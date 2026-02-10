Атака РФ по Запоріжжю залишила без світла понад 11 тисяч абонентів

Атака на Запоріжжя 10 лютого

Росія завдала удару по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих. Водночас зафіксовано перебої з електропостачанням у частині міста.

Через ворожий удар без світла залишилися понад 11 тисяч абонентів у двох районах Запоріжжя.

РФ атакує Україну

Увечері 10 лютого Росія здійснила атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники та ракети.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. Українські військові вживають усіх необхідних заходів для відбиття атаки та підтримки безпеки повітряного простору країни. 

О 22:57 повідомлялося про наближення ударних БпЛА до  м. Запоріжжя.

Фьодоров набудував у Запоріжжі підземних шкіл замість підземних міні-електростанцій. Краще б підземну мерію збудував.
10.02.2026 23:52 Відповісти
 
 