РФ вдарила по авто комунальників біля Слов’янська: один загиблий і двоє поранених

Поблизу Слов’янська в Донецькій області російський дрон вдарив по автомобілю комунальників, які поверталися з ремонту на інфраструктурному об'єкті.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Загинув фахівець, який виконував свою щоденну роботу для громади, ще двоє - поранені. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Кожна така втрата - це трагедія для родини, колег і всієї громади. Безмежно дякую комунальникам Донеччини за мужність і відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Невже не зрозуміло чи спеціально шкодять, або знають де пошкодження, й чекають на прибуття аварійщиків щоб вбити більше людей й посіяти паніку серед цивільного населення.
31.01.2026 11:28 Відповісти
 
 