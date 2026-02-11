Удар РФ по Богодухову на Харківщині: загинули троє малолітніх дітей і чоловік
У Богодухові на Харківщині зафіксували удар ворожого безпілотника по приватному сектору.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на Харківську ОВА, БпЛА влучив на територію одного з домоволодінь.
На місці атаки виникла пожежа. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати троє дітей. Також постраждала вагітна жінка, четверо людей знаходяться під завалами, - повідомили в ОВА.
На місці події триває пошуково-рятувальна операція. До робіт залучені підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.
Оновлена інформація
О 00:49 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті російської атаки на місто Богодухів двоє однорічних хлопчиків та дворічна дівчинка загинули
Також від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував разом із дітьми в приватному будинку. Унаслідок атаки постраждала 74-річна жінка.
Атака на Одещину
Раніше ми писали, що внаслідок нічних ударів російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися понад 95 тис. мешканців у 42 населених пунктах Одещини. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер
Найскладніша ситуація у місті Кілія. Тут понад 200 будинків, у яких проживає близько 9 тис. людей, залишилися без газу та централізованого теплопостачання. Через відсутність електрики опалення у домівках стало неможливим, що призвело до тисяч холодних осель.
Для ліквідації наслідків атаки на південь регіону вже направлено сили та засоби ДСНС.
Атака на Запоріжжя
Також у ніч на 10 лютого Росія завдала удару по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі. Про це йдеться у заяві начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих. Водночас зафіксовано перебої з електропостачанням у частині міста. Через ворожий удар без світла залишилися понад 11 тисяч абонентів у двох районах Запоріжжя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль