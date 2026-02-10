Ворог скинув авіабомби на Слов’янськ: загинула 11-річна дівчинка та її мама, 11 поранених, серед них - дитина (оновлено)
2 людини загинули і 7 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів авіабомбами по Слов'янську Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Що про жертв відомо?
Як зазначається, загиблі - 11-річна дівчинка та її мати. Серед поранених - 7-річна дівчинка.
"Усі відповідальні служби вже реагують на цю атаку. Точну кількість жертв та пошкодженого майна встановлюємо", - додали в ОВА.
"Кожен день для Донеччини - це нові й нові воєнні злочини росіян. Удари по мирних містах, по домівках, по дітях - це терор, якому немає виправдання. Світ має це бачити й називати речі своїми іменам", - наголошує Філашкін.
Наслідки
Оновлена інформація
Як згодом уточнили в Офісі генпрокурора, станом на зараз відомо, що внаслідок влучання у приватний будинок загинули жінка із донькою 11 років. Також у місті поранено ще щонайменше 11 цивільних, серед яких неповнолітня дитина.
Постраждалим надається необхідна медична допомога.
Остаточні наслідки обстрілу та тип зброї встановлюються.
