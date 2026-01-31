РФ вдарила по авто комунальників біля Слов’янська: один загиблий і двоє поранених
Поблизу Слов’янська в Донецькій області російський дрон вдарив по автомобілю комунальників, які поверталися з ремонту на інфраструктурному об'єкті.
Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Загинув фахівець, який виконував свою щоденну роботу для громади, ще двоє - поранені. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Кожна така втрата - це трагедія для родини, колег і всієї громади. Безмежно дякую комунальникам Донеччини за мужність і відповідальність", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Иванов #442761
показати весь коментар31.01.2026 11:28 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль