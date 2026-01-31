РФ вдарила по авто комунальників біля Слов’янська: один загиблий і двоє поранених

Поблизу Слов’янська в Донецькій області російський дрон вдарив по автомобілю комунальників, які поверталися з ремонту на інфраструктурному об'єкті.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Загинув фахівець, який виконував свою щоденну роботу для громади, ще двоє - поранені. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Кожна така втрата - це трагедія для родини, колег і всієї громади. Безмежно дякую комунальникам Донеччини за мужність і відповідальність", - йдеться в повідомленні.

