія (70041) війна в Україні (8341)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Хвилинку, хвилинку, буратінка! Ти ж казав, шо війни не буде, а будуть шашлики!..
показати весь коментар
11.02.2026 10:24 Відповісти
+12
Ти там в польші бережись сквозняків
показати весь коментар
11.02.2026 10:26 Відповісти
+11
"...Росія не планує зупинятися, вона готується воювати далі, - Зеленський"
можна навіть нічого не коментувати
показати весь коментар
11.02.2026 10:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"...Росія не планує зупинятися, вона готується воювати далі, - Зеленський"
можна навіть нічого не коментувати
показати весь коментар
11.02.2026 10:20 Відповісти
Україна також не планує зупинятись, допоки не звільнить усі свої території та не знищить кілька мільйонів кацапів!
показати весь коментар
11.02.2026 10:20 Відповісти
Ти там в польші бережись сквозняків
показати весь коментар
11.02.2026 10:26 Відповісти
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти далеко!
показати весь коментар
11.02.2026 10:28 Відповісти
Бережись ..бережись,,такі як ти потрібні Україні.чи ти не повернеся знищувати кацапів??
показати весь коментар
11.02.2026 10:34 Відповісти
Я там де маю бути на своєму місці допомагаю Україні!
показати весь коментар
11.02.2026 10:38 Відповісти
Зрозумів...знищуватимеш кацапів чужими руками
показати весь коментар
11.02.2026 10:40 Відповісти
тоді нахіба було вносити зміни у держбюджет-2019 та замість 100 нептунів купувати бітум та асфальт у бульбофюрера?
нахіба було розміновувати Чонгар та запускати щатли до Криму?
нахіба було розміновувати затоки Маріуполя?
нахіба було звільняти Генерала Залужного, Генерала Марченка, Генерала Шапталу, Генерала Кривоноса та ще понад два десятки бойових Генералів ЗСУ?
нахіба...
показати весь коментар
11.02.2026 10:24 Відповісти
до речі, ніяк не второпаю, нахіба було хамити директору ЦРУ Бьйорнсу та виставляти його на увесь світ ділетантом?
показати весь коментар
11.02.2026 10:26 Відповісти
А що, не помітив, як він історію України з 2019-го року намагається забути?
показати весь коментар
11.02.2026 14:37 Відповісти
Хвилинку, хвилинку, буратінка! Ти ж казав, шо війни не буде, а будуть шашлики!..
показати весь коментар
11.02.2026 10:24 Відповісти
Виходить так, шо ти наїб@в усіх українців?
буратінка, ми вимагаємо відповіді.
показати весь коментар
11.02.2026 10:27 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2026 10:28 Відповісти
Пізніше українці скажуть йому, кому він "чіво должен".
показати весь коментар
11.02.2026 10:58 Відповісти
От якраз українців торчок і не на@бав, бо українці тому паяцу не вірили.
показати весь коментар
11.02.2026 12:02 Відповісти
що значить "вона готується воювати"? кацапи ВОЮЮТЬ ПРЯМО ЗАРАЗ!
показати весь коментар
11.02.2026 10:26 Відповісти
Пробачте йому; воно не дуже "в курсє дєла".
показати весь коментар
11.02.2026 10:28 Відповісти
От ви гоните на лідора, а у мене питання. Я впевнеий, що ви не вживаєте, бо читаю ваші адекватні коментарі. Але давайте припустимо, чисто теоретично, як би ви себе поводили, якби були на тих же препаратах, що й найвеличніший? Я, наприклад, не впевнений, що вижив би (я про себе), хоча зроду не пробував такі речі. Так що, треба віддати належне організму торчка, бо судячи з того, що воно меле, там препарати дуже важкі, а він і досі живий! Недаремно дегенерати пишаються своїм вибором.
показати весь коментар
11.02.2026 12:14 Відповісти
Живий... бо ше молодий та й держспецмедицина підтримує. На наш превеликий жаль.
показати весь коментар
11.02.2026 19:05 Відповісти
До речі, я таки вживаю. Червоне сухе від Сакартвело. За обідом, 76 мл.
показати весь коментар
11.02.2026 19:09 Відповісти
Авжеж рашисти ніколи не зупиняться поки вони будуть думати що їм все зійде з рук, що в кінці ви все одно сядите з ними за стіл переговорів і що все захоплене їм віддадуть і оформлять. Поки ви всі будете кожен день триндіти про переговори, мірні плани з людоїдами заради того щоб кремлівський людоїд Х'уйло сохранів літсо, рашисти не зупиняться. Рашисти повинні програти війну і з великим позором і втратами. Щоб у рашистів принаймні років з 50 більше не було бажання знову на когось нападати.
показати весь коментар
11.02.2026 10:28 Відповісти
що Росія планує воювати й надалі, тому варто посилювати тиск на неї. Джерело: https://censor.net/ua/n3599987

Почав все вірно, а далі знову про якийсь міфічний тиск, та росія з захопленням земель більше отримує ніж втрачає.
показати весь коментар
11.02.2026 10:29 Відповісти
Та ти шо?
показати весь коментар
11.02.2026 10:29 Відповісти
путлер не остановится до тех пор, пока Украина не научится наносить зеркальные удары. Но не по колхозу, а по москве и питеру
показати весь коментар
11.02.2026 10:34 Відповісти
по бункерах та палацах *****
показати весь коментар
11.02.2026 10:36 Відповісти
🤡 потвора зелелена , а як же війни не буде ?!!! пішов нах... у відставку ,торчок конченний !!!
показати весь коментар
11.02.2026 10:34 Відповісти
У зеленського пояснили, що це був експеримент,
який мусив показати скільки лайна зможуть з'їсти 73%:
показати весь коментар
11.02.2026 10:35 Відповісти
Провокатор, якому вигідна війна
показати весь коментар
11.02.2026 10:36 Відповісти
Захист Міндічгейта,Бакановгейта, Дейнекагейта та інших гейтів, ми вже побачили. Краще розкажи, як ти плануєш далі захищати країну?
показати весь коментар
11.02.2026 10:39 Відповісти
Побачила..і що ще хочеш побачити????
показати весь коментар
11.02.2026 10:43 Відповісти
Відповідь у питанні.
показати весь коментар
11.02.2026 11:16 Відповісти
Лідор вже сказав... «Літаки летять - будемо всіх бомбить»....шо ще хочеш почути???
показати весь коментар
11.02.2026 11:19 Відповісти
Голобородько продовжує вішати локшину на вуха українців, довівши країну до такого стану, що кожен майбутній крок тільки погіршує ситуацію України. Давай не займацся словоблудієм, а продовжуй стелити асфальт, що робив з 2019 року і по 2022-й рік. Асфальт голова всьому і армії, і енергетиці, і захисту міст, чи не так?
показати весь коментар
11.02.2026 10:52 Відповісти
В них поки є чим в ким воювати а в нас? Ви ж все скиздили, тобі зеленому покидьку ця війна вигідна ой як
показати весь коментар
11.02.2026 11:05 Відповісти
То про які вибори та референдуми навесні пишуть ЗМІ?
показати весь коментар
11.02.2026 11:09 Відповісти
Не розумію логіку обкуреного однією половиною мозку вже проводить вибори , іншою про кацапів які будуть наступати
показати весь коментар
11.02.2026 12:26 Відповісти
Надпотужний зелений мозок на п'ятому році війни нарешті зміг розгадати наміри росії. Вангую що не пройде і п'яти років як він видасть ще одну мудру думку що нам треба робити.
показати весь коментар
11.02.2026 11:32 Відповісти
При такому головнокомандувачі росія і не подумає зупинятись . зєля ти дай відповідь на питання , чому тебе так оберігає путлєр ?
показати весь коментар
11.02.2026 11:50 Відповісти
Таке враження що робота заключається в більшості оголошення статистики,потім "треба посилювати,треба чинити тиск".Посилюй,працюй над цим.Для цього треба сильний дипломатичний корпус.,якого в нього нема.
показати весь коментар
11.02.2026 12:02 Відповісти
У Литвина криза? Вже не знає що писати, тому ліпить, що попало?
показати весь коментар
11.02.2026 12:39 Відповісти
Неужели. А я думал шашлыки собираются кушать. Или это мы собирались? Пятый год скоро пойдет. Твои действия? ******** еле больше денег. Загнать в бусы ещё больше людей? Тиснуты? Ты уже все что можно про.. л. И ракеты и мобилизацию, впк и инфраструктуру. А теперь тисни. Тискун...
показати весь коментар
11.02.2026 13:11 Відповісти
Зелена "Кончіта"
показати весь коментар
11.02.2026 13:14 Відповісти
Ішак безмозглий...
показати весь коментар
11.02.2026 23:54 Відповісти
 
 